Путин оценил возможную стоимость Гренландии на основе цены продажи Аляски

Tекст: Антон Антонов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг Гренландии. «Нас не касается совершенно то, что с Гренландией происходит. Но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он указал, что Россия продала Соединенным Штатам Аляску в 1867 году за 7,2 млн долларов. Президент добавил, что с учетом инфляции эта сумма сегодня составила бы 158 млн долларов, а площадь Аляски составляет примерно 1 млн 717 тыс. кв. км. Путин отметил, что Гренландия больше по площади – 2 млн 166 тыс. кв. км, разница составляет около 449–450 тыс. кв. км.

«Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200–250 млн долларов, – сказал Путин. – Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру».

Президент напомнил, что у Дании и Соединенных Штатов также был опыт подобных сделок: в 1917 году Дания продала Соединенным Штатам Виргинские острова. Путин подчеркнул, что Дания исторически относилась к Гренландии как к колонии, но отметил, что Россия не вмешивается в эти процессы: «Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выступил с обращением к участникам Всемирного экономического форума. Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне. Президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

