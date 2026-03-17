Морпех выследил дрон ВСУ «Баба-Яга» и уничтожил пункт управления

Tекст: Вера Басилая

Морской пехотинец России выследил украинский дрон «Баба-Яга», что позволило определить расположение пункта управления противника, передает РИА «Новости».

По словам военнослужащего с позывным Кабан, работающего в интересах группировки «Центр», оператор подразделения беспилотных систем «БАРС-22» из 55-й гвардейской дивизии заметил беспилотник противника на добропольском направлении.

Он пояснил, что обнаружил украинский дрон в свободном полёте и решил сопроводить его до точки возвращения. «Я сопроводил дрон до конца, определил координаты и передал их. После этого артиллерия отработала по цели», – рассказал морпех.

Оператор подчеркнул, что удар был точным, и пункт управления вместе с расчётом ВСУ был уничтожен. По его словам, полностью ликвидированы как сам пункт управления, так и место взлёта «Бабы-Яги».

Ранее российский военнослужащий уничтожил тяжелый дрон ВСУ «Баба-яга» с помощью противопехотной мины.

Российский беспилотник сбил тараном датский дрон RQ-35 Heidrun.

Операторы центра «Рубикон» ранее уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба Яга» с помощью воздушных таранов.