Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Еврокомиссия разрешила странам ЕС вводить налог на сверхприбыль энергокомпаний
Страны ЕС получили право облагать налогом сверхприбыли энергетических компаний
Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно облагать налогом сверхприбыли энергетических компаний на фоне резкого подорожания топлива и нефти.
Еврокомиссия (ЕК) разрешила государствам-членам Евросоюза самостоятельно вводить налоги на сверхприбыли энергетических компаний, передает РИА «Новости».
Представитель ЕК Матчей Берестецки подчеркнул, что Брюссель будет уважать подобные решения, если они соответствуют европейскому законодательству.
«Налогообложение сверхприбылей относится к компетенции государств-членов, и они могут действовать на основании своего национального законодательства. Однако эти меры должны соответствовать европейскому праву», – отметил он. По его словам, страны могут использовать свои налоговые полномочия для решения вопросов социальной справедливости.
Заявление ЕК последовало за инициативой шести стран – Германии, Испании, Италии, Польши, Португалии и Австрии. Их министры финансов предложили обсудить создание единого европейского механизма налогообложения сверхприбылей нефтяных корпораций на встрече 18-19 сентября в Дублине.
Необходимость таких мер авторы инициативы объясняют резким скачком цен на энергоносители, вызванным конфликтом с Ираном и перекрытием Ормузского пролива. С конца февраля нефть подорожала на 25%, бензин – на 20%, а дизельное топливо в Европе выросло в цене более чем на 70%.
Еще в апреле Еврокомиссия допустила возможность введения подобных сборов на фоне энергокризиса, оставив окончательное решение за национальными правительствами. Ранее, в 2022 году, ЕС уже применял временный «взнос солидарности» для компаний энергетического сектора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министры финансов шести государств Евросоюза выступили с инициативой обложить налогом сверхприбыль нефтяных корпораций.
Весной Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предрекла региону многолетние экономические проблемы из-за высоких цен на топливо.