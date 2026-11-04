В Гамбурге продолжился суд по делу о подрыве «Северных потоков»

Суд в Гамбурге начал третье заседание по делу о подрыве «Северных потоков»

Tекст: Тимур Шайдуллин

На слушаниях выступят свидетели и эксперты. В частности, суд заслушает профессора Университета Бундесвера в Гамбурге, который расскажет о влиянии выброса газа на судоходство, а сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции (БКА) объяснит, как следователи вышли на след яхты «Андромеда», пишет ТАСС.

На втором заседании судья Анна Майер-Геринг отклонила просьбу защиты прекратить уголовное преследование бывшего офицера сил специального назначения ВСУ Сергея Кузнецова. Адвокаты настаивали, что он связан подпиской о неразглашении украинской военной тайны, но суд указал, что немецкое правосудие не ограничено нормами других государств.

Кузнецов обвиняется в военном преступлении, взрывах и нарушении работы общественных предприятий. По версии следствия, он руководил группой диверсантов на «Андромеде». Он был задержан в августе 2025 года в Италии, в немецких СМИ утверждали, что в перехваченных разговорах во время экстрадиции он признал связь с СБУ. Суд назначил 24 заседания до конца января 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Высшем земельном суде Гамбурга завершилось первое слушание по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Прокурор назвал власти Украины заказчиками диверсий.

До этого хорватский суд одобрил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в соучастии в диверсиях.