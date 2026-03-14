ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun
ВС России сбили тараном датский RQ-35 и польский FlyEye
Беспилотники RQ-35 Heidrun датского производства и FlyEye из Польши были сбиты тараном расчетами FPV-дронов центра «Рубикон» Минобороны.
Расчёты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» сбили тараном украинские беспилотники, среди которых был RQ-35 Heidrun производства Дании, передает ТАСС. Об этом проинформировали в Минобороны России.
В министерстве отметили, что воздушными таранами боевых групп по ПВО центра «Рубикон» были также уничтожены многофункциональный беспилотник «Сыч», разведывательные аппараты «Мары», «Лелека» и «Щедрик», а также дроны FlyEye польского производства. Кроме того, сбиты дроны-камикадзе Vector производства Германии и Hornet производства США.
В заявлении уточняется, что среди уничтоженных также были разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и дроны-бомбардировщики Backfire 70. Все перечисленные беспилотники были сбиты в зоне проведения специальной военной операции на Украине расчетами FPV-дронов центра «Рубикон».
Ранее операторы центра «Рубикон» ранее уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба Яга» с помощью воздушных таранов.