NYT заявила об изменениях в мирном плане Трампа после переговоров в Женеве
Несмотря на то, что обе стороны женевских переговоров заявили о невероятно «эффективных и конструктивных переговорах», американский президент Дональд Трамп заявлял, что хочет получить ответ Украины на мирный план к четвергу, не исключая возможности продления срока, «если все будет идти хорошо», пишет NYT, сообщая о некоторых изменениях в плане Трампа.
«По словам западного чиновника, осведомленного о ходе переговоров, украинские и американские официальные лица уже обсуждали изменения в плане из 28 пунктов до встречи в Женеве. Чиновник заявил, что рабочая версия теперь отличается от той, что опубликовал в четверг украинский депутат», – сказано в материале New York Times (NYT).
Упомянутым украинским депутатом является внесенный в российский список террористов и экстремистов Алексей Гончаренко, который выложил в Telegram-канале документ, который называл переведенным на украинский язык новым мирным планом США по Украине.
Напомним, 23 ноября в Женеве прошли переговоры американской и украинской делегаций во главе с госсекретарем Марко Рубио и секретарем СНБО Рустемом Умеровым соответственно, по итогам которых обе сторон заявили о продолжении тесной работы по мирному плану.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.
По итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. В заключение он напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.