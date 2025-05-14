  • Новость часаВ Германии и Швейцарии задержали трех украинцев по подозрению в диверсии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон решил сдать в аренду ядерное оружие Франции
    Путин рассказал о загадке для малайзийского премьера о трех тронах в Кремле
    «Калашников» заявил о начале поставок пулемета РПЛ-20 в войска
    Грузия объяснила «вражеский» акт Конгресса США отказом открыть «второй фронт» против России
    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России
    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая
    Кремль отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле
    Франция предложила ограничить участие Лондона в оборонной программе ЕС
    Минцифры решило установить минимум по числу провайдеров интернета в новостройках
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    8 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

    1 комментарий
    14 мая 2025, 18:48 • Новости дня

    В Германии и Швейцарии задержали трех украинцев по подозрению в диверсии

    В Германии и Швейцарии задержали трех украинцев по подозрению в диверсии
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Трое граждан Украины были арестованы в Германии и Швейцарии по обвинению в подготовке диверсий с использованием взрывчатых веществ, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters со ссылкой на прокуроров, задержание трех граждан Украины по подозрению в деятельности иностранных агентов и подготовке диверсий с использованием взрывчатки произошло в Германии. Два подозреваемых были арестованы на территории Германии, третий – в Швейцарии, передает RT.

    Прокуратура заявила, что у следствия имеются серьезные основания считать задержанных иностранными агентами, которые действовали с целью совершения диверсий на территории Германии. В материале отмечается: «Три украинца были арестованы по подозрению в причастности к отправке посылок со взрывчаткой». Остальные подробности в сообщениях прокуратуры не раскрываются.

    Ранее пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС.

    13 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Захарова придумала Каллас новое прозвище

    Захарова назвала Каллас «пакетчицей» после заявления о новых санкциях

    Захарова придумала Каллас новое прозвище
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о работе над новым пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее пакетчицей.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам в Копенгагене о работе над 17-м пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова дала ей емкое нарицательное имя.

    «Пакетчица», – подписала Захарова в своем Telegrаm-канале реплику Каллас о новом пакете антироссийских санкций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    Евросоюзу становится все сложнее согласовать новые серьезные санкции против России без поддержки США, главным препятствием для единства стран блока остается позиция Венгрии.


    Коментарии (27)
    13 мая 2025, 20:16 • Новости дня
    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров с Украиной

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины, ожидая прибытия украинской стороны на встречу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, что российская делегация прибудет в четверг в Стамбул для ожидаемых переговоров с украинской стороной, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



    Результаты
    28 комментариев

    В Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Агентство Reuters сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул для переговоров по Украине.

    Коментарии (17)
    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 12:26 • Новости дня
    Трутнев заявил о тупике с проектом самолета «Байкал»
    Трутнев заявил о тупике с проектом самолета «Байкал»
    @ Пресс-служба "Байкал-инжиниринг"/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проект легкого многоцелевого самолета «Байкал» был признан не реализуемым, и производство новой машины не планируется из-за возникших трудностей, сообщил зампредседателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

    Производство самолета «Байкал» не будет запущено, передает ТАСС. Об этом заявил Юрий Трутнев на заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике. Он подчеркнул, что работа над проектом зашла в тупик и «самолета «Байкал» у нас не ожидается».

    Ранее планировалось, что серийные поставки «Байкала» начнутся в 2026 году, а стоимость одного самолета не превысит 280 млн рублей. ЛМС-901 «Байкал» должен был стать заменой Ан-2, вмещать девять пассажиров и развивать скорость до 300 км в час при максимальной дальности полета 3 тыс. км.

    Вместо выпуска новых машин будет реализован проект ремоторизации самолетов Ан-2, сообщил Трутнев. Чиновник отметил, что Ан-2 производились на протяжении 80 лет и модернизация этих машин станет вынужденной альтернативой для малой авиации России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, что позволило снизить стоимость производства воздушного судна.

    Президент Владимир Путин призвал решить вопрос с созданием регионального самолета для развития инфраструктуры на Дальнем Востоке.

    Коментарии (90)
    13 мая 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что ведущие экономики Европы оказались в рецессии после введения антироссийских санкций, охарактеризовав ситуацию народной пословицей.

    Путин отметил на встрече с членами «Деловой России», что антироссийские санкции привели к ухудшению экономической ситуации в европейских странах, передает ТАСС. По его словам, Россия показала стабильный экономический рост в последние годы, несмотря на попытки внешнего давления.

    Глава государства процитировал пословицу: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь», отметив, что санкции, введенные против России, нанесли ущерб самим их инициаторам. Путин подчеркнул, что ключевые экономики Европы «фактически свалились в рецессию».

    Ранее Путин осудил политику западных государств, ведущую к ущербу их собственным экономикам ради давления на Москву.

    Коментарии (5)
    14 мая 2025, 05:03 • Новости дня
    Стало известно об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России

    Чубайс лишился 32 объектов недвижимости с октября 2022 года

    Стало известно об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России
    @ Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Анатолий Чубайс в течение нескольких месяцев избавился от всех объектов недвижимости, которыми владел в России, что подтвердил представитель «Роснано» в суде.

    Вся недвижимость, которой Анатолий Чубайс когда-либо владел на территории России, была отчуждена им с октября 2022 года по март 2023 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя АО «Роснано».

    «Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени – с октября 2022 года по март 2023 года», – сказал юрист.

    В Арбитражном суде Москвы представитель АО «Роснано» пояснил, что указанный период совпал с оглаской в СМИ информации о проверке деятельности прежнего руководства «Роснано», инициированной новым менеджментом корпорации через Генпрокуратуру.

    Напомним, что корпорация предъявила иск Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам на сумму более 5,6 млрд рублей, связанный с убытками по проекту Plastic Logic. Суд по ходатайству истца наложил арест на денежные средства и имущество ответчиков в пределах суммы иска, чтобы предотвратить возможное отчуждение активов.

    Чубайс пытался добиться отмены ареста, ссылаясь на необходимость снять ограничения хотя бы с 50% пенсии по старости, но суд удовлетворил ходатайство частично, сохранив арест за исключением 50% доходов.

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, постановлением суда в Москве гендиректор компании «Пластик лоджик» Борис Галкин был отправлен в СИЗО по делу о хищении денежных средств, выделенных компанией «Роснано».

    При этом Арбитражный суд Москвы 13 мая отклонил ходатайство Анатолия Чубайса об отмене обеспечительных мер по аресту его имущества. Арест распространяется на имущество и денежные средства Чубайса в пределах суммы иска АО «Роснано».

    Коментарии (27)
    14 мая 2025, 15:26 • Новости дня
    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая

    Песков: Путин 15 мая проведет рабочие встречи

    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин намерен 15 мая уделить день рабочим встречам, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    О планах президента России провести рабочие встречи 15 мая сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в ответ на просьбу раскрыть детали графика президента на 15 мая, Песков лаконично отметил: «Рабочие встречи запланированы у президента».

    Он также уклонился от уточняющего вопроса о месте проведения встреч, вновь повторив, что речь идет о «рабочих встречах».

    Ранее Владимир Путин выступил с предложением Киеву возобновить без предварительных условий прерванные в 2022 году прямые переговоры между Россией и Украиной. Российская делегация объявила о готовности ожидать представителей Киева 15 мая в Стамбуле.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Стамбуле планируется обсуждение сразу нескольких направлений, включая политические и технические аспекты.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле пока не раскрывается.

    Коментарии (11)
    14 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан

    Политолог Рар: «Пфайзергейт» вынудит Урсулу фон дер Ляйен радикализоваться в украинском вопросе

    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС. Поэтому за решением европейского суда по скандалу с Pfizer могут последовать призывы к ее отставке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее суд ЕС признал главу ЕК ответственной за сокрытие данных о переговорах по закупке вакцин против коронавируса.

    «Решение суда ЕС, обязывающее Еврокомиссию предоставить все документы о закупках медпрепаратов за миллиарды европейских налогоплательщиков – сильный удар по главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Она годами скрывала документацию, пытаясь в этом вопросе уйти в тень. Теперь, вероятно, всплывут данные о каких-то правонарушениях на переговорах с Pfizer», – спрогнозировал немецкий политолог Александр Рар.

    «Не думаю, что она лично замешана в коррупции, но, судя по всему, превышение полномочий все-таки было допущено. Ряд высокопоставленных еврочиновников точит на нее зуб из-за ее ярко выраженного вождизма и нежелания ни с кем советоваться в принятии решений. Поэтому наверняка скоро последуют призывы к ее отставке», – продолжил он.

    «Скандал навсегда испортил репутацию фон дер Ляйен и омрачил ее второе председательство в ЕК. Но она будет бороться и пытаться свалить вину на других. Это у нее получается очень хорошо. Кроме того, глава ЕК попытаться компенсировать этот провал активностью по другим направлениям своей деятельности и займет еще более радикальную позицию в украинском вопросе», – заключил Рар.

    Ранее суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации о контрактных переговорах по закупке вакцин Pfizer против коронавируса в 2021–2023 годах. В постановлении отмечается, что глава ЕК скрыла от журналистки The New York Times переписку с главой фармацевтического гиганта Альбертом Бурлой, в том числе СМС-сообщения, пишет РИА «Новости».

    В 2021 году главу ЕК заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название «Пфайзергейт» (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 млрд евро, а приобретенные 1,8 млрд доз значительно превышали потребности ЕС. Фон дер Ляйен призывали опубликовать переписку, но ЕК в июне 2022-го отказалась предать ее гласности.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, сможет ли глава ЕК получить еще больше власти и стать протопрезидентом ЕС.

    Коментарии (9)
    14 мая 2025, 13:25 • Новости дня
    Ушаков рассказал о темах переговоров с Украиной в Стамбуле

    Ушаков: Российская делегация в Стамбуле обсудит политические и технические вопросы

    Ушаков рассказал о темах переговоров с Украиной в Стамбуле
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Стамбуле планируется обсуждение сразу нескольких направлений, включая политические и технические аспекты.

    Организацией российско-украинских переговоров в Стамбуле занимаются генконсульство России и власти Турции, сообщает ТАСС. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, выбор состава делегации будет зависеть от тематики переговоров. Делегация рассмотрит как политические, так и многочисленные технические вопросы.

    Ушаков подчеркнул: «Делегация – она будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириаду технических вопросов». Решение по составу участников будет принято с учетом этих обстоятельств.

    Он также добавил, что непосредственно местом проведения занимается генеральное консульство России вместе с турецкими властями, которые ранее выразили готовность принять переговоры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России пообещал обеспечить традиционное турецкое гостеприимство.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле пока не раскрывается.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио и другие представители США отправятся на переговоры по Украине в Стамбул.

    Россия подтвердила приверженность серьезным и ответственным переговорам по Украине, но усомнилась в готовности киевских властей к конструктивному диалогу.

    Коментарии (21)
    14 мая 2025, 10:02 • Новости дня
    Володин озвучил результаты тестирования детей мигрантов на знание русского языка

    Экзамен на знание русского языка в десяти регионах сдали только 27 детей мигрантов

    Володин озвучил результаты тестирования детей мигрантов на знание русского языка
    @ Максим Кимерлинг/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Важно анализировать правоприменение законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией, а в случае необходимости нужно вносить коррективы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Промежуточные результаты тестирования на знание русского языка были обнародованы Володиным в его Telegram-канале.

    Всего с начала кампании на экзамен заявились 1762 несовершеннолетних иностранных гражданина, однако к самому тесту были допущены лишь 335 человек.

    Володин сообщил, что только 27 детей сумели успешно сдать экзамен, что составляет крайне малую долю от общего числа заявившихся. Он отметил, что 81% заявлений был отклонен, в том числе из-за выявления недостоверных сведений в документах.

    Тестирование было проведено в десяти регионах России, где участие приняли 44 ребенка, и только 27 из них справились с заданиями.

    Спикер Госдумы заявил, что за последний год депутаты инициировали и приняли 15 законов по борьбе с нелегальной миграцией, все они уже вступили в силу.

    Володин подчеркнул, что важно внимательно анализировать правоприменение новых норм и при необходимости вносить коррективы.

    Ранее в России более 80% детей мигрантов не допустили к тестированию на знание русского языка.

    Госдума взяла на контроль нарушения при тестировании мигрантов на знание русского языка.

    Коментарии (31)
    13 мая 2025, 21:43 • Новости дня
    Орбан заявил об операции спецслужб Украины на территории Венгрии

    Орбан заявил о попытке Украины сорвать голосование в Венгрии о членстве Киева в ЕС

    Орбан заявил об операции спецслужб Украины на территории Венгрии
    @ EPA/TACC

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о скоординированной кампании украинских спецслужб, направленной на срыв голосования по членству страны в Евросоюзе.

    Украинские спецслужбы пытались сорвать голосование о членстве Киева в Евросоюзе, используя шпионский скандал, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

    В своем видеообращении Орбан подчеркнул: «Украина развернула скоординированную клеветническую кампанию против Венгрии с целью сделать невозможным наше голосование по вопросу ее членства в ЕС».

    Премьер отметил, что по итогам заседания Совета обороны выяснилось: украинская сторона координировала свои действия с помощью связей внутри Венгрии, а также при поддержке местной оппозиционной партии начала атаку на оборонные силы страны. Орбан добавил, что ранее таких действий не происходило, и предупредил, что до завершения опроса общественного мнения возможны новые операции.

    Глава правительства заверил, что венгерские службы готовы к дальнейшему развитию ситуации. По словам Орбана, власти Венгрии доведут голосование до конца, поскольку «ни Брюссель, ни Киев не могут принимать решение в обход венгров».

    В Венгрии в апреле стартовал общенациональный опрос населения, посвященный целесообразности вступления Украины в Европейский союз. Голосование продлится до 20 июня. Заявлено, что его итоги будут иметь рекомендательный характер и не повлекут за собой прямых юридических последствий.

    В воскресенье власти Венгрии отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже. До этого в Киеве заявили, что власти Венгрии отложили намеченные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств.

    9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 01:22 • Новости дня
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава северного командования ВС США генерал Грегори Гийо оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов в ходе доклада Конгрессу, заявив о некоторых возможностях эскалации из-за Украины.

    Возможность прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации украинского конфликта возможна, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе.

    «Есть несколько вариантов развития событий, из-за чего конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с США», – сказал генерал во время доклада в Конгрессе, трансляция которого велась на странице северного командования ВС США в соцсети Х.

    По его словам, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «пытаются избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене и повышает риск просчета», уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта. Среди прочего, в нем 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

    Коментарии (17)
    14 мая 2025, 01:09 • Новости дня
    Ученые назвали полезные продукты для снижения кровяного давления

    EJPC: Чай и шоколад способны снижать кровяное давление

    Tекст: Ирма Каплан

    Ученые из британского Суррея выяснили, что регулярное употребление чая, темного шоколада и других продуктов, богатых флаван-3-олами, способствует нормализации артериального давления.

    Специалисты в британском Университете Суррея выявили благотворное влияние на кровяное давление и сосуды природных соединений флаван-3-олов, которые входят в состав какао, чая, яблок, винограда, пишут они в научной статье для European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

    Анализ 145 рандомизированных контролируемых испытаний показал, что регулярное употребление флаван-3-олов в чае, какао, яблоках и винограде приводит к снижению артериального давления.

    В некоторых случаях эффект был сопоставим с результатами применения некоторых лекарств.

    Кроме того, ученые обнаружили, что флаван-3-олы улучшают функцию эндотелия – внутренней оболочки сосудов, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Эти улучшения сохранялись независимо от изменений давления.

    «Результаты обнадеживают тех, кто ищет доступные способы контролировать свое артериальное давление и поддерживать здоровье сердца с помощью приятных изменений в рационе питания», – цитирует MedicalExpress ведущего автора исследования профессора Кристиана Хайсса.

    Он добавил, что включение небольшого количеств чая, яблок, темного шоколада или какао в ежедневный рацион может стать полезным для людей с повышенным давлением и проблемными сосудами, но не заменит медицинские рекомендации и назначенные препараты.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, исследование китайских ученых показало, что употребление шампанского может снизить риск внезапной остановки сердца.

    Коментарии (10)
    14 мая 2025, 09:49 • Новости дня
    Телефонные мошенники научились объяснять украинский говор
    Телефонные мошенники научились объяснять украинский говор
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Телефонные мошенники с Украины при звонках россиянам теперь объясняют свой немосковский акцент тем, что якобы являются уроженцами Ростова-на-Дону, как их учат в методичке.

    Инструкцию для телефонных мошенников обнаружили представители подпольного движения Stop Grave, которые внедрились в одну из одесских организаций, передает РИА «Новости».

    В распоряжении агентства оказались фотографии методички, где содержатся рекомендации о том, как нужно вести себя при телефонных разговорах с россиянами.

    В частности, в инструкции мошенникам советуют объяснять отсутствие московского говора тем, что они якобы приехали из Ростова-на-Дону. В цитате из документа указано: «Почему не Московский говор? От куда вы!? – Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами» (орфография и пунктуация сохранены).

    Издание отмечает, что подобные инструкции призваны повысить эффективность мошеннических звонков и снизить подозрения у возможных жертв.

    Как отмечали ранее в ФСБ, злоумышленники используют дипфейки и искусственный интеллект для дистанционного обмана россиян. Часто такие группы действуют по инструкциям с Украины, арендуют квартиры на срок до двух недель и покупают крупные партии сим-карт на подставные данные.

    Оптом зарегистрированные российские сим-карты по 300 рублей за штуку продают на украинских сайтах для мошеннических операций.

    Коментарии (6)
    13 мая 2025, 19:59 • Новости дня
    Финляндия решила перейти с российской на европейскую железнодорожную колею
    Финляндия решила перейти с российской на европейскую железнодорожную колею
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Финляндия готовится перейти на европейский стандарт железнодорожной колеи шириной 1435 мм, что позволит повысить военную мобильность.

    Финляндия рассматривает переход на европейскую железнодорожную колею шириной 1435 миллиметров, пишет Yle. Министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне заявила, что решение должно быть принято правительством до 27 июля. Она подчеркнула: «Это не просто финский вопрос, а совместный проект всей Европы и НАТО», сообщает «Фонтанка.ру».

    Ранне отметила, что изменение колеи позволит повысить безопасность перевозок, улучшить военную мобильность и укрепить транспортные связи со Швецией и Норвегией. По ее словам, Евросоюз может профинансировать до 50% разработки проекта и до 30% строительства новых путей.

    Работы по замене колеи могут стартовать не раньше 2030-х годов, начать планируют с района к северу от города Оулу. Европейская комиссия еще в 2022 году рекомендовала Финляндии перейти на европейский стандарт железнодорожных путей, который почти на девять сантиметров уже нынешнего.

    Сейчас в Финляндии используется железнодорожная колея шириной 1524 миллиметра. Такой стандарт был принят еще во времена существования Великого княжества Финляндского в составе Российской империи и сохранялся до сегодняшнего дня.

    Ранее власти Финляндии направили заявку в Евросоюз, чтобы активировать положения о национальном освобождении от расходов ради увеличения оборонного бюджета до 3% ВВП.

    Коментарии (14)
    14 мая 2025, 12:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли ограничения для танкеров, перевозящих нефть под иностранными флагами.

    Евросоюз включил в 17-й пакет санкций против России рестрикции в отношении 189 танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы включили в черный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту», – подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, под ограничения попали суда, которые идут под флагами разных государств, сообщает ТАСС.

    Теперь этим танкерам запрещен вход в порты Евросоюза. Европейским компаниям также запрещено проводить любые финансовые операции с этими судами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты европейских стран согласовали 17-й пакет ограничительных мер, который должен быть окончательно утвержден министрами иностранных дел ЕС 20 мая.

    Коментарии (11)
    Главное
    Качиньский заявил о планах НАТО ввести войска на Украину в 2022 году
    Ливан, Ливия, Сирия и Эр-Рияд готовы присоединиться к «Авраамовым соглашениям»
    В Тбилиси признали нецелесообразной дальнейшую активность по вступлению в НАТО
    Суд назначил по десять лет колонии четырем участникам беспорядков в Махачкале
    На Украине недовольны попытками граждан оспорить штрафы за русский язык
    Актриса фильма «Лед 3» Денисова рассказала, как сломала ногу
    Умер муж актрисы Румянцевой дипломат Хштоян

    Пик укрепления рубля еще впереди

    Доллар упал с начала года со 100 до 81 рубля в апреле. И хотя эксперты не верили в дальнейшее укрепление рубля в мае, оно все еще происходит. Более того, новые появившиеся факторы дают шанс российской валюте пойти дальше – ниже 75 за доллар. При каких условиях такое возможно? Подробности

    Перейти в раздел

    Ультиматумы Мерца России оказались блефом ради Украины

    Перспектива переговоров в Стамбуле вынуждает Германию допускать непростительные дипломатические ошибки. Сперва Берлин поставил ультиматум Москве согласиться на 30-дневное перемирие, а затем несколько раз сдвинул сроки «часа Х». Чем можно объяснить подобное поведение нового правительства Фридриха Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию

    105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания. Подробности

    Перейти в раздел

    Конфликт Индии и Пакистана доказал превосходство оружия России и Китая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди сфотографировался на фоне купленных у России комплексов С-400 на авиабазе Адампур и похвалил российскую систему за беспрецедентную мощь. В ходе очередного обострения конфликта также проявили себя пакистанские истребители J-10C китайского производства. Как полагают эксперты, теперь Россия и Китай начнут усиливать позиции на рынке оружия, потому что дорогая западная продукция не оправдала потраченных средств. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    • Ультиматум Зеленского и Европы к России

      Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

    • Парад Победы на Красной площади

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............