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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    13 ноября 2026, 16:34 • Новости дня

    США заявили о сбитии двух летевших в Бахрейн иранских беспилотников

    СЕНТКОМ: Американские военные отразили атаку иранских дронов на Бахрейн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральное командование американских вооруженных сил (СЕНТКОМ) заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

    «КСИР запустил два ударных беспилотника в сторону Бахрейна, оба были сбиты американскими военными, пострадавших и разрушений нет», – приводит ТАСС сообщение на странице СЕНТКОМ в соцсети.

    Ранее воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции заявили об успешном нанесении удара по радару армии США в Бахрейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре КСИР заявил об атаке баллистическими ракетами двух эсминцев США. Летом иранская армия сообщила об ударах беспилотников по военной базе Сахир в Бахрейне.

    13 ноября 2026, 06:39 • Новости дня
    Axios: ВСУ провалили 100% миссий из-за ограничений Starshield
    Axios: ВСУ провалили 100% миссий из-за ограничений Starshield
    @ Joel Rivera-Camacho/Official Marine Corps Systems Command/dvidshub.net

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что американская военная спутниковая система связи Starshield систематически ограничена в скорости на всей линии фронта, что приводит к провалу военных миссий ВСУ.

    Зеленский заявил о масштабных перебоях в работе американской военной спутниковой связи Starshield, которая используется украинской армией для перехвата дронов, пишет Axios. По словам украинских чиновников, ограничения действуют три дня, из-за чего срываются все миссии беспилотников.

    «Украинские военные уже изучили ситуацию: это не случайные сбои, а систематические ограничения скорости. Мы пытаемся выяснить все обстоятельства совместно с американской стороной», – написал Зеленский в соцсети Х.

    Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник добавил, что система отключается при полете дронов на скорости выше 160 км в час.

    Зеленский отметил, что проблемы со связью начались незадолго до встречи посланников президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Виткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX назвала ложными заявления Зеленского об ограничениях работы спутниковой связи Starshield на Украине. Представители Демократической партии США заявили о намерении выяснить причины замедления работы системы. В октябре Маск распорядился ограничить скорость работы сети Starshield для украинских войск.

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    13 ноября 2026, 01:14 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала богатейших людей на Украине

    Мендель: Офицеры мобилизации стали богатейшими людьми на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ответственные за мобилизацию офицеры стали самыми богатыми людьми на Украине благодаря взяткам.

    Самыми богатыми людьми на Украине оказались офицеры, причастные к процессу мобилизации в стране, передает ТАСС.

    «Офицеры, ответственные за мобилизацию, благодаря взяткам к настоящему моменту входят в число самых богатых людей Украины», – сказала Мендель в беседе с основательницей немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Сарой Вагенкнехт и сопредседателем объединения Фабио Де Мази.

    По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, размер взяток за уклонение от службы может достигать 30 тыс. долларов с одного человека. Видеозапись разговора политиков была опубликована на видеохостинге YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин Украины сообщил об ужесточении условий бронирования сотрудников предприятий от мобилизации. В сентябре Мендель оценила объем коррупции при уклонении от мобилизации в 5 млрд долларов. Она также сравнила политику украинского руководства с действиями нацистской Германии.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Отчитавший шефа Пентагона за смех солдат получил медаль

    Шеф Пентагона Хегсет вручил медаль сделавшему ему замечание за смех караульному

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны США Пит Хегсет вручил медаль «За похвальную службу» караульному, который ранее сделал замечание ему и советникам за смех у Могилы Неизвестного Солдата.

    Караульный Армии США получил награду после того, как отчитал Хегсета и группу старших советников за разговоры возле мемориала после завершения церемонии ко Дню ветеранов, передает РИА «Новости».

    «Мы любим солдат. Мы любим стандарты. Отличная работа, специалист. Так держать, патриоты», – написал Хегсет, опубликовав фотографии с церемонии награждения военного.

    Солдата удостоили медали «За похвальную службу». Могила Неизвестного Солдата считается одним из самых священных воинских мемориалов США, почетный караул дежурит там круглосуточно при любой погоде с 1948 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американский военный часовой сделал выговор министру обороны США Питу Хегсету за смех возле Могилы Неизвестного Солдата.

    Летом шеф Пентагона грубо выругался на мемориальной церемонии в честь покойного сенатора.

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    13 ноября 2026, 03:27 • Новости дня
    Генерал Ртищев рассказал об аэрозольном прикрытии войск от дронов в зоне СВО

    Генерал Ртищев сообщил об аэрозольном прикрытии войск от дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэрозольное прикрытие обеспечивает безопасность военнослужащих и техники от беспилотников в зоне спецоперации, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев в день 108-летия со дня создания химической службы Красной Армии.

    В условиях активного применения противником беспилотных средств аэрозольное прикрытие играет значимую роль для сохранения техники и материальных средств, рассказал Ртищев в интервью «Красной звезде».

    «Наши научно-исследовательские организации совместно с предприятиями промышленности создают комплект средств дистанционного управления рубежами аэрозольного противодействия и новые мультиспектральные составы для постановки аэрозольных завес – эффективные не только в видимом, но и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах спектра электромагнитного излучения. Проще говоря, завесу, которая скрывает войска и от глаза, и от тепловизора, и от радара», – рассказал генерал.

    Он добавил, что сейчас ведутся разработки наземных робототехнических комплексов. Они предназначены для решения задач по аэрозольному противодействию, нанесению огневого поражения реактивными пехотными огнеметами, а также для радиационной, химической и биологической разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ртищев сообщил об увеличении интенсивности атак ВСУ на критически важные объекты Запорожской АЭС. Сеткометы защитили российских штурмовиков при освобождении села под Харьковом.

    В феврале в зоне СВО для защиты техники от дронов-камикадзе начали применять сеть «Дарвин 3М».

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    12 ноября 2026, 21:47 • Новости дня
    Песков предупредил о последствиях размещения войск Европы на Украине

    Песков: Размещение войск Европы на Украине расширит масштабы войны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение европейского контингента на территории Украины будет означать продолжение боевых действий в более широких масштабах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, намерения отправить европейские войска на украинскую территорию приведут к эскалации конфликта, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на противоречивые действия европейских политиков, которые выражают желание присоединиться к переговорному процессу.

    «С одной стороны, вербально пытаются из последних сил демонстрировать какой-то настрой к миру, но одновременно в первый день переговоров в Абу-Даби делают заявление о том, что они готовят контингент к размещению на Украине», – заявил Песков в эфире Первого канала.

    Он подчеркнул, что подобные шаги будут означать дальнейшее продолжение боевых действий в значительно больших масштабах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал присоединение представителей европейских стран к следующему раунду переговоров по украинскому урегулированию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности стать специальным посланником для контактов с Россией.

    Ранее Песков сообщил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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    13 ноября 2026, 06:10 • Новости дня
    В России запатентовали преграду для защиты аэродромов от беспилотников

    Российское предприятие запатентовало колесную преграду для защиты аэродромов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское предприятие «Барометр» запатентовало специальную преграду на колесной платформе, предназначенную для защиты аэродромов и авиационной техники от атак беспилотников.

    Конструкция представляет собой металлический каркас с защитным покрытием из пакетов, каждый из которых содержит от трех до четырех металлических пластин, пишет ТАСС.

    «Предлагаемое в качестве полезной модели техническое решение относится к аэродромному оборудованию и предназначено для защиты как авиационной техники, так и обслуживающего ее персонала», – говорится в описании к патенту.

    Оборудование оснащено колесами для перемещения, которые закрыты специальными ограждающими панелями для защиты от внешнего воздействия. Преграда предусматривает два рабочих положения на разных высотах, при этом мобильные модули могут соединяться между собой в единую неразрывную защитную линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бойцы ЦСН «БАРС-Сармат» выстроили эшелонированную систему противовоздушной обороны для перехвата беспилотников в Донецкой Народной Республике.

    Также концерн «Алмаз-Антей» сообщил о создании компактной установки «Сокол» для оперативного выявления дронов.

    Кроме того, в России разработали защитно-улавливающую сеть «Дарвин» для борьбы с безэкипажными катерами.

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    12 ноября 2026, 18:53 • Новости дня
    Трамп сообщил об отсутствии у США потребности в сделке с Ираном

    Трамп: У США нет потребности в сделке с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американской стороне больше не нужны договоренности с Ираном, так как Вашингтон располагает иранскими деньгами, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно ушли. У нас их деньги. Сотни миллиардов долларов. И у нас их пролив!» – цитирует заявление Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном.

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф указывал, что Ормузский пролив никогда не вернется к довоенному статусу.

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    13 ноября 2026, 03:07 • Новости дня
    Бундесвер приостановил использование дронов Quantum Systems после кибератаки

    FT: Бундесвер отказался от дронов Quantum Systems из-за кибератаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Германии приняли решение приостановить эксплуатацию беспилотников баварского оборонного стартапа Quantum Systems после выявленной кибератаки на инфраструктуру компании.

    Бундесвер принял меры предосторожности и отстранил беспилотники компании от участия в недавних военных учениях, пишет Financial Times.

    «По словам источников, это решение помешало компании – одному из самых успешных оборонных стартапов в Европе после раунда финансирования, в ходе которого ее оценили в 7 млрд евро в этом году – принять участие в недавних военных учениях», – пишет газета.

    Quantum сообщила клиентам, что вредоносный файл обновления распространялся через сервер системы наземного управления и планирования миссий QBase. В конце октября стартап выявил инцидент и заявил о нейтрализации угрозы ИТ-отделом в сотрудничестве с властями.

    В Бундесвере отказались комментировать ситуацию из соображений безопасности. Quantum Systems заявила, что не будет комментировать действия отдельных клиентов, добавив, что ее «парк оборудования работает». Компания не сообщила, кто, предположительно, стоит за атакой.

    В июле служба внутренней разведки ФРГ предупреждала о повышенном риске атак на предприятия оборонного сектора, поддерживающие Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Quantum Systems пообещала передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков. Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч.

    В 2025 году стартап увеличил выпуск своих дронов на секретных объектах на Украине.

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    12 ноября 2026, 21:51 • Новости дня
    Израиль получил сигнал от США о подготовке к новой военной кампании против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральное командование ВС США предупредило Армию обороны Израиля о необходимости готовиться к возможному возобновлению военной кампании против Ирана.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) проинформировало Армию обороны Израиля о необходимости подготовиться к возможности возобновления военной кампании против Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.

    «CENTCOM по военным каналам передало Израилю и странам Персидского залива сигналы о необходимости подготовиться к возможности скорого возобновления войны с Ираном», – говорится в сообщении телеканала.

    Отмечается, что подобные сигналы противоречат недавним заявлениям президента США Дональда Трампа об отсутствии необходимости в возобновлении боевых действий против Исламской Республики. При этом Вашингтон продолжает наращивать боевую мощь в регионе: ожидается прибытие третьей авианосной группы в зону ответственности CENTCOM.

    На данный момент Соединенные Штаты располагают около 200 самолетами-заправщиками на базах на Ближнем Востоке и в Европе. Там же размещены тысячи американских военнослужащих, которые работают с различными комплексами, включая системы противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Западные спецслужбы пришли к выводу о способности Ирана выпускать около 50 баллистических ракет в месяц.

    В воскресенье администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

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    12 ноября 2026, 18:05 • Новости дня
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ под Одессой

    Минобороны: ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ под Одессой

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные Силы России поразили два сухогруза с оружием и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря юго-западнее Одессы и в порту Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Два сухогруза, на борту которых находилось вооружение и военное имущество, подверглись успешной атаке в акватории Черного моря к юго-западу от Одессы, а также в порту Черноморск Одесской области, сообщает Минобороны в Мах.

    В ведомстве пояснили, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по судам, задействованным в перевозке грузов двойного назначения и снаряжения

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минобороны сообщило об ударе беспилотниками по сухогрузу с вооружением для украинской армии в акватории Черного моря.

    В понедельник Вооруженные силы России нанесли удары по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для ВСУ.

    На прошлой неделе российские военные поразили сухогруз в порту Одессы, доставлявший военное имущество для украинской армии.

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    13 ноября 2026, 07:06 • Новости дня
    В России запустили производство комплексов «Скиф» с ИИ для дронов

    «Аквилон» запустил производство ИИ-комплексов «Скиф» для беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Научно-производственное предприятие «Аквилон» развернуло опытно-серийное производство бортового вычислительного комплекса «Скиф» с искусственным интеллектом для автономных беспилотников.

    Комплекс «Скиф» предназначен для установки на автономные дроны, а также на наземные и морские робототехнические платформы. Он обеспечивает управление, связь, навигацию и обработку видеопотока, передает ТАСС.

    В Центре беспилотных систем и технологий рассказали, что нейросетевые алгоритмы комплекса отвечают за детекцию, трекинг и сегментацию. Разработчик отмечает устойчивость комплекса к РЭБ, автономность без связи, резервированную навигацию и энергоэффективность.

    Ранее российские военные задействовали новейший беспилотник-перехватчик самолетного типа «Сокол-3» для уничтожения целей ВСУ на днепропетровском направлении.

    В августе в зону СВО направили новейшую систему защиты от беспилотников «Поле-31».

    В том же месяце разработчики сообщили о способности обновленного комплекса «Набат v3» перехватывать аналоговые видеосигналы с беспилотников противника.

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    12 ноября 2026, 18:51 • Новости дня
    В ДТП с участием 18 автомобилей в ОАЭ погибли 14 человек

    МВД ОАЭ: В результате ДТП в эмирате Фуджайра погибли 14 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В эмирате Фуджайра в результате крупного ДТП с участием 18 легковых автомобилей и пяти грузовиков погибли 14 человек, сообщили в министерстве внутренних дел ОАЭ.

    Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали 14 человек, еще 30 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел ОАЭ.

    В аварии участвовали 18 легковых автомобилей и пять грузовиков. Правоохранительные службы расследуют причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в индийском городе Гвалиор 15 человек погибли в результате наезда грузового автомобиля на толпу молящихся около храма.

    В результате крупного ДТП в мексиканском штате Наярит погибли по меньшей мере 16 человек.

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    12 ноября 2026, 20:09 • Новости дня
    Минобороны Турции сообщило о гибели четырех военных при крушении вертолета

    Tекст: Денис Тельманов

    В турецкой провинции Малатья потерпел крушение вертолет S-70, в результате погибли четверо военнослужащих, сообщило министерство обороны Турции.

    Вертолет рухнул по неустановленной причине в районе Ешилъюрт, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг агентство IHA сообщило о крушении вертолета в районе Ешильюрт провинции Малатья на востоке Турции.

    В марте 2026 года четыре военнослужащих ВС Катара, один военнослужащий ВС Турции и два сотрудника турецкой компании Aselsan погибли в результате падения вертолета в территориальных водах эмирата.

    В 2024 году военный вертолет потерпел крушение рядом с автозаправкой в Турции, в результате погибли четыре человека.

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    13 ноября 2026, 05:45 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе по американскому радару в Бахрейне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении удара по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне.

    Удар стал ответом на атаку против телекоммуникационной вышки в иранском городе Сирик на берегу Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую прессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Центральное командование ВС США сообщило о совместной с американскими ведомствами работе по пресечению перемещения передовых систем вооружений КСИР по суше и через Каспийское море.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил о возможности ударов по американским военным базам в европейских странах в случае атаки на свою территорию.

    Мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий.

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    13 ноября 2026, 06:15 • Новости дня
    Белоусов поздравил с праздником службу защиты гостайны

    Белоусов поздравил службу защиты гостайны с годовщиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с годовщиной создания службы защиты государственной тайны Вооруженных сил, отметили в ведомстве.

    Глава Минобороны подчеркнул, что более века специалисты службы являются надежным щитом для важнейших данных России, сообщает Минобороны.

    В зоне проведения спецоперации сотрудники службы достойно и мужественно выполняют свою работу, приближая победу, добавил Белоусов.

    Министр поблагодарил их за добросовестную службу и пожелал успехов на благо Родины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем финансово-экономической службы Вооруженных сил.

    За два дня до этого он поздравил военнослужащих, ветеранов и работников предприятий с Днем военного связиста. Ранее министр направил поздравление военнослужащим, ветеранам и работникам оборонных предприятий с Днем танкиста.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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