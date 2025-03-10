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Путин поручил ввести стандарт региональных мер соцподдержки участникам СВО
Путин поручил разработать стандарт региональных мер соцподдержки и расширить помощь семьям СВО
Президент России Владимир Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки участников СВО и их семей, а также расширить помощь на несовершеннолетних братьев и сестер погибших героев СВО.
Путин по итогам встречи в центре «Защитники Отечества»поручил разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, сообщается на сайте Кремля.
В документе указывается, что комиссии Госсовета России по направлению «Государственное и муниципальное управление» совместно с высшими должностными лицами субъектов России предстоит обобщить практику предоставления социальной поддержки в регионах и разработать новый стандарт. Ответственными за исполнение этого поручения назначены мэр Москвы Сергей Собянин и высшие должностные лица субъектов. Срок исполнения задания установлен на 7 апреля 2025 года.
Кроме того, Путин поручил правительству России рассмотреть возможность распространения социальной поддержки для детей погибших участников СВО на их несовершеннолетних братьев и сестер. Ответственными за этот доклад, который также должен быть представлен до 7 апреля 2025 года, назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» поддержал предложение о разработке единого регионального стандарта поддержки для семей участников специальной военной операции.
Путин также поддержал расширение социальной поддержки на несовершеннолетних братьев и сестер погибших участников СВО.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.