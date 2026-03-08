  • Новость часаСилами ПВО уничтожен второй летевший на Москву беспилотник
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса
    В ЛАГ отказались открывать воздушное пространство для ударов по Ирану
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    Избран новый верховный лидер Ирана
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    3 комментария
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    34 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    14 комментариев
    8 марта 2026, 17:41 • Новости дня

    В России закрепили полный возврат денег за авиабилеты для участников СВО

    В России закрепили полный возврат средств за авиабилеты для участников СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможность полного возврата средств за авиабилеты теперь законодательно закреплена для граждан, отказавшихся от полета из-за участия в спецоперации с документальным подтверждением.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет получить полный возврат стоимости авиабилетов гражданам, вынужденным отказаться от полета в связи с участием в спецоперации на Украине. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Изменения внесены в статью 108 Воздушного кодекса РФ. Закон предусматривает возврат средств при отказе от полета по причине призыва на военную службу или направления для прохождения службы в Росгвардию на должностях, связанных с присвоением специальных званий полиции.

    Также вернуть деньги за авиабилет смогут граждане, поступающие на военную службу по контракту или заключающие контракт о пребывании в добровольческом формировании. Для оформления возврата потребуется документальное подтверждение, порядок которого установит правительство России.

    Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил создать стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и их семей.

    Ранее в воскресенье Путин подписал закон о снижении штрафов для таксистов без страховки ОСГОП до 40 тыс. рублей. До этого президент подписал закон, который запрещает навязывание страховок и дополнительных услуг при покупке товаров без согласия покупателя и дает право на возврат средств.

    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    Комментарии (46)
    8 марта 2026, 11:58 • Новости дня
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска для ударов по Донецкой кольцевой автомобильной дороге (ДКАД) используют дроны-матки и нестандартные частоты, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские силы вновь наносят удары по Донецкой кольцевой автомобильной дороге, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, для атак используются так называемые дроны-матки, которые также называют ретрансляторами.

    Эти дроны-матки транспортируют FPV-дроны, которые работают на новых, нестандартных частотах. Представитель силовых структур отметил: «Противник вновь возобновил удары по ДКАД. Для этого используются так называемые дроны-матки, они же ретрансляторы, которые фактически несут на себе FPV-дроны, которые в свою очередь работают на новых, нестандартных частотах, которые незаметны для дрондетекторов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ уничтожили в ДНР дрон-матку, предназначенную для координации и управления FPV-коптерами.

    Комментарии (8)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    Комментарии (3)
    8 марта 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках

    Путин отметил предельное обострение ситуации на мировых энергетических рынках

    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировые энергетические рынки переживают период максимальной напряженности, что связано с последствиями решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики, заявил президент России Владимир Путин.

    Ситуация на мировых энергетических рынках достигла крайней степени напряжения, заявил президент России Владимир Путин. В беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным глава государства подчеркнул: «Ситуация на мировых рынках <…> обострилась до предела».

    Ранее Владимир Путин высказывал мнение о том, что нынешние сложности на европейских рынках стали следствием ошибочных решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Также президент поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал Зарубину, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    СК подсчитал ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе

    Ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе составил 580 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Ущерб от преступлений киевского режима на Донбассе составляет 580 млрд рублей, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Размер ущерба, причиненного Донбассу преступными действиями киевского режима, составил 580 миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Бастрыкина, проведена масштабная работа по судебно-экспертному установлению как суммы, так и характера ущерба, нанесенного в результате преступной деятельности Киева на Донбассе. Он подчеркнул, что эта оценка основана на детальных расследованиях и экспертизах.

    Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет продолжает собирать доказательства и фиксировать все факты разрушений и ущерба, чтобы обеспечить юридическую ответственность виновных.

    Ранее Бастрыкин сообщил президенту о двадцати рабочих поездках в Донбасс в 2025 году.

    Глава ведомства доложил о передаче в суд более 1800 уголовных дел в новых регионах.

    До этого следователи установили предварительный ущерб от действий ВСУ в Курской области на сумму более 3 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 00:14 • Новости дня
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.

    Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем, передает РИА «Новости». В праздничном обращении глава государства отметил, что женщинам в России подвластно все, а их душа делает мир лучше и добрее.

    «Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, придавая сил в трудные моменты. Также президент отметил, что российским женщинам удается совмещать материнство, профессиональный рост, проявлять лидерские качества и заботиться о близких.

    В поздравлении президент отдельно поблагодарил женщин, работающих в зоне специальной военной операции на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Он выразил признательность за проявленные ими самоотверженность и силу духа.

    Путин также пообещал, что государство будет продолжать создавать условия для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

    В Сергиевом Посаде на базе филиала ВГИК прошло праздничное мероприятие «Дыхание весны».

    Молодежное крыло Народного фронта провела всероссийскую акцию, поздравив женщин-военнослужащих, медиков, волонтеров и матерей участников СВО в более чем 70 регионах страны.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 08:07 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над Россией за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

    В Министерстве обороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает ТАСС. По данным ведомства, наибольшее количество БПЛА – по двадцать – было сбито над Астраханской областью и Крымом. В Ростовской области уничтожено 14 аппаратов, в Белгородской – восемь, в Краснодарском крае – четыре, в Курской области – три, в Волгоградской – два, еще один БПЛА был сбит над акваторией Азовского моря. В

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией за ночь сбили 151 украинский беспилотник. В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников. В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадали два человека.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:11 • Новости дня
    Путин обсудил с Бастрыкиным работу СК в новых регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин обсудил с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным работу ведомства в новых регионах России.

    Владимир Путин провел встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

    На встрече обсуждалась деятельность ведомства в новых регионах России, где были созданы четыре управления СК. Бастрыкин сообщил, что в 2025 году следователи СК передали в суд 1823 уголовных дела, а сам он совершил 20 рабочих поездок в Донбасс в прошлом году.

    Путин уточнил, организованы ли все необходимые инструменты для работы органа следствия на новых территориях и сформированы ли условия. Бастрыкин ответил, что желающих работать следователями в новых регионах очень много, в том числе среди девушек.

    «Очень много желающих там работать. Даже девушки желают там работать», – заявил Бастрыкин. Он добавил, что для женщин, желающих работать в новых регионах, действует особый порядок: по каждому такому обращению подается рапорт, и он лично принимает решение с учетом семейных обстоятельств. По его словам, сотрудники ведомства в целом успешно выполняют свои задачи на новых территориях.

    Ранее Владимир Путин назвал укрепление судебной системы на исторических территориях ключевой задачей.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 05:17 • Новости дня
    В Армавире вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар охватил территорию нефтебазы в Армавире, при этом никто не пострадал и работы по тушению продолжаются.

    Пожар возник на нефтебазе в Армавире Краснодарского края в результате атаки беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

    В сообщении регионального оперативного штаба отмечается: «В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет».

    В ликвидации возгорания участвуют 91 человек и 26 единиц техники. Оперативные службы продолжают борьбу с огнем, угрозы для жилых районов не сообщается.

    Причины атаки и объем ущерба уточняются, ситуация находится под контролем местных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Минобороны отразили атаку дронов ВСУ на территорию Волгоградской области.

    Несколько резервуаров на нефтебазе в Белгородской области загорелись после атаки беспилотника. Два беспилотника ВСУ атаковали территорию нефтебазы на юге Луганска.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 07:30 • Новости дня
    Ветеран ВМС Бразилии призвал расследовать схемы набора соотечественников в ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бразилии могут инициировать расследование схем набора граждан в украинские формирования и рассмотреть гражданские иски от родственников погибших.

    Офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу в беседе с РИА «Новости» подчеркнул необходимость расследования схем набора бразильцев в ВСУ. Он задал вопросы о том, как заработанные деньги покидали страну и отчитывались ли наемники перед налоговой, отметив: «Все это нужно расследовать».

    Фариназу отметил, что не является специалистом в юридических вопросах, но допустил, что в Бразилии расследование может быть инициировано именно с этой стороны.

    Он также предположил, что в будущем родственники погибших на Украине бразильцев могут подать гражданские иски к компаниям, занимавшимся их наймом, чтобы получить компенсацию за гибель молодых людей. По мнению аналитика, в ближайшие годы стоит ожидать судебных разбирательств.

    Минобороны России неоднократно заявляло, что иностранные наемники в ВСУ используются как пушечное мясо, и подчеркивало, что российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины.

    В интервью наемники ранее признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шансы на выживание в боях крайне малы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Ковшаровки на Купянском направлении был уничтожен бразильский наемник Эллионай Баррос Риос, участвовавший в боях на стороне ВСУ.

    К настоящему времени погибли порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ. Бразильские наркокартели и ультраправые боевики используют украинский конфликт как боевой учебный полигон и отправляются воевать ради получения военного опыта и доступа к оружию.

    Полученные навыки и тактику, включая управление беспилотниками, они переносят обратно в фавелы, из-за чего полиция Рио-де-Жанейро сталкивается с новыми угрозами.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 02:36 • Новости дня
    БПЛА поразил дом в Запорожской области, есть погибшие

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате попадания беспилотника самолетного типа по жилому дому в Васильевке пострадали не менее десяти человек, есть погибшие.

    В городе Васильевка Запорожской области противник нанес удары беспилотниками самолетного типа по многоквартирному дому. Губернатор Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что по предварительным данным пострадали не менее десяти человек, есть погибшие, а цифры уточняются.

    «Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», – сообщил глава региона.

    Он подчеркнул, что всех пострадавших обеспечивают медицинской помощью.

    Спасатели и специалисты продолжают работу по ликвидации последствий происшествия, разбирают завалы и тушат пожар, возникший после атаки. Оперативные службы остаются на месте для оказания необходимой поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки дронов на людей у продуктового магазина в Алешках Херсонской области погибли два человека и еще 12 человек получили ранения.

    От дрон-атаки ВСУ на Севастополь пострадали девять человек, среди них трое детей, а жилой дом получил сильные повреждения.

    Автомобиль главы Каховского муниципального округа подвергся атаке дронов на трассе, но жертв не было.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:23 • Новости дня
    Бастрыкин сообщил о создании морского кадетского корпуса в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    В Санкт-Петербурге планируют открыть новый кадетский корпус морской направленности, заявил глава СКР Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    В Петербурге появится новый кадетский корпус морской направленности, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Бастрыкина, при поддержке главы государства уже создано пять подобных учебных заведений, и теперь ведомство приступает к реализации морского проекта в Петербурге.

    Также Бастрыкин представил Путину альбом, в котором отражены достижения Следственного комитета за 15 лет. Он отметил, что «за период с 2011 года по 2025 год направлено в суд почти 1,5 млн дел».

    За это время, по информации Бастрыкина, удалось возместить ущерб почти на триллион рублей. Президенту были продемонстрированы основные результаты работы ведомства, а также планы по дальнейшему развитию системы кадетского образования.

    Ранее Путин провел встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным и обсудил деятельность ведомства в новых регионах России.

    Комментарии (2)
    8 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожен второй летевший на Москву беспилотник

    Собянин сообщил об уничтожении ПВО второго дрона на подлете к Москве

    Силами ПВО уничтожен второй летевший на Москву беспилотник
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На подлете к Москве силами ПВО был сбит второй беспилотник, обломки которого сейчас обследуют специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении второго беспилотного летательного аппарата, направлявшегося в сторону столицы, передает Telegram-канал Сергея Собянина.

    «Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», – говорится в официальном сообщении градоначальника.

    По его данным, на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб. Все работы ведутся непосредственно в зоне обнаружения обломков.

    Несколькими минутами раньше мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что Росавиация ограничила работу аэропорта Жуковский.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:55 • Новости дня
    ПВО сбила пять украинских беспилотников над двумя областями России

    Tекст: Мария Иванова

    Системы противовоздушной обороны за вечер нейтрализовали несколько вражеских аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве двух российских субъектов.

    В течение трех часов, с 17.00 мск до 20.00, киевский режим пытался совершить атаки по объектам на территории Федерации. Дежурные средства защиты уничтожили пять украинских дронов, сообщает Минобороны в канале Max.

    Основной удар пришелся на Курскую область, где российские военные успешно ликвидировали три летящих объекта. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были поражены в небе над территорией Белгородской области.

    Ранее в субботу российская ПВО уничтожила 37 украинских дронов за семь часов.

    В тот же день ПВО сбила два БПЛА в Ульяновской области.

    До этого силы ПВО сбили восемь беспилотников над Калужской областью.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:35 • Новости дня
    Бастрыкин рассказал Путину о 20 выездах в Донбасс в 2025 году

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о 20 командировках в Донбасс в 2025 году и приговорах в отношении более 1 тыс. наемников и боевиков.

    Председатель Следственного комитета России на встрече с Владимиром Путиным подвел итоги работы ведомства в новых регионах, сообщается на сайте Кремля. Александр Бастрыкин отметил, что в 2025 году совершил 20 рабочих поездок в Донбасс для проведения совещаний и контроля расследований.

    «Мною в 2025 году было осуществлено 20 выездов в Донбасс, проводил совещания, ставил дела на контроль, оказывал необходимое содействие в работе наших следственных управлений», – сказал Бастрыкин на встрече с Путиным.

    Отдельное внимание в докладе уделили судебным решениям. По словам главы ведомства, местные органы правосудия вынесли обвинительные приговоры в отношении 1084 боевиков и иностранных наемников.

    Бастрыкин уточнил, что преступники получили длительные сроки наказания. При этом 71 человек осужден пожизненно за убийства мирных жителей и жестокое обращение с военнопленными.

    Ранее Бастрыкин доложил Владимиру Путину о передаче в суд 1823 уголовных дел в новых регионах.

    Глава ведомства анонсировал появление морского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге.

    Также Следственный комитет установил причастность командующего ССО Украины к подрыву моста в Брянской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках
    Песков заявил о последствиях взрыва «Северного потока» для ЕС
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном
    Лукашенко предложил переименовать кофе американо
    Больная раком Лерчек уехала из больницы к новорожденному сыну
    Очевидцы раскрыли подробности пропажи детей в Подмосковье

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации