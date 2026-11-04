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    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    12 комментариев
    4 ноября 2026, 10:54 • Новости дня

    Прибыль автоконцерна BMW за девять месяцев упала на треть

    Прибыль германского автоконцерна BMW за девять месяцев упала на 35,2%

    Tекст: Мария Иванова

    Прибыль германского автомобильного концерна BMW за первые девять месяцев текущего года снизилась на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне кризиса в отрасли.

    По итогам первых девяти месяцев года прибыль германского автомобильного концерна до вычета процентов и налогов составила 5,2 млрд евро, показав худший результат с 2020 года, передает ТАСС.

    Чистая прибыль компании за этот период достигла 4,3 млрд евро, что на 24% меньше показателей прошлого года. Оборот автопроизводителя сократился на 7,3% и составил 92,7 млрд евро.

    Падение показателей происходит на фоне общего кризиса автомобильной промышленности Германии. Негативное влияние на отрасль оказывают последствия пандемии, резкий рост цен на энергоносители с 2022 года и возросшая конкуренция со стороны китайских производителей. Ситуацию также осложняют торговые пошлины США и кризис на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце число занятых в промышленном секторе Германии сократилось почти на 500 тыс. человек с 2019 года.

    Мировые поставки автомобилей концерна BMW в третьем квартале снизились на 6,3%.

    Летом экономический кризис и нехватка кадров привели к прекращению работы почти 200 тыс. предприятий в Германии.

    1 ноября 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии

    Политолог Ткаченко: Протесты во Франции стали спусковым крючком беспорядков в Германии

    Эксперт объяснил причину молодежных беспорядков в Германии
    @ Michael Probst/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Среди немецкой молодежи давно копилось недовольство политикой центральных властей в части экономики и карьерных лифтов. При этом саму эскалацию столкновений в Германии можно считать следствием начавшихся ранее беспорядков во Франции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее акции протеста охватили более 30 городов Германии.

    «Проблемы молодежи в ряде европейских стран и в Германии в частности обострились в последние годы. Фундаментальных причин у протестов две: рост уровня безработицы среди молодых, а также отсутствие перспектив вертикальной мобильности», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Кроме того, добавил он, широкое распространение искусственного интеллекта еще больше затрудняет вход молодежи в широкую номенклатуру профессий. «Недовольству способствует также экономическая стагнация и тот факт, что определенное повышение доходов населения съедается инфляцией», – продолжил собеседник.

    По его словам, французские протесты стали для немецких митингующих своеобразным примером того, как общество может решать свои запросы к власти. «При этом во Франции главным спусковым крючком беспорядков стало недовольство миграционной политикой. Впрочем, эти настроения находят понимание и у части немецких протестующих, например – среди сторонников троцкистских и радикальных социал-демократических идей», – детализировал аналитик.

    Однако политолог оценивает немецкий революционный потенциал ниже французского. «Массовые выступления во Франции, а также Италии или Испании могли бы привести к правительственному кризису. В Германии такое прогнозировать пока трудно. Если канцлер Фридрих Мерц в ближайшее время покинет пост, то причинами будут далеко не только беспорядки в ряде городов», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее во Франкфурте вспыхнули беспорядки после разгона силовиками изначально мирной акции, одним из организаторов которой было движение «Поколение Z решает». Полиция оцепила район вокруг торговой улицы Цайль. Были арестованы 30 человек, разбиты витрины магазинов, разграблены торговые точки, сообщает портал Hessenschau.

    В ходе столкновений бунтовщики запускали в полицию фейерверки, а также бросали камни и бутылки. Правоохранители помимо водометов и бронетехники задействовали вертолет и беспилотники. Также были вызваны подразделение специального назначения (SEK) и федеральная полиция.

    Премьер-министр земли Гессен Борис Рейн заявил, что он «шокирован беспределом насилия». «Любой, кто ведет себя подобно нападавшим во Франкфурте, не является частью нашего общества», – отметил политик. Председатель профсоюза местной полиции Йенс Морхерр указал: «Развитие событий не оставляло силовикам иного выбора, кроме как разогнать демонстрацию».

    Беспорядки были зафиксированы и в Гамбурге, где в районе центрального вокзала предположительно взорвалась крупная петарда. Местная полиция призвала собравшихся разойтись и также начала задерживать манифестантов.

    Всего в субботу акции протеста охватили более 30 городов Германии, для участия в них зарегистрировались свыше 177 тыс. человек. Основными требованиями протестующих стали отказ от возвращения к обязательной военной службе, проведение реформы образования и борьба с ростом стоимости жизни. Организаторы заявляли о мирном характере митингов и выражали солидарность с молодежными движениями во Франции, Бельгии и Испании.

    При этом сейчас в ФРГ активно стекаются многочисленные ультралевые активисты из других европейских стран. Политолог Александр Камкин объяснял газете ВЗГЛЯД, что Германия может стать для радикалов идеальной площадкой для эскалации насилия.

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    1 ноября 2026, 21:19 • Новости дня
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Федерация хоккея Германии рассматривает возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям, заявил председатель правления организации Франк Лутц.

    «Я не хочу рисовать мрачную картину и ставить под сомнение целесообразность турнира, но, конечно, мы должны рассматривать вариант с отказом от проведения чемпионата мира. Я верю, что мы найдем решение, я довольно оптимистично настроен в этом вопросе», – заявил Лутц в эфире MagentaTV, передает ТАСС.

    По его словам, возможный отказ от турнира связан с финансовыми трудностями. Он пояснил, что федерации придется столкнуться с возросшими расходами, особенно на безопасность. Лутц добавил, что этот вопрос необходимо обсудить с немецкими политиками и Международной федерацией хоккея (IIHF).

    Он также отметил потенциальные проблемы с получением виз российскими хоккеистами. Лутц подчеркнул, что решение о выдаче виз является политическим, и вопрос о том, насколько далеко готово зайти правительство Германии, станет предметом дискуссии. Он добавил, что федерация не может повлиять на это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о конце дискриминации в мировом хоккее после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских сборных.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением суда о возвращении россиян на соревнования.

    Хоккейный союз Германии выступил против участия сборных России в турнирах IIHF.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии

    Bild: Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии

    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии
    @ IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания, пишет Bild.

    Злоумышленники брали под контроль холодильное оборудование и включали режим разморозки, приводя еду в негодность, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. «После хакерских атак на холодильные витрины в супермаркетах Франции, Бельгии и Швеции теперь это коснулось и Германии… Пострадали супермаркеты в Северном Рейне-Вестфалии, Бремене и Баварии… Тонны продуктов уходят в мусорные контейнеры», – говорится в публикации.

    В одном из магазинов в Рейсбахе в Нижней Баварии температура в системах охлаждения была повышена до 50 градусов. К расследованию инцидента подключились специалисты криминальной полиции по борьбе с киберпреступностью.

    Согласно предварительным выводам экспертов, под удар попали преимущественно устаревшие модели холодильного оборудования, производители которых прекратили техническую поддержку и выпуск обновлений безопасности. Общее число пострадавших торговых точек и точная сумма нанесенного ущерба устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за масштабную кибератаку на холодильное оборудование в супермаркетах ЕС.

    Напомним, хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    Европейская комиссия оценит готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.

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    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции в главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    2 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Фракция АдГ потребовала прекратить помощь Украине и сблизиться с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге выпустило программный документ с требованием полностью остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией, сообщает dpa.

    Авторами документа с призывом прекратить военную и финансовую помощь Киеву выступили руководители внешнеполитического крыла фракции Маркус Фронмайер, Штефан Койтер и Герольд Оттен, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.

    Парламентарии потребовали отменить экономические санкции против России и возобновить работу уцелевшей нитки газопроводов «Северный поток» через Балтийское море.

    В тексте также указывается, что Украина должна вернуться к нейтральному статусу. Депутаты исключили возможность членства страны в НАТО или Евросоюзе.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о поддержке дальнейшей помощи Киеву лишь десятой частью немцев.

    В сентябре политическая сила внесла в парламент инициативу с требованием полностью прекратить военную и финансовую поддержку Украины.

    В Кремле позитивно оценили призывы немецкой партии к налаживанию отношений с Россией.

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    2 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус обсудят в Берлине разделение обязанностей по разработке новых дальнобойных ракет и гиперзвукового оружия.

    Лондон и Берлин планируют создать оружие, способное поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Этот проект должен позволить европейским странам наносить удары без опоры на американские ракеты, пишет Politico.

    Британия возглавит разработку низколетящей крылатой ракеты, которая должна быть готова к 2032 году. Германия возьмет на себя создание гиперзвукового планера, поступление которого на вооружение ожидается к 2035 году. На эти цели Лондон выделил 770 млн фунтов стерлингов на четыре года, а Берлин заложил в бюджет более 9 млрд евро будущих расходов.

    Для создания гиперзвукового оружия немецкое министерство обороны планирует привлечь две компании: европейского производителя MBDA и германо-британский стартап Hypersonica. Ожидается, что к 2029 году они представят конкурирующие экспериментальные версии. При этом участие французской компании ArianeGroup в разработке ракетного ускорителя оказалось под вопросом из-за ограничений на использование технологий.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность присоединения к программе создания нового истребителя GCAP вместе с Великобританией, Италией и Японией. Однако внутренние документы немецкого военного ведомства показывают, что Берлин считает более предпочтительным сотрудничество со Швецией и Испанией из-за опасений потери влияния в британском проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности. В среду канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя. Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

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    1 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    В собранных немецкими детьми на Хеллоуин сладостях нашли иглы и магниты

    В Германии дети нашли в собранных на Хеллоуин сладостях иглы и магниты

    Tекст: Ольга Иванова

    Опасные посторонние предметы обнаружены в конфетах, собранных детьми во время Хеллоуина в немецких федеральных землях Тюрингия и Рейнланд-Пфальц, сообщили в полиции.

    В ночь на Хеллоуин в Тюрингии и Рейнланд-Пфальце в собранных детьми сладостях и на их упаковках нашли опасные посторонние предметы, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-TV.

    В Винцингероде (Тюрингия) дети нашли металлические иглы при распаковке конфет. В Аппенхайме (Рейнланд-Пфальц) девятилетний мальчик обнаружил два магнита в жевательной конфете. Никто не пострадал.

    Правоохранительные органы начали расследование по подозрению в покушении на причинение опасных телесных повреждений. Полиция призвала родителей тщательно проверять собранные детьми сладости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье жителям Британии пригрозили крупными штрафами за выброшенные после Хеллоуина тыквы.

    В субботу школьница в Иваново попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина.

    В мае суд в Германии признал обманом покупателей уменьшение веса шоколадок Milka.

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    3 ноября 2026, 14:03 • Новости дня
    Автоюрист объяснил разницу между осмотром и досмотром автомобиля

    Автоюрист Воропаев: Осмотр машины происходит без проникновения в салон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобильный юрист Лев Воропаев объяснил, чем осмотр машины сотрудниками ГИБДД отличается от досмотра.

    Осмотр представляет собой повседневную процедуру, при которой инспектор визуально изучает транспортное средство, не проникая в салон или бардачок без разрешения владельца, пояснил «Газете.Ru» специалист.

    Цель осмотра – выявить внешние недостатки. Эта мера не описана в Кодексе об административных правонарушениях, и процессуальные документы при ней не составляются.

    Досмотр является мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении и четко прописан в КоАП, отметил юрист.

    Для проведения досмотра требуются законные основания, составление протокола и участие двух понятых либо видеозапись. При досмотре инспектор может открывать бардачок и проверять содержимое машины, если подозревает наличие предметов правонарушения, таких как наркотики, оружие или опасные грузы. Досмотр предполагает активные действия инспектора внутри автомобиля при соблюдении процессуальных норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце автоюрист Лев Воропаев сообщил об обязательном введении видеозаписи при сдаче теоретического экзамена на права с 1 марта 2027 года. Автоюрист заявил об автоматическом лишении прав водителей с медицинскими противопоказаниями. Летом Лев Воропаев предупредил о риске лишения водительского удостоверения за оставление номера телефона на стекле после мелкого ДТП.

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    3 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Песков оценил готовность Германии отказаться от ЧМ по хоккею из-за России

    Песков допустил перенос ЧМ по хоккею из Германии из-за участия россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что чемпионат мира по хоккею могут провести в другой стране, если Германия откажется от его организации из-за участия россиян.

    «Значит, если федерация захочет, она проведет это в другой стране. Стран-то много», – приводит слова Пескова РИА «Новости». Он добавил, что Кремль не может реагировать на такие заявления из Берлина.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям с сезона-2026/27.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

    В пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира.

    В тот же день Хоккейный союз Германии выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея.

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    1 ноября 2026, 16:22 • Новости дня
    Дмитриев объяснил беспорядки в Германии отказом ЕС от газа из России

    Дмитриев связал протесты в Германии с отказом Евросоюза от российского газа

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе и беспорядки в Германии с отказом Европы от российского газа.

    Дмитриев прокомментировал новость о разграблении магазинов в немецком Франкфурте во время протестов из-за повышения стоимости жизни, передает РИА «Новости».

    «Как и ожидалось, высокие цены ЕС на энергоносители из-за безответственного отказа от российского газа означают деиндустриализацию, беспорядки и мародерство. Эта причинно-следственная связь также обусловлена суицидальными миграционными мерами и упорным нежеланием исправлять ошибки», – отметил глава РФПИ.

    В субботу молодежные протестные акции прошли в 34 городах Германии. В них зарегистрировались более 180 тыс. человек. Они требовали провести реформу образования, бороться с ростом стоимости жизни и отказаться от возвращения обязательной военной службы в ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политолог Станислав Ткаченко назвал эскалацию столкновений в Германии следствием беспорядков во Франции. В тот же день Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне результатом неспособности канцлера Фридриха Мерца принимать и исправлять ошибки. В субботу Дмитриев заявил о неблагополучной ситуации в Европе на фоне протестов в Польше.

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    1 ноября 2026, 20:57 • Новости дня
    Меркель предупредила об угрозе раскола германского общества

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель указала на опасность попыток популистских сил расколоть общество и возбудить в нем ненависть.

    Свое мнение о ситуации в стране политик высказала во время церемонии вручения международной премии имени Феликса Мендельсона в Лейпциге, передает ТАСС.

    «Есть народ, потом есть элиты и те, кто совсем недавно стал гражданином, затем есть те, кто уже несколько дольше является гражданином. И так предпринимаются попытки разделить общество на слои, возбудить ненависть, пытаются внести различия и тем самым вызвать зависть», – заявила Меркель.

    Она подчеркнула, что в Германии вся власть исходит от народа, которым являются абсолютно все граждане. По словам экс-канцлера, при этом не имеет значения, прибыл ли человек из ГДР или является сирийцем, получившим паспорт всего три года назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность в необходимости избрания женщины на пост президента страны.

    В прошлом месяце значительная часть жителей ФРГ назвала ее более эффективным руководителем правительства по сравнению с действующим канцлером Фридрихом Мерцем.

    В прошлом году Меркель раскритиковала партию АдГ за деление граждан страны на элиты и народ.

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    1 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    В Бундестаге предупредили об отсутствии страхового запаса газа в Германии

    Bild: У Германии практически не осталось страховых запасов газа на зиму

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия практически не имеет страхового запаса природного газа на предстоящую зиму из-за пустых хранилищ, заявил депутат Бундестага от партии «Зеленые» Михаэль Келльнер.

    «Газовые хранилища настолько пусты, что у Германии практически нет страхового запаса на зиму. Поэтому каждый холодный фронт, каждый небольшой сбой в цепочке поставок будет немедленно приводить к росту цен на газ», – заявил политик. Он также раскритиковал министра экономики Катерину Райхе. На 1 ноября немецкие хранилища оказались заполнены лишь на 61,4% при минимальной норме в 70%, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Федеральное сетевое агентство Германии называет ситуацию со снабжением стабильной. Власти делают ставку на трубопроводный газ из Норвегии и других европейских государств, а также на поставки сжиженного природного газа через СПГ-терминалы.

    Представитель объединения операторов газовых хранилищ INES Себастьян Хайнерманн предупредил о начале отопительного сезона с пониженными резервами безопасности. Риски могут возрасти при сильных морозах или перебоях с импортом. Низкий уровень запасов ограничивает суточные объемы извлечения топлива, из-за чего ситуация рискует стать критической в феврале или марте в случае затяжных холодов. Даже при наличии достаточных объемов газа сохраняется угроза роста цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей зимовку европейцев с низкими запасами газа.

    Заполненность европейских подземных хранилищ по итогам октября составила рекордно низкие с 2011 года 74,68%.

    В субботу немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии о закупках газа у России.

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    2 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования

    Казахстан решил ограничить ввоз машин старше пяти лет и ниже класса «Евро-5»

    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство транспорта Казахстана утвердило приказ, согласно которому с 30 декабря в республику запретят ввозить для личного пользования автомобили старше пяти лет и с экологическим классом ниже «Евро-5».

    В Казахстан перестанут пропускать машины, не соответствующие новым экологическим и возрастным нормам, передает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный приказ министерства транспорта республики.

    В документе подчеркивается, что транспортные средства, предназначенные для личного пользования, должны иметь экологический класс не ниже «Евро-5», устанавливающего допустимые уровни вредных выбросов. Машины, нарушающие хотя бы одно из предписанных правил, не допустят к движению по дорогам страны.

    Возраст автомобиля будет рассчитываться исключительно с даты его выпуска на заводе, а не с момента приобретения или первичной регистрации. Новые ограничения вступят в законную силу 30 декабря этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду объем экспорта китайских машин в ЕС увеличился в три раза на фоне ожидания ограничений на ввоз.

    На прошлой неделе Пекин и Брюссель установили квоту на поставки гибридных автомобилей из Китая в страны Европейского союза.

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    1 ноября 2026, 11:49 • Новости дня
    В ФРГ начали расследование заявления об ответственности за поджог Rheinmetall

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Германии расследует заявление об ответственности за поджог строительной техники на площадке немецкого оборонного концерна Rheinmetall в аэропорту Кассель-Кальден.

    Заявление об ответственности было опубликовано на платформе, которую Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ относит к леворадикальным. Правоохранители рассматривают версию о преднамеренном поджоге, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Deutschlandfunk.

    В ночь на пятницу в аэропорту Кассель-Кальден на западе Германии произошел пожар, в результате которого пострадало несколько единиц строительной техники.

    Rheinmetall намеревался построить на этом месте логистический и учебный центр, а также центр испытаний беспилотников. В проект планировалось инвестировать свыше 260 млн евро.

    Министр внутренних дел Гессена Роман Позек расценил инцидент как целенаправленную атаку, отметив, что это не первый случай правонарушений в регионе, возможно, совершенных по леворадикальным мотивам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы федеральной земли Гессен начали расследовать возможный поджог строительной техники на площадке будущего логистического центра немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

    В середине октября группа протестующих заблокировала автомобильное движение в берлинском районе Веддинг перед территорией концерна Rheinmetall.

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    3 ноября 2026, 17:46 • Новости дня
    Мерц ушел от ответа на вопрос о дополнительной помощи Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским не стал отвечать на вопрос о том, что еще может сделать Берлин для поддержки Киева.

    «Что может Германия еще больше сделать? Я думаю, что мы делаем уже многое», – заявил Мерц, слова которого передает ТАСС. Канцлер напомнил, что ФРГ предоставляет наибольшую поддержку Киеву, и пообещал продолжить ее предоставлять до окончания конфликта.

    При этом он подчеркнул, что ответственность несут «все европейцы, не только немцы». Мерц напомнил о договоренности НАТО выделить Украине военную помощь в размере 70 млрд евро в 2026 году. «Мы должны побеспокоиться о том, чтобы все партнеры выполнили это обязательство», – указал он.

    «Исход этой войны будет определять европейскую безопасность в течение долгого времени», – заключил канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовало полностью остановить поддержку Украины.

    На прошлой неделе в Германии заявили об усталости от постоянных просьб Владимира Зеленского о предоставлении оружия и финансовой помощи.

    В прошлом месяце Мерц в ходе визита в Киев заявил о намерении Берлина продолжить поставки вооружений на Украину.

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