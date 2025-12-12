Трамп заявил о желании России и Китая поддержать отказ от ядерного оружия

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай поддерживают идею сокращения ядерных вооружений. Президент США добавил, что ранее не раз обсуждал вопрос разоружения с лидерами этих стран.

Он отметил: «Я говорил об этом (денуклеаризации) с Китаем. Я говорил об этом с Россией. И я думаю, что это было бы то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы это сделать».

По словам Трампа, Белый дом открыт к конструктивному диалогу и предложениям Москвы по деэскалации в ядерной сфере. В то же время американский президент ранее поручил проводить испытания ядерного оружия на паритетной основе с другими государствами.

Трамп также неоднократно подчеркивал свою заинтересованность в сокращении ядерного оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин предупредил о росте риска глобального ядерного конфликта на фоне заявлений Дональда Трампа о планах возобновить испытания ядерного оружия.

Сотрудничество США, Австралии и Британии (AUKUS) в области атомных подводных лодок противоречит целям и задачам Договора о нераспространении ядерного оружия.

Вопрос обсуждения стратегической стабильности между странами отложен, однако возможно обсуждение с участием Британии и Франции в будущем.

Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания, но не объяснил, собирается ли он «взорвать боеголовку».