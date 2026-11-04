По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Молдавия предложила обязать уехавших граждан вернуться при мобилизации
В Молдавии захотели обязать уехавших граждан вернуться при мобилизации
Министерство обороны Молдавии разработало законопроект, обязывающий граждан, находящихся за рубежом, вернуться в страну в случае мобилизации.
Граждане Молдавии, подлежащие мобилизации и находящиеся за границей, при получении повестки обязаны принять меры для возвращения на родину и явки в установленный срок, цитирует документ РИА «Новости».
Кроме того, резервистам запретят покидать место жительства более чем на 12 часов без письменного разрешения командира военно-административного органа при объявлении мобилизации.
Документ регламентирует введение и прекращение осадного или военного положения, а также полномочия госорганов и обязанности граждан в таких ситуациях. В настоящее время Минобороны проводит консультации по законопроекту, который затем должен быть одобрен правительством и парламентом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый анонсировал рост расходов на оборону до 0,7% ВВП в 2027 году.
В конце прошлого месяца власти Приднестровья обвинили Молдавию в милитаризации.
В середине октября в Тирасполе назвали закрепленный в конституции нейтральный статус Молдавии фикцией.