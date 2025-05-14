Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.8 комментариев
В Германии и Швейцарии задержали трех украинцев по подозрению в диверсии
Трое граждан Украины были арестованы в Германии и Швейцарии по обвинению в подготовке диверсий с использованием взрывчатых веществ, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на прокуроров, задержание трех граждан Украины по подозрению в деятельности иностранных агентов и подготовке диверсий с использованием взрывчатки произошло в Германии. Два подозреваемых были арестованы на территории Германии, третий – в Швейцарии, передает RT.
Прокуратура заявила, что у следствия имеются серьезные основания считать задержанных иностранными агентами, которые действовали с целью совершения диверсий на территории Германии. В материале отмечается: «Три украинца были арестованы по подозрению в причастности к отправке посылок со взрывчаткой». Остальные подробности в сообщениях прокуратуры не раскрываются.
Ранее пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС.