По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
В Киеве сообщили о полном уничтожении генерации на ТЭЦ
Директор ЦДЕ Харченко: Вся генерация киевских ТЭЦ уничтожена обстрелами
Вся генерация на киевских ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 уничтожена в результате обстрелов, восстановить можно лишь 10–15% оборудования, сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Харченко заявил, что вся генерация на киевских ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 уничтожена обстрелами, а большая часть оборудования не подлежит восстановлению, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Восстановить можно максимум 10–15%», – заявил он. Кроме того, жителей украинской столицы предупредили, что им следует готовиться к отсутствию воды в течение полутора суток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство энергетики Украины сообщило о вынужденном снижении мощности генерации на атомных электростанциях страны из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.
На Украине после ударов ВС России начали отключать от света целые области.
Во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе российских военных высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре Украины.