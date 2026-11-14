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    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией
    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    Болгария отказалась поставлять Украине оружие из запасов армии
    Блогер Чекалина поблагодарила Путина за указ о помиловании
    В США задержан российский фитнес-тренер
    Глюкометры с автоматической отправкой данных врачу стали доступны по ОМС
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

    0 комментариев
    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    3 комментария
    14 ноября 2026, 17:42 • Новости дня

    Пашинян предрек Армении вступление в Евросоюз через 20 лет

    Пашинян: Армения планирует стать членом ЕС через 20 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что через 20 лет республика войдет в состав Европейского союза.

    Пашинян считает, что в будущем Армения будет членом Евросоюза, передает «Интерфакс».

    «Армению через 20 лет я вижу в составе Европейского союза», – заявил премьер-министр Армении, выступая в Институте международных и европейских дел Дублина.

    Ранее Никол Пашинян подчеркивал, что Армения планирует обратиться с заявкой на членство в ЕС в 2027–2028 годах. При этом Ереван не собирается покидать Евразийский экономический союз.

    По его словам, страна начала подготовку к формированию альтернативы, чтобы предоставить народу возможность принять решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности официальной подачи Ереваном заявки на вступление в Европейский союз в 2027 или 2028 году.

    Страны Евразийского экономического союза поставили под вопрос дальнейшее пребывание Армении в ЕАЭС из-за планов Еревана вступить в ЕС.

    В сентябре президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Бишкеке назвал решение о начале процедуры вступления в Евросоюз фактическим выходом из ЕАЭС.

    13 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    @ Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на саммите ЕС в Дублине попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, однако приписала ему фразу, которую он никогда не произносил.

    «Как говорил министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    При этом советский дипломат таких слов не произносил. На самом деле глава евродипломатии описала «ловушку Громыко» – так на Западе называют переговорную тактику, при которой одна сторона выдвигает заведомо жесткие требования и затем выжидает, пока другая пойдет на уступки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России Константин Долгов указал на необходимость отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии исключила обсуждение с Россией и США архитектуры безопасности.

    Летом Каллас заявила о необходимости согласования жестких требований перед возможными переговорами с Москвой.

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    13 ноября 2026, 20:54 • Новости дня
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    AFP: Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Европейского союза на саммите в Дублине сформировали делегацию из представителей ряда европейских государств для участия в экспертных переговорах с российской стороной.

    В состав утвержденной делегации вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в объединение Британии, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Фактически европейские страны одобрили тот же самый состав группы, который летал на переговоры в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия пяти стран в представлении Европы на переговорах с Россией.

    В четверг российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 21:14 • Новости дня
    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией

    Bloomberg: Фон дер Ляйен вызвала раскол в ЕС из-за диалога с Россией

    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией
    @ IMAGO/Lucian Alecu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив начало подготовки возможного обсуждения будущей архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Урсула фон дер Ляйен и некоторые лидеры Европы в частном порядке настаивают на необходимости проявить готовность к переговорам, чтобы удержать вовлеченность США и России, пишет Bloomberg.

    Другие европейские лидеры резко раскритиковали инициативу как в публичном, так и непубличном поле, в очередной раз повторив требование о необходимости прекращения огня до переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости участия Европы в мирных переговорах.

    В четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил о расчете Москвы на поддержку европейскими странами работы по согласованию новой архитектуры безопасности.

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    14 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    @ Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что страны Евросоюза переплатили 100 млрд евро за импорт газа из-за решений Брюсселя.

    Страны ЕС продолжают закупки энергоресурсов из России и с 2022 года заплатили за них 320 млрд долларов, пояснил ТАСС Биричевский.

    «При этом, по признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС с начала 2026 года переплатил за свой совокупный импорт газа 100 млрд евро по сравнению с 2025 годом», – добавил дипломат.

    Он назвал Россию надежным и ответственным поставщиком природного газа, а также одним из ключевых участников глобального энергетического рынка. Он подчеркнул, что попытки изолировать страну с крупнейшими в мире запасами газа в условиях роста потребления этого энергоресурса лишены смысла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце фон дер Ляйен заявила о намерении Брюсселя свести к нулю долю российского газа в импорте до конца года.

    Летом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил об энергетическом кризисе в Европе из-за отказа от российского сырья.

    Весной фон дер Ляйен назвала вынужденный отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для европейской экономики.

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    13 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности, назвав саму возможность подобных переговоров «ловушкой».

    По прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине глава европейской дипломатии призвала страны объединения не вести диалог с Москвой по вопросам архитектуры европейской безопасности, передает ТАСС.

    «Любое обсуждение европейской архитектуры безопасности лишь отвлечет внимание от главного требования Брюсселя – сначала объявить прекращение огня, и только потом говорить обо всем остальном», – заявила Каллас.

    Она добавила, что вероятность проведения подобных консультаций является «ловушкой Москвы», поэтому европейским странам не следует слушать Россию в этом вопросе. При этом глава евродипслужбы подтвердила намерение возглавить возможные переговоры Евросоюза с Москвой, так как считает себя сильным переговорщиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об исключении Евросоюзом себя из переговорного процесса своей поддержкой Киева.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении объединения сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до перемирия.

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    14 ноября 2026, 00:03 • Новости дня
    Евродепутаты массово покинули зал во время выступления Каллас

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты Европейского парламента массово покинули зал заседаний во время речи главы евродипломатии Каи Каллас о якобы депортации детей с Украины в Россию, сообщил евродепутат от Словакии Любош Блага.

    «Никто никаких детей не похищал. Русские эвакуировали детей из зон боевых действий. И в большинстве случаев речь шла о русских детях, ведь мы говорим о регионе Донбасса», – заявил Блага в Telegram.

    Он пояснил причину голосования против очередной антироссийской резолюции Европарламента. По словам депутата, документ лишь использует тему детей в интересах либеральной пропаганды и направлен на подавление сторонников мира в Европе. Блага добавил об ответственности авторов подобных инициатив за затягивание конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у Каллас перспектив стать переговорщиком от Европы из-за ее глупости.

    В прошлом месяце посольство России в Словакии опровергло заявления местных средств массовой информации о якобы депортации украинских детей.

    В сентябре Блага обвинил Каллас в превращении Европейского союза в военную машину.

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    13 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Кошта и фон дер Ляйен отказали Каллас в праве вести переговоры с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Дублине объяснили, почему руководитель дипслужбы Евросоюза Кая Каллас не будет представлять ЕС в переговорах с Россией.

    Кошта и фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС публично отказали главе европейской дипломатии в праве возглавлять переговоры Евросоюза с Россией, передает ТАСС.

    Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Каллас, что по базовым документам Евросоюза именно она должна вести переговоры с Россией, Кошта сослался на распределение полномочий между институтами ЕС.

    «Базовые соглашения ЕС ясны. Председатель Европейского совета представляет Евросовет и представляет Евросоюз в сфере внешней политики и политики безопасности на уровне глав государств, а глава Еврокомиссии представляет Еврокомиссию, которая в свою очередь представляет страны Евросоюза на уровне глав государств в вопросах, связанных с делами Евросоюза», – сказал Кошта.

    Фон дер Ляйен поддержала позицию председателя Евросовета и отметила, что решение о представителях принято самими странами и институтами ЕС, подчеркнув, что 27 суверенных государств Евросоюза и его структуры сами определили, кто будет их представлять на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив подготовку возможного обсуждения архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Кошта сообщил о согласовании делегации Евросоюза на экспертных переговорах по Украине.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов рассматривать главу евродипломатии Каю Каллас в роли переговорщика от Европы по урегулированию конфликта.

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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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    14 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    В Эстонии начали продавать наборы для выживания без света и воды

    В магазинах Таллина появились наборы на случай отключения света и воды

    В Эстонии начали продавать наборы для выживания без света и воды
    @ Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В одном из магазинов Таллина в рамках пилотного проекта установили специальный стеллаж с набором товаров стоимостью 200 евро, который поможет жителям автономно прожить неделю в случае отключения электричества и воды, сообщает Postimees.

    Правительство Эстонии постановило, что граждане должны быть готовы самостоятельно обходиться дома в течение семи дней при отсутствии электричества, воды, канализации и отопления. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Postimees.

    В торговом центре Kristiine появился отдельный стеллаж с товарами для подготовки к кризисным ситуациям. «Он помогает продумать, как семья сможет самостоятельно справляться не менее семи дней в случае перебоев в работе привычных услуг», – говорится в сообщении.

    В минимальный набор вошли одноразовая посуда, бумажные салфетки, аптечка, консервы, печенье, мюсли, вода, свечи, батарейки и фонарики. Стоимость запасов на одного человека оценивается примерно в 200 евро. Коммерческий директор Coop Керли Рейнсберг заявила о намерении компании продолжать продажу таких наборов и после завершения пилотного проекта.

    Ранее бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов отмечал, что отказ прибалтийских властей от энергоресурсов из России привел к резкому росту коммунальных платежей в Эстонии. По его словам, сейчас республика переживает самое сильное удорожание энергии за всю историю после обретения независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце начало отопительного сезона назвали стрессом для граждан Латвии, Литвы и Эстонии из-за коммунальных счетов.

    Жители эстонской Нарвы столкнулись с высокими счетами за коммунальные услуги из-за перехода местной системы теплоснабжения на дорогостоящее газовое топливо.

    В прошлом году эстонские власти посоветовали жителям запастись необходимыми товарами на случай отключения электроэнергии из-за выхода из энергосистемы БРЭЛЛ.

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    13 ноября 2026, 21:50 • Новости дня
    Глава Евросовета рассказал о составе делегации для переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о согласовании делегации Евросоюза на экспертных переговорах по Украине.

    Кошта заявил, что в состав делегации ЕС на переговорах по Украине войдут представители институтов Европейского союза и стран так называемой коалиции желающих, передает ТАСС.

    Он добавил о поддержке европейскими лидерами переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев исключил возможность участия главы евродипломатии Каи Каллас в переговорах от Европы из-за ее глупости.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об отказе стран Евросоюза обсуждать с Москвой реформирование архитектуры безопасности континента.

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    13 ноября 2026, 20:04 • Новости дня
    В Словакии спрогнозировали рост доли нероссийской нефти на НПЗ в Братиславе

    В Словакии спрогнозировали рост доли нероссийской нефти на НПЗ до 23%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что доля перерабатываемой нероссийской нефти на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft в текущем году достигнет 23% по сравнению с 4% в 2022 году.

    «В 2022 году доля нероссийской нефти в переработке НПЗ Slovnaft составляла 4%, а в текущем году ее доля должна составить уже 23%», – передает слова Саковой в соцсетях ТАСС.

    Ранее министр сообщала о планах Словакии полностью диверсифицировать источники поставок нефти к концу 2027 года. При этом премьер-министр республики Роберт Фицо регулярно подчеркивает заинтересованность государства в получении сырья из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр страны Роберт Фицо сообщил о готовности Братиславы обратиться в суд в случае требования Еврокомиссии о полном отказе Словакии от поставок российской нефти.

    В октябре министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал Россию практически незаменимым поставщиком энергоносителей.

    В мае власти Словакии рассмотрели перспективу перехода на прямые поставки энергоносителей из России.

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    13 ноября 2026, 20:14 • Новости дня
    Ирландские фермеры вышли на протест в Дублине во время саммита ЕС

    Journal: Ирландские фермеры вышли на протест в Дублине во время саммита ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Дублине около 200 фермеров устроили акцию протеста против сокращения дотаций Евросоюза на сельское хозяйство на фоне проходящего в городе саммита ЕС.

    «Фермеры со всей страны приехали сегодня в Дублин, чтобы выразить протест против предлагаемых сокращений в рамках Единой сельскохозяйственной политики. Митинг прошел недалеко от места проведения саммита», – пишет ирландская газета Journal.

    В протестах участвовали лидеры европейских фермерских организаций. За порядком следила полиция, движение в районе проведения акции перекрыли, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в Дублине планировалась акция протеста против роста цен на бензин, но ее отменили из-за того, что полиция пообещала разогнать участников.

    Ранее Ирландия предложила урезать бюджет ЕС на 141 млрд евро, это приведет к сокращению дотаций по Единой сельскохозяйственной политике. Ирландская ассоциация фермеров заявила, что сокращение бюджета приведет к снижению выплат аграриям на 24%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия и ее европейские союзники сочли недостаточным предложение Ирландии о сокращении проекта семилетнего бюджета Евросоюза.

    Министр по европейским делам Ирландии Томас Бёрн заявил о продвижении стран Евросоюза к соглашению по новому бюджету с уменьшением расходов.

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    13 ноября 2026, 20:23 • Новости дня
    Подозреваемых в шпионаже украинцев освободили под залог в Австрии

    ORF: В Австрии под залог освободили двух украинских шпионов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Вене из-под стражи вышли двое граждан Украины, которых подозревают в шпионаже на украинскую военную разведку, после внесения залога в 3 тыс. евро с каждого.

    Мужчин задержали во время наблюдения за зданием в австрийской столице, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал ORF. По закону за тайную разведывательную деятельность во вред стране им грозит до пяти лет тюремного заключения.

    Суд оставил в качестве основания для содержания под стражей только риск побега, что позволило выпустить мужчин под залог. Им запрещено покидать страну и приближаться к объекту наблюдения.

    Прокуратура уже обжаловала решение суда, но жалоба не приостанавливает его исполнение. Австрийское правительство ранее заявило о намерении ужесточить наказание за шпионаж до десяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже.

    Ранее в Германии и Швейцарии арестовали трех граждан Украины по обвинению в подготовке диверсий.

    До этого суд на Украине отправил под арест двух бывших военных по обвинению в сборе данных для венгерских спецслужб.

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    14 ноября 2026, 15:43 • Новости дня
    Захарова прокомментировала исключение ТАСС из ЕАНА

    Захарова назвала решение ЕАНА об исключении ТАСС милитаристским психозом

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Европейского альянса новостных агентств (ЕАНА) исключить ТАСС свидетельствует о деградации организации и ее неспособности защищать свободу прессы.

    Европейский альянс новостных агентств поддался милитаристскому психозу, решив исключить из своего состава ТАСС, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    По словам Захаровой, попытки выдавить российское агентство из структуры предпринимались неоднократно с подачи «Укринформа». Дипломат отметила, что руководство ЕАНА «ритуально присягнуло на верность курсу на эскалацию отношений с Россией в угоду засевшей в Киеве банде террористов и убийц». Она подчеркнула, что подобные решения не принимались с момента учреждения объединения в 1956 году, и альянс расписался в неспособности поддерживать свободу прессы.

    Захарова добавила, что приглашение литовскому агентству ELTA занять место ТАСС выглядит как гротескная карикатура, поскольку в штате литовского СМИ насчитывается немногим более двух десятков сотрудников, тогда как в российском работают порядка 2 тыс. Захарова резюмировала, что прекращение членства во враждебной организации не повлечет для ТАСС потерь, но для ЕАНА это означает разрыв с авторитетным мировым СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ЕАНА по итогам тайного голосования лишил ТАСС членства в организации без указания мотивов решения.

    Захарова прокомментировала решение альянса принять вместо него литовское агентство ELTA.

    В апреле Москва пообещала ответить на отказ Брюсселя аккредитовать шеф-корреспондента РИА «Новости» при органах Евросоюза.

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    14 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Додон предрек Молдавии потерю черноземов из-за вступления в Евросоюз

    Додон: Интеграция с Евросоюзом лишит Молдавию сельскохозяйственных земель

    Додон предрек Молдавии потерю черноземов из-за вступления в Евросоюз
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что вступление республики в Европейский союз неизбежно приведет к продаже сельскохозяйственных угодий иностранным компаниям и потере национальных черноземов.

    По словам Додона, вступление Молдавии в Европейский союз потребует открытия рынка сельскохозяйственных земель для иностранных покупателей, что обернется утратой национальных черноземов, передает РИА «Новости».

    «Сейчас мы видим, что ведутся переговоры о введении моратория на продажу земли. То есть передачу земель откладывают, но в конечном итоге все равно собираются их уступить», – подчеркнул политик.

    По словам лидера социалистов, правящая партия «Действие и солидарность» ранее отрицала намерения снять запрет на продажу участков зарубежным инвесторам. Додон выразил уверенность, что либерализация рынка приведет к переходу молдавских земель под контроль иностранных корпораций, а местные жители станут наемными работниками.

    Кроме того, экс-президент указал на риски форсированной евроинтеграции, среди которых контроль иностранного капитала над банковским сектором, массовый отток молодежи, рост государственного долга и угроза утраты конституционного нейтралитета. Он добавил, что Молдавия нуждается в прагматичной внешней политике и равноправном диалоге с Западом и Востоком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Молдавии Майя Санду заявила о планах завершить переговоры о присоединении к Европейскому союзу к 2028 году. В прошлом месяце Додон назвал Молдавию марионеткой стран Евросоюза.

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    Азия бросает вызов мировому хранилищу золота – Лондону

    Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине? Подробности

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

    • Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

      Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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