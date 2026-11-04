Директор ЦДЕ Харченко: Вся генерация киевских ТЭЦ уничтожена обстрелами

Tекст: Вера Басилая

Харченко заявил, что вся генерация на киевских ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 уничтожена обстрелами, а большая часть оборудования не подлежит восстановлению, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Восстановить можно максимум 10–15%», – заявил он. Кроме того, жителей украинской столицы предупредили, что им следует готовиться к отсутствию воды в течение полутора суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство энергетики Украины сообщило о вынужденном снижении мощности генерации на атомных электростанциях страны из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.

На Украине после ударов ВС России начали отключать от света целые области.

Во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе российских военных высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре Украины.



