В России закрепили полный возврат денег за авиабилеты для участников СВО

В России закрепили полный возврат средств за авиабилеты для участников СВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет получить полный возврат стоимости авиабилетов гражданам, вынужденным отказаться от полета в связи с участием в спецоперации на Украине. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения внесены в статью 108 Воздушного кодекса РФ. Закон предусматривает возврат средств при отказе от полета по причине призыва на военную службу или направления для прохождения службы в Росгвардию на должностях, связанных с присвоением специальных званий полиции.

Также вернуть деньги за авиабилет смогут граждане, поступающие на военную службу по контракту или заключающие контракт о пребывании в добровольческом формировании. Для оформления возврата потребуется документальное подтверждение, порядок которого установит правительство России.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил создать стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и их семей.

Ранее в воскресенье Путин подписал закон о снижении штрафов для таксистов без страховки ОСГОП до 40 тыс. рублей. До этого президент подписал закон, который запрещает навязывание страховок и дополнительных услуг при покупке товаров без согласия покупателя и дает право на возврат средств.