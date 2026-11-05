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МИД Литвы назвал налог на сверхприбыль в энергетике выстрелом в ногу
МИД Литвы предрек ухудшение отношений с Польшей из-за налога в энергетике
Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что планы правительства ввести налог на сверхприбыль энергетических предприятий нанесут серьезный вред отношениям с Польшей.
Будрис считает, что введение нового сбора приведет к ухудшению связей с Варшавой, поскольку единственный нефтеперерабатывающий завод находится на литовской территории, но управляется польской стороной, передает ТАСС.
«С точки зрения геополитического контекста налог на сверхприбыль можно сравнить с выстрелом себе в ногу, когда при минимальном финансовом эффекте для бюджета Литвы мы нанесем политический вред отношениям с Польшей», – заявил Будрис.
Министр добавил, что у дипломатического ведомства есть аргументы, на которые следует обратить внимание для сохранения добрососедских отношений с Польшей.
Из-за резкого роста цен на автомобильное топливо и энергоресурсы власти Литвы намерены обложить налогом сверхприбыль нефтеперерабатывающего завода в городе Мажейкяй. Предприятие находится под управлением польского энергетического концерна Orlen.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр энергетики Литвы Лукас Савицкас потребовал не допустить возврата российского газа в Европу.
В прошлом месяце президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний.
Еврокомиссия разрешила странам Евросоюза вводить налог на сверхприбыль энергокомпаний.