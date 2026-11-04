Молдавия предложила обязать уехавших граждан вернуться при мобилизации

В Молдавии захотели обязать уехавших граждан вернуться при мобилизации

Tекст: Алексей Дегтярёв

Граждане Молдавии, подлежащие мобилизации и находящиеся за границей, при получении повестки обязаны принять меры для возвращения на родину и явки в установленный срок, цитирует документ РИА «Новости».

Кроме того, резервистам запретят покидать место жительства более чем на 12 часов без письменного разрешения командира военно-административного органа при объявлении мобилизации.

Документ регламентирует введение и прекращение осадного или военного положения, а также полномочия госорганов и обязанности граждан в таких ситуациях. В настоящее время Минобороны проводит консультации по законопроекту, который затем должен быть одобрен правительством и парламентом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый анонсировал рост расходов на оборону до 0,7% ВВП в 2027 году.

В конце прошлого месяца власти Приднестровья обвинили Молдавию в милитаризации.

В середине октября в Тирасполе назвали закрепленный в конституции нейтральный статус Молдавии фикцией.