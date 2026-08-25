Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Зараженные яйца спровоцировали крупнейшую вспышку сальмонеллеза в Бельгии
Страны ЕС массово отозвали куриные яйца из-за вспышки сальмонеллеза в Бельгии
Масштабная вспышка сальмонеллеза зафиксирована на птицеводческом предприятии в Бельгии, в результате которой заболели более 300 человек.
Более 300 человек заболели сальмонеллезом после употребления продукции птицеводческого предприятия в Бельгии, передает РИА «Новости».
Информацию о происшествии подтвердило Федеральное агентство по безопасности пищевой цепи.
«Из-за вспышки сальмонеллеза на птицеводческом предприятии в Кемпене в нашей стране заболели как минимум 306 человек. Речь идет о крупнейшей вспышке сальмонеллы за всю историю Бельгии», – сообщило издание Laatste Nieuws.
В связи с инцидентом массовый отзыв яиц начался еще в восьми европейских странах. Продукцию изымают в Нидерландах, Люксембурге, Франции, Италии, Испании, Португалии, Польше и Чехии. Информации о заразившихся в этих государствах пока не поступало.
Производитель Laerco BV из города Гел около двух недель назад отозвал партию яиц от кур свободного выгула из-за возможного наличия бактерий. Продукция продавалась через крупные сети супермаркетов, включая Colruyt, Carrefour и Delhaize.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года американские власти отозвали крупную партию яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой.
В июне же в Астрахани с подозрением на сальмонеллез госпитализировали 23 человека.