Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.14 комментариев
Ушаков: Никто не согласовывал с Россией вопрос о расширении формата переговоров
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что с Москвой не согласовывали расширение трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине, а вопрос о подключении Европы возможен лишь после получения от нее четких предложений.
Ушаков заявил, что с Россией никто не согласовывал расширение формата трехсторонних переговоров, передает РИА «Новости». «Сейчас идет речь о проведении очередного раунда в трехстороннем формате, эти переговоры возобновились в Абу-Даби, условлено их продолжить. Дата пока не согласована, и о расширении формата кто-то говорит, но с нами это не согласовывалось», – сказал помощник президента.
Комментируя возможное участие европейских стран в этих контактах, Ушаков уточнил, что вопрос об их подключении встанет лишь после получения от Европы ясной позиции по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва ждет «четкий сигнал» о том, чего европейские государства хотят и какие конструктивные и содержательные предложения готовы внести для успеха урегулирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о неготовности Евросоюза сформировать переговорную команду с ясным мандатом и о положении европейцев за «детским столиком» на консультациях в Абу-Даби.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби обсуждения выхода действующих членов НАТО из альянса.
В среду помощник президента России Юрий Ушаков оценил трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины в Абу-Даби как полезные и содержательные.