Путин подписал закон о снижении штрафов для таксистов без ОСГОП

Путин снизил штрафы за отсутствие полиса ОСГОП для такси до 40 тыс. рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому максимальный размер штрафа за перевозку пассажиров в такси без полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) уменьшен до 40 тысяч рублей, передает РИА «Новости». Документ уже опубликован на портале правовых актов.

Ранее за такое нарушение юридическим лицам грозил штраф до 1 млн рублей, что, по мнению авторов закона, было несоразмерно последствиям административного правонарушения. Теперь для граждан штраф составит 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – 25 тысяч рублей, для компаний – 40 тысяч рублей.

Соавтор законопроекта, депутат Госдумы Игорь Игошин пояснил, что ранее действовавшие санкции были придуманы для более крупных и дорогих видов перевозок, таких как авиационные или железнодорожные. За отсутствие ОСГОП таксопарки могли получить штрафы до 1 млн рублей, несмотря на то что их обороты несопоставимы с доходами авиаперевозчиков.

Депутат отметил, что снижение штрафов – разумная мера, так как отсутствие страховки не нарушает права пассажиров. По его словам, при аварии перевозчик в любом случае несет ответственность перед пассажиром на тех же условиях, что и при наличии страховки.

Игошин подчеркнул, что наказание должно быть соразмерно нарушению, чтобы не ставить под угрозу существование малого и среднего бизнеса, который является опорой экономики и создает рабочие места. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее Путин предложил создать систему поощрений для таксистов, которые помогают людям с ограничениями по здоровью. В то же время, депутаты Госдумы увеличили штрафы за перевозку детей без автокресел до 5 тыс. рублей для обычных водителей и до 50 тыс. рублей для самозанятых таксистов.

А Всероссийский союз страховщиков и Российский союз автостраховщиков выступили за использование дорожных камер для проверки наличия не только полисов ОСАГО, но и диагностических карт автомобилей.