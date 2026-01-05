Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.5 комментариев
Пленённый разведчик ВСУ передал ВС России координаты важных целей
Пленённый разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.
«Я был в помещении, где не было понятно утро или вечер дней пять. Они [ВС России] просто зашли в дом, в котором я находился», – рассказал ТАСС Ли о попадании в плен.
По его словам, он сдался после того, как командование и сослуживцы бросили его на одной из закрытых позиций, перешедших под контроль ВС России.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский пленный рассказал, что солдаты 38-й бригады ВСУ сдаются целыми взводами. Еще один пленный ВСУ заявил о принудительной отправке на передовую. Также пленный ВСУ признался, как операторы БПЛА убили его боевого товарища во время сдачи в плен.