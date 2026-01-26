Выпускники школы-студии МХАТ потребовали пересмотреть назначение Богомолова ректором

Tекст: Валерия Городецкая

Текст обращения опубликован в Telegram-канале актера и выпускника Антона Шагина. В письме говорится, что решение назначить на этот пост Богомолова нарушает преемственность, существующую в учебном заведении на протяжении всей его истории. Авторы обращения считают, что руководить школой должен человек, чья судьба и творческий путь связаны с МХАТ, а также соответствующий этическим принципам основателей.

Выпускники подчеркивают, что традиция требует выбирать ректора из числа воспитанников школы и обсуждать кандидатуру всей мхатовской общественностью. Они предупреждают, что отказ от этого принципа приведет к разрыву преемственности, упадку и утрате семейных традиций Школы-студии. В письме отмечается, что предыдущими руководителями были Олег Ефремов, Олег Табаков, Игорь Золотовицкий и другие, все они прошли путь внутри школы и были «корневыми мхатовцами».

Выпускники считают, что именно такие руководители создавали «особое духовное пространство» МХАТ, которое они называют «домом единой мхатовской семьи». Они приводят в пример другие ведущие московские театральные вузы, где сохраняются традиции и принцип внутренней преемственности.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.