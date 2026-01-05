Пленённый разведчик ВСУ передал ВС России координаты важных целей

Tекст: Катерина Туманова

«Я был в помещении, где не было понятно утро или вечер дней пять. Они [ВС России] просто зашли в дом, в котором я находился», – рассказал ТАСС Ли о попадании в плен.

По его словам, он сдался после того, как командование и сослуживцы бросили его на одной из закрытых позиций, перешедших под контроль ВС России.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский пленный рассказал, что солдаты 38-й бригады ВСУ сдаются целыми взводами. Еще один пленный ВСУ заявил о принудительной отправке на передовую. Также пленный ВСУ признался, как операторы БПЛА убили его боевого товарища во время сдачи в плен.