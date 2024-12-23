Швейцария заморозила частные российские активы без участия владельцев

Около 1,45 млрд долларов российских активов заморожены в Швейцарии без участия владельцев

Tекст: Ольга Иванова

Как передает РИА «Новости», швейцарские власти заморозили около 1,45 млрд долларов частных активов из Российской Федерации без слушания их владельцев. Об этом сообщила глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике Швейцарии Антье Берчи. Эти действия осуществлены в рамках санкций против России.

Швейцария, несмотря на то что не является членом ЕС и НАТО, с 24 февраля 2022 года присоединилась к большинству европейских санкций против России. В результате этого решения швейцарские власти заблокировали 7,9 млрд долларов российских частных активов. Из этой суммы средства на сумму 1,45 млрд долларов заморожены на так называемой суперпровизорной основе, когда решение принимается без участия и заслушивания владельцев активов.

Помимо этого, Швейцария заблокировала активы российского Центробанка на сумму 7,4 млрд швейцарских франков, что составляет около 8,23 млрд долларов. Швейцарские власти продолжают внимательно следить за международными обсуждениями, касающимися возможности конфискации этих замороженных активов Российского государства и Центрального банка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России, включая судебные решения как основу для изъятия и возможность обхода без судебных процедур по расчету ущерба. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.