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США заявили о сбитии двух летевших в Бахрейн иранских беспилотников
СЕНТКОМ: Американские военные отразили атаку иранских дронов на Бахрейн
Центральное командование американских вооруженных сил (СЕНТКОМ) заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.
«КСИР запустил два ударных беспилотника в сторону Бахрейна, оба были сбиты американскими военными, пострадавших и разрушений нет», – приводит ТАСС сообщение на странице СЕНТКОМ в соцсети.
Ранее воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции заявили об успешном нанесении удара по радару армии США в Бахрейне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре КСИР заявил об атаке баллистическими ракетами двух эсминцев США. Летом иранская армия сообщила об ударах беспилотников по военной базе Сахир в Бахрейне.