    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать теплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    5 января 2026, 05:55 • Новости дня

    Пленённый разведчик ВСУ передал ВС России координаты важных целей

    Tекст: Катерина Туманова

    Пленённый разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.

    «Я был в помещении, где не было понятно утро или вечер дней пять. Они [ВС России] просто зашли в дом, в котором я находился», – рассказал ТАСС Ли о попадании в плен.

    По его словам, он сдался после того, как командование и сослуживцы бросили его на  одной из закрытых позиций, перешедших под контроль ВС России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский пленный рассказал, что солдаты 38-й бригады ВСУ сдаются целыми взводами. Еще один пленный ВСУ заявил о принудительной отправке на передовую. Также пленный ВСУ признался, как операторы БПЛА убили его боевого товарища во время сдачи в плен.

    4 января 2026, 15:12 • Новости дня
    Сборы фильма «Буратино» за первые дни проката превысили 1 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    За четыре дня с начала проката сказочный фильм «Буратино» собрал более 1 млрд рублей, свидетельствуют данные в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

    С 1 января 2026 года картину уже посмотрели свыше 1,8 млн зрителей, передает Ura.ru. По данным системы, в первые сутки фильм принес более 226 млн рублей, а предпродажи составили почти 184 млн рублей.

    Создатели подчеркивают, что это не пересъемка советского фильма, а самостоятельная версия, объединившая мотивы сказки Карло Коллоди и «Золотого ключика» Алексея Толстого. По словам режиссера Игоря Волошина, сценарий соединяет два источника и предлагает современное прочтение, понятное и интересное новой аудитории, включая детей.

    Главную роль Буратино при помощи технологии «захвата движения» исполнила Виталия Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину – Анастасия Талызина, а Артемона – Марк Эйдельштейн. Роль Карабаса Барабаса исполнил Федор Бондарчук, Лису Алису – Виктория Исакова, кота Базилио – Александр Петров, черепаху Тортиллу – Светлана Немоляева.

    Музыку к фильму написал Алексей Рыбников, автор оригинального саундтрека 1975 года, вместе с сыном Дмитрием, обновив и переаранжировав знакомые мелодии. Особое внимание команда уделила финальной сцене, в которой участвовали более 200 человек, включая 35 профессиональных танцоров. Хореографию ставил Владимир Варнава.

    Ранее сообщалось, что «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей.

    4 января 2026, 11:49 • Новости дня
    На Украине начали массово отчислять студентов за пропуски
    На Украине начали массово отчислять студентов за пропуски
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    В учебных заведениях на Украине стали массово отчислять студентов, пропустивших даже одно или два занятия, сообщает украинское издание «НВ».

    На Украине стартовали массовые отчисления студентов из-за пропусков занятий, даже если речь идет об одном или двух случаях. Секретарь образовательного комитета Верховной рады Наталья Пипа заявила: «Есть массовое отчисление студентов за пропуски, даже если это один или два случая».

    По словам Пипы, сейчас в учебных заведениях проходят серьезные проверки зачисленных студентов. Это связано с резким увеличением числа мужчин призывного возраста среди поступающих в вузы.

    Учеба в вузе традиционно дает право на отсрочку от мобилизации, поэтому вузы и колледжи усилили контроль за посещаемостью и массово проверяют студентов.

    Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский разрешил выезд тысяч молодых граждан с Украины для формирования в Польше нового центра украинского влияния.

    Депутат Верховной рады Сергей Евтушок ранее подчеркивал, что из-за отмены ограничений многие украинцы в возрасте от 18 до 22 лет больше не собираются возвращаться домой.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    4 января 2026, 19:03 • Новости дня
    Медведев указал на возможность повторения «венесуэльской операции» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон может повторить на Украине сценарий, опробованный в Венесуэле, отметив, что срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, устранение его от власти является вопросом времени, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Вашингтон может повторить на Украине операцию, аналогичную той, что была проведена в Венесуэле против Николаса Мадуро, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    По словам Медведева, в случае с Киевом у США даже больше оснований для подобных действий, чем в ситуации с Каракасом.

    «Янки, уже создавшие подобный «прецедент» с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше», – заявил он, комментируя возможный сценарий отстранения Владимира Зеленского.

    Медведев также подчеркнул, что устранение Зеленского от власти – вопрос самого ближайшего будущего. Он напомнил, что срок его полномочий уже давно истек, и отметил, что это признано, в том числе, европейскими странами. По его словам, киевскому руководству «точно не стоит расслабляться», а легитимного президента и правительства на Украине сейчас нет.

    Кроме того, Медведев выразил мнение, что ООН не может реально влиять на такие кризисы, как события в Венесуэле. Он отметил, что с момента создания этой структуры ее резолюции не заставляли стороны отказаться от насилия или прекратить международный терроризм. По словам политика, миру необходимы реальные механизмы международного права, способные обеспечить безопасность и достойную жизнь для миллиардов людей на планете.

    Ранее Дмитрий Медведев назвал реакцию Европы на ситуацию в Венесуэле примером двойных стандартов.

    Германии сочли атаку США на Венесуэлу сигналом для Украины.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы.

    4 января 2026, 11:25 • Новости дня
    Российские бойцы отправили дрон с новогодней елкой на позиции ВСУ
    Российские бойцы отправили дрон с новогодней елкой на позиции ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие России преподнесли украинским военным на передовой необычное новогоднее поздравление в виде дрона с елкой и гирляндой.

    Российские военные передали своим противникам на передовой необычное новогоднее «поздравление», сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Для этого был использован дрон, на который бойцы закрепили вертикально новогоднюю елку, украшенную светящейся гирляндой.

    В сообщении канала отмечается: «Наши бойцы отправили вэсэушникам особенную елку к Новому году. Российские бойцы сделали необычный сюрприз своим противникам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир роты подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Центр» младший лейтенант Денис Колесов рассказал, что доставка продовольствия и боеприпасов на передовые позиции осуществляется наземными робототехническими комплексами «Курьер». Эти комплексы могут работать в сложных погодных и боевых условиях.

    4 января 2026, 20:38 • Новости дня
    Пушилин сообщил о начале боев за Белицкое на добропольском направлении

    Пушилин сообщил о начале боев за Белицкое на добропольском направлении ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    В Донецкой Народной Республике начались бои за Белицкое, а вооруженные силы России зафиксировали продвижение на нескольких направлениях, включая Гришино и железнодорожную станцию, заявил глава региона Денис Пушилин.

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о начале боев за Белицкое на добропольском направлении.

    Пушилин также заявил, что российские подразделения продвигаются в районе Гришина на красноармейском направлении. По его словам, здесь отмечается успех российских войск и закрепление на новых позициях.

    Кроме того, глава региона сообщил, что на фоне успехов российской армии вооруженные силы Украины стягивают резервы к славянской электростанции в ДНР. Он уточнил, что бои продолжаются на участках в Законном, Озерном и Резниковке, где противник пытается усилить оборону.

    На константиновском направлении российские войска продвигаются в районе железнодорожной станции, а также делают успехи у населенного пункта Майское и на северной стороне Клебан-Быкского водохранилища.

    Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой народной республике.

    Российские войска ранее освободили Диброву в ДНР.

    В Константиновке Донецкой народной республики продолжаются ожесточенные городские бои, подразделения российских войск наступают сразу с нескольких направлений.

    4 января 2026, 17:12 • Новости дня
    В Татарстане ввели план «Буран» из-за сильной метели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Татарстана ввели в действие план «Буран» в связи с обильными снегопадами и снежными заносами на дорогах.

    По информации пресс-службы главы республики, решение о введении плана с 14.00 4 января принял премьер-министр Алексей Песошин, передает РИА «Новости». В документе говорится, что меры будут действовать до полной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

    Введение плана «Буран» связано с резким ухудшением метеорологической обстановки. В регионе с субботы сохраняется метель, видимость снижается до одного километра, а ветер достигает 20 метров в секунду. В воскресенье непогода усилилась: местами видимость сократилась до 500 метров, порывы ветра до 23 метров в секунду, на дорогах образовались ледяные участки, снежные заносы и каша.

    Госавтоинспекция Татарстана сообщила, что днем в воскресенье из-за опасных погодных условий ограничено движение автобусов и грузовиков по всем федеральным трассам республики. Эти меры будут действовать до улучшения ситуации.

    По данным МЧС, в ночь на 5 января и утром в регионе ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель с видимостью менее одного километра и сложная обстановка на дорогах. Синоптики предупреждают о гололедице и новых снежных заносах.

    Ранее в Самарской области перекрыли трассы из-за сильной метели.

    4 января 2026, 14:44 • Новости дня
    Прокуратура на Украине квалифицировала взрыв внедорожника в Киеве как теракт

    Tекст: Ольга Иванова

    В одном из дворов на улице Героев Днепра в Киеве при взрыве внедорожника осколочные ранения получил военнослужащий, прокуратура рассматривает произошедшее как теракт.

    Взрыв внедорожника, произошедший в одном из дворов Киева, был квалифицирован как теракт, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные городской прокуратуры. Инцидент случился во время открытия багажника автомобиля на улице Героев Днепра в Оболонском районе.

    В результате взрыва осколочные ранения получил украинский военнослужащий. Женщина, находившаяся рядом с автомобилем, не пострадала. Подробности происшествия и возможные причины взрыва пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве произошел взрыв автомобиля.

    4 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Россия потребовала решить вопросы биодеятельности США на Украине

    МИД России потребовал решить вопросы биодеятельности США на Украине

    Россия потребовала решить вопросы биодеятельности США на Украине
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия потребовала от США и Украины урегулировать вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью американских структур на территории Украины, заявил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

    Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Олег Постников подчеркнул, что Москва до сих пор не получила необходимой реакции, хотя проблема остается актуальной и требует решения, передает РИА «Новости».

    По словам Постникова, Россия продолжает настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия серьезного раздражителя, подрывающего режим КБТО и глобальную биобезопасность. По его словам, российская сторона продолжает поднимать этот вопрос на различных площадках.

    В октябре постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что специалисты фиксируют наличие разветвленной сети лабораторий для массового производства токсичных химикатов по всей Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что американское экспертное сообщество проявляет интерес к теме.

    Ранее российское Министерство обороны обнародовало новые данные о проведении испытаний фармацевтических препаратов на украинском населении и участии USAID в этих программах.

    Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что военно-биологическая активность западных стран за пределами их территории вызывает серьезную обеспокоенность в связи с возможными рисками для России.

    Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщал, что Запад в нарушение любых норм морали и права проводит в психиатрических больницах на Украине и в Грузии опаснейшие опыты по созданию нового биологического и химоружия.

    5 января 2026, 05:12 • Новости дня
    Президент США заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина

    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина

    Президент США заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Molly Riley/US White House via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сменил первоначальную озабоченность на скептицизм и заявил, что Украина не наносила удар беспилотником по резиденции президента России Владимира Путина, как заявлял Кремль.

    На борту самолета Air Force One американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил журналистам о данных официальных лиц США о том, что Украина не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина во время атаки беспилотника на прошлой неделе, сообщает Washington Post (WP).

    Глава Белого дома заявил, что сотрудники национальной безопасности США установили, непричастность Украины к удару по резиденции российского лидера.

    Напомним, Минобороны России расшифровало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о проведении тщательного анализа разведданных, касающихся нападения беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина. ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина. Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    4 января 2026, 16:34 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлете к Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате работы сил ПВО были уничтожены семь беспилотников, летевших в сторону российской столицы, всего сбили десять дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Семь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны, сообщил Собянин в Max. Общее число сбитых дронов достигло десяти штук.

    По словам Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Ранее силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Москве.

    Силы ПВО также уничтожили летевший на Москву беспилотник.

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    4 января 2026, 23:53 • Новости дня
    Более 40 дронов уничтожены силами ПВО за три вечерних часа над регионами России

    Более 40 дронов уничтожили силы ПВО за три часа над регионами России

    Более 40 дронов уничтожены силами ПВО за три вечерних часа над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении за три вечерних часа воскресенья 41 украинского дрона самолетного типа над восемью регионами России.

    «С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 дронов уничтожили над территорией Курской области, семь БПЛА – над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, шесть беспилотников сбиты над Рязанской областью.

    При этом по четыре дрона ликвидировали над территориями Белгородской и Липецкой областей, три – над территорией Владимирской области, еще два сбили над Тверской областью и один – над Воронежской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за семь часов в воскресенье сбили 253 украинских беспилотника над территорией России.

    4 января 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 25 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотный летательный аппарат был сбит на подлете к столице, специалисты экстренных служб заняты на месте падения обломков, общее число уничтоженных дронов на подлете к Москве достигло 25 штук, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, был уничтожен, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Max. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее число сбитых дронов на подлете к Москве достигло 25 штук.

    Ранее Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили 24 беспилотника на подлете к Москве.

    4 января 2026, 12:59 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по цехам беспилотников и складам ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные использовали авиацию, артиллерию и беспилотники для уничтожения объектов ВСУ, включая цеха сборки дронов и склады боеприпасов.

    Российские войска нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также по складам с боеприпасами и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что для атаки были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», – заявили в министерстве.

    В сообщении отмечается, что удары были точечными и охватили 156 различных районов, где, по данным российской стороны, находились объекты военной инфраструктуры противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удары по объектам энергетики и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины.

    4 января 2026, 10:12 • Новости дня
    В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

    Росавиация: В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково сняты, сообщила Росавиация.

    Как сообщается в Telegram-канале представителя ведомства, ограничения действовали временно и были связаны с необходимостью соблюдения мер безопасности.

    «Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в публикации.

    Напомним, утром в воскресенье Росавиация ввела ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту «Внуково».

    До этого аэропорты Саратова и Ярославля вернулись к штатной работе.

    4 января 2026, 12:12 • Новости дня
    В Киеве взорвался автомобиль

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице в воскресенье произошел взрыв автомобиля, сообщила Нацполиция.

    «В Оболонском районе Киева взорвался автомобиль», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    По предварительной информации, в результате происшествия есть пострадавшие, однако их точное число и состояние не уточняются. На место происшествия направлены полицейские, кинологи, взрывотехники и спасатели.

    В августе неизвестные в Киеве устроили поджог сразу нескольких автомобилей, которые могли принадлежать военнослужащим.

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    Трамп превращает Венесуэлу в Гаити

    США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Вашингтон уже предъявил ему обвинения, по которым в случае признания вины грозит до четырех пожизненных сроков. Пока глава Белого дома Дональд Трамп заявляет о триумфальной победе, мировая общественность осуждает действия Вашингтона. Что стоит за операцией и каковы будут ее последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

