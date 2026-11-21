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Евросоюз решил сократить расходы на науку ради финансирования Украины
ЕС сократил финансирование науки на 16,8 млрд евро ради помощи Украине
Власти Евросоюза намерены уменьшить траты на научно-исследовательские и образовательные программы, а также на защиту граждан, чтобы сохранить объемы финансовой поддержки Украины.
В новом проекте бюджета объединения на 2028–2034 годы бюджетная экономия затрагивает программы, предназначенные для населения, регионов, научных учреждений и образовательных организаций, передает РИА «Новости».
Траты на научно-исследовательскую программу Horizon Europe могут уменьшить на 16,8 млрд евро, на образовательную программу Erasmus+ – на 1,7 млрд евро. Финансирование механизма защиты граждан Евросоюза может сократиться на 3,7 млрд евро.
Также планируется уменьшить расходы на сельское хозяйство, развитие экономики и социальной сферы регионов, безопасность и конкурентоспособность. При этом предусмотренное на семь лет финансирование Киева остается на первоначальном уровне в 100 млрд евро.
Ранее Еврокомиссия выдвинула идею увеличить бюджет Евросоюза на семь лет до 2 трлн евро. Эту инициативу поддерживают страны, получающие дотации. Государства-доноры требуют сократить бюджет на 13%. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал документ несоответствующим духу времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Европейская комиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 7,9 млрд евро.
В четверг власти Германии выразили намерение создать механизм финансирования Киева для защиты от вето политиков-евроскептиков. Во вторник Еврокомиссия спрогнозировала увеличение среднего показателя дефицита бюджетов стран Евросоюза из-за роста военных расходов.