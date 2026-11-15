Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Принц Гарри приехал во Львов на конференцию о военных травмах
Принц Гарри посетил Львов для участия в медицинской конференции
Герцог Сассекский принц Гарри посетил украинский город Львов, где принял участие в первой международной конференции Superhumans War Trauma Conference.
Британский принц прибыл на запад Украины для участия в мероприятии, посвященном военным травмам, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский портал Новости.LIVE.
Кроме того, он посетил соревнования по регби на колесных креслах, сообщил украинский телеканал «Общественное».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле британский журналист Крис Шип сообщил о прибытии принца Гарри в Киев с незапланированным визитом.
В прошлом году младший сын короля Британии приехал в украинскую столицу для обсуждения программ помощи раненым военным.
Весной прошлого года герцог Сассекский посетил львовскую клинику Superhumans Centre вместе с ветеранами.