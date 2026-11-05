Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Правительство обсудило бесперебойную работу агропромышленного комплекса
Подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила вопросы работы агропромышленного комплекса России под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова.
«В заседании приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, а также руководство крупнейших отраслевых холдингов», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Заседание прошло под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова, а также вице-премьеров Александра Новака и Дмитрия Патрушева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мантуров заявил о необходимости сохранять бесперебойную работу производств при внешних угрозах.
В сентябре правительство провело заседание подкомиссии по вопросам компенсации издержек бизнесу на защиту промышленных объектов от воздушных угроз.
В августе первый вице-премьер дал старт работе новой правительственной подкомиссии для защиты критической инфраструктуры страны.