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Мантуров дал старт работе подкомиссии по безопасности критической инфраструктуры
Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал старт работе новой правительственной подкомиссии, направленной на защиту критической инфраструктуры страны и поддержку ключевых отраслей экономики.
Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, передает РИА «Новости».
«Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики», – сообщили в пресс-службе правительства.
В кабмине напомнили, что новая структура создана для выполнения указа президента о мерах по защите объектов критической инфраструктуры. Возглавляет работу подкомиссии сам Мантуров.
На заседании присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, а также представители Минобороны и Генштаба. Кроме того, в мероприятии участвовали главы регионов и руководители предприятий.
Как заявил Мантуров, подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики России оценит устойчивость предприятий с учетом существующих рисков и понесенного ущерба,
«Устойчивость отраслей будет рассматриваться подкомиссией через призму существующих рисков и понесенного ущерба. Будут предлагаться адресные и системные меры для снижения угроз», – отметил Мантуров.
Новая структура займется мониторингом состояния ключевых заводов и выработкой инженерных решений для защиты объектов. Специалисты обеспечат резервирование важных ресурсов, диверсификацию логистики и дублирование поставщиков стратегической продукции.
Особое внимание уделят анализу безопасности объектов критической инфраструктуры и механизмам их нормального функционирования. Приоритетной задачей станет минимизация социально-экономических последствий при нарушении работы предприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России учредило подкомиссию по защите критической инфраструктуры.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах безопасности для таких объектов.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил необходимость этого документа защитой предприятий от атак беспилотников.