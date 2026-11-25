Tекст: Алексей Дегтярёв

Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников в 149 районах, указало ведомство в Max.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 863 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, авиацией и артиллерией уничтожены места производства и хранения наземных робототехнических комплексов.

Подразделения группировки войск «Центр» в ходе наступательных действий в Донецкой народной республике нанесли урон бригадам противника, потери которого составили до 345 военнослужащих. Группировка «Восток» продолжила продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях, ликвидировав до 220 украинских бойцов.

Солдаты «Западной» и «Южной» группировок заняли более выгодные рубежи, уничтожив в совокупности свыше 360 человек и 18 автомобилей. В Харьковской и Сумской областях войска группировки «Север» улучшили тактическое положение, потери украинской стороны превысили 110 военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин сообщил об испытании цифровой системы «СВОД» во всех группировках войск в зоне спецоперации.

На прошлой неделе расчет ударных беспилотников группировки «Север» уничтожил шесть единиц техники вооруженных сил Украины в Сумской области.

В начале месяца штурмовые подразделения «Севера» усилили давление на оборону противника в Харьковской и Сумской областях.