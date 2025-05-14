В Германии и Швейцарии задержали трех украинцев по подозрению в диверсии

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Reuters со ссылкой на прокуроров, задержание трех граждан Украины по подозрению в деятельности иностранных агентов и подготовке диверсий с использованием взрывчатки произошло в Германии. Два подозреваемых были арестованы на территории Германии, третий – в Швейцарии, передает RT.

Прокуратура заявила, что у следствия имеются серьезные основания считать задержанных иностранными агентами, которые действовали с целью совершения диверсий на территории Германии. В материале отмечается: «Три украинца были арестованы по подозрению в причастности к отправке посылок со взрывчаткой». Остальные подробности в сообщениях прокуратуры не раскрываются.

Ранее пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС.