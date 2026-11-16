Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.14 комментариев
Силы ПВО перехватили беспилотники над Меккой и Эр-Риядом
Средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотника, запущенных из Йемена по городам Саудовской Аравии Мекка и Эр-Рияд, сообщил представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.
«Два беспилотника, запущенные террористическим ополчением хуситов, были перехвачены и уничтожены в районе Мекки и Эр-Рияда», – приводит его слова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье йеменское движение «Ансар Алла» заявило о нанесении ударов двумя баллистическими ракетами по международному аэропорту и финансовому центру в Эр-Рияде.
В пятницу хуситы атаковали международный аэропорт Эр-Рияда и насосную станцию саудовского нефтепровода.
В четверг йеменские хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о нападении на Мекку.