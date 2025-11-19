Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Путин отметил преимущества искусственного интеллекта для эффективности труда
Президент России Владимир Путин во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил о серьезных преимуществах внедрения технологий генеративного искусственного интеллекта.
По его словам, использование подобных продуктов дает существенный рост эффективности и производительности труда, передает РИА «Новости».
«Тот, кто уже владеет, применяет такие продукты, получает серьезные преимущества в эффективности и производительности труда. Очевидно, что технологии генеративного искусственного интеллекта становятся ключевыми, стратегическими», – сказал он.
Ранее Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей. Он также поручил рассмотреть создание штаба по искусственному интеллекту в России.
Глава государства призвал ускорить ликвидацию барьеров для отечественных технологий и потребовал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень. Кроме того, он призвал сформировать рынок для применения достижений ИИ.