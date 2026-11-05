Иерусалимский патриарх посетил Покровский монастырь

Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине

Американист Дудаков: Победа демократов не спасет Украину от зимы

Tекст: Олег Исайченко

«Демократы намереваются создавать главе Белого дома Дональду Трампу множество проблем на всех направлениях, включая внешнюю политику», – считает американист Малек Дудаков. По его словам, инициативы Демпартии будут касаться потенциальных расследований в отношении президента, в том числе в контексте переговоров с Москвой. «Оппоненты обвиняют главу государства в попытке заработать на контрактах с Россией», – напомнил эксперт.

Кроме того, продолжил спикер, претензии демократов затронут самое приоритетное внешнеполитическое направление – Иран и Ближний Восток. «Демократическая партия в Конгрессе попытается блокировать транши, чтобы лишить финансирования ближневосточную кампанию Трампа. Также, вероятно, законодатели примут ряд резолюций и биллей для признания незаконным военного противостояния с Тегераном», – пояснил политолог.

Украинское направление он назвал менее приоритетным для Вашингтона. «Судя по всему, демократы будут продвигать проукраинские билли для возвращения прямых траншей Киеву, которые осуществлялись до 2025 года», – полагает собеседник. Кроме того, уверен он, конгрессмены постараются включить в бюджет США предоставление разведданных Украине и статьи, касающиеся работы Starlink, чтобы изъять эти инструменты из рук президента.

«Впрочем, думаю, радость европейцев и украинцев преждевременна. В США наблюдается нехватка вооружений и боеприпасов, особенно для противоракетных систем Patriot. Демократы даже после победы не смогут магическим образом создать больше оружия, которое можно было бы отправить на Украину. Существующие арсеналы Вашингтон будет тратить на защиту своих баз от Ирана», – указал Дудаков.

Эксперт подчеркнул: инициативы законодателей непременно споткнутся о военно-технические ограничения американского ВПК, который так и не смог расширить производство. «Происходящее станет холодным душем для украинского лобби. Демократы разгромно победили на выборах, но спасти Украину ближайшей зимой они все равно не смогут», – резюмировал американист.

Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены. По предварительным данным на 10:10 мск 5 ноября, Демократическая партия получает в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, в Сенате – 54 против 44, передает CNN.

Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демпартией. Он признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам. «Это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – добавил глава Белого дома.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал случившееся катастрофой. «Судя по карте выборов в Сенат и учитывая столь значительное преимущество в Палате представителей, крайне маловероятно, что республиканцы вернут контроль над конгрессом в 2028 году. Возможно, шанса получить контроль над сенатом не будет до 2032 года», – предположил он.

По оценкам Reuters, победа демократов на промежуточных выборах может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Получив контроль над обеими палатами, Демпартия сможет ограничить его решения по пяти международным трекам. К первым двум агентство относит перспективу ограничения полномочий президента в вопросах войны и расходов и отдельно ситуацию вокруг Ирана.

Третьим направлением станет возможное возобновление поддержки Украины. Reuters пишет, что инициативу могут поддержать и многие республиканцы. Это позволит набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето. Четвертый раздел – ограничение помощи Израилю.

Отдельный вопрос – усиление контроля над Латинской Америкой. Демпартия может инициировать расследования и слушания по решениям администрации Трампа, включая отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары по лодкам.

В Кремле заявили, что Москва «искренне рассчитывает» на продолжение миротворческих усилий Трампа. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в Max спрогнозировал еще большее ухудшение отношений Трампа с Владимиром Зеленским.

«Введение «адских санкций» может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента. Это вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США. Да и просто совсем испортит отношения с Кремлем, а их Трамп заносит в свой актив. Так что выбор для него будет крайне непрост», – отметил Медведев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах поражения республиканцев и анализировала предполагаемые решения демократов в Конгрессе.