Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.0 комментариев
Стало известно о визите принца Гарри в Киев
The Guardian: Принц Гарри прибыл в Киев
Младший сын короля Британии принц Гарри приехал в столицу Украины для обсуждения программ помощи раненым военным из фонда Invictus Games, пишет The Guardian.
Принц Гарри прибыл в Киев, передает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.
В столице Украины он встретится с премьер-министром Юлией Свириденко. По информации издания, Гарри и члены его благотворительного фонда Invictus Games планируют обсудить проекты по поддержке раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также вопросы реабилитации.
Также сообщается, что в апреле этого года принц Гарри уже посещал госпиталь во Львовской области.
Напомним, что с января 2020 года Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от статуса старших членов королевской семьи, переехали в США и не представляют короля официально. Сейчас они живут в Калифорнии с сыном и дочерью.
Ранее сообщалось, что Британия направила 1,3 млрд долларов прибыли от российских активов на помощь Киеву.