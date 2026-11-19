70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?4 комментария
Путин: На встрече с Трампом много внимания было уделено конфликту на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что на прошедших в четверг переговорах значительное внимание было уделено украинскому конфликту по инициативе президента США Дональда Трампа.
Путин на трехсторонней встрече предложил обсудить глобальные и региональные связи, энергетическую безопасность.
Он также заявил, что сегодня на встрече с Трампом по инициативе лидера США много внимания было уделено украинскому конфликту, сообщается на сайте Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопросы урегулирования кризиса на Украине и подготовку к трехстороннему саммиту.