    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов
    Долина спела «Три белых коня» хором с публикой
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Герасимов сообщил о ведении уличных боев за Гуляйполе
    Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Северска
    Захарова обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей
    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    12 декабря 2025, 04:48 • Новости дня

    Трамп заявил о желании России и Китая поддержать отказ от ядерного оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул интерес России и Китая к теме денуклеаризации, отметив совпадение позиций по этому вопросу на международной арене.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай поддерживают идею сокращения ядерных вооружений. Президент США добавил, что ранее не раз обсуждал вопрос разоружения с лидерами этих стран.

    Он отметил: «Я говорил об этом (денуклеаризации) с Китаем. Я говорил об этом с Россией. И я думаю, что это было бы то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы это сделать».

    По словам Трампа, Белый дом открыт к конструктивному диалогу и предложениям Москвы по деэскалации в ядерной сфере. В то же время американский президент ранее поручил проводить испытания ядерного оружия на паритетной основе с другими государствами.

    Трамп также неоднократно подчеркивал свою заинтересованность в сокращении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин предупредил о росте риска глобального ядерного конфликта на фоне заявлений Дональда Трампа о планах возобновить испытания ядерного оружия.

    Сотрудничество США, Австралии и Британии (AUKUS) в области атомных подводных лодок противоречит целям и задачам Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Вопрос обсуждения стратегической стабильности между странами отложен, однако возможно обсуждение с участием Британии и Франции в будущем.

    Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания, но не объяснил, собирается ли он «взорвать боеголовку».

    11 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США

    Американист Дудаков: США попытаются устроить морскую блокаду Венесуэлы

    Эксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США
    @ U.S. Attorney General/Handout/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Хотя Дональд Трамп и пытается вернуться к доктрине Монро, к ситуации доминирования Штатов в Западном полушарии, опыт с Венесуэлой показывает: достичь этого непросто. Отсюда и отчаянные меры, как, например, захват нефтетанкера, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал операцию США в Карибском море.

    «Администрация Дональда Трампа продолжает эскалировать ситуацию вокруг Венесуэлы», – отметил американист Малек Дудаков. По его мнению, американская сторона, захватив нефтетанкер, преследует сразу несколько целей. Первая – оказать давление на венесуэльскую экономику. «Экспорт нефти – один из основных источников внешнего капитала для Каракаса», – напомнил собеседник.

    Вторая – заставить Николаса Мадуро добровольно уйти в отставку и таким образом провернуть операцию по смене режима в Венесуэле «без единого выстрела». «Пока Вашингтону не удается устроить раскол власти, поэтому и приходится идти на такие отчаянные меры, как захваты нефтетанкеров», – добавил политолог.

    Наконец, третья цель – спровоцировать Боливарианскую республику на ответные резкие действия, которые Белый дом мог бы использовать как casus belli. «Штатам нужен веский повод для того, чтобы начать наносить ракетные удары по стране», – уточнил эксперт.

    Примечательно, что в качестве одного из аргументов к захвату танкера используется версия о том, что на судне якобы перевозились наркотики, но она не выдерживает критики. «В основном запрещенные вещества в США идут из Мексики или Колумбии. Венесуэльский наркотрафик, во-первых, гораздо меньше, а во-вторых, направляется в другие страны, в частности в Европу», – детализировал аналитик.

    Как бы то ни было, спикер не исключает, что в ближайшее время США попытаются устроить морскую блокаду Венесуэлы. «Правда, не уверен, что эти действия окажутся успешными. Дело в том, что происходящее вызывает серьезный раскол внутри Штатов. Так, Трампа критикуют и демократы за то, что он затягивает Америку в новый конфликт, не запрашивая одобрения у Конгресса, и многие изоляционисты в MAGA-движении», – отметил собеседник.

    «Кроме того, подавляющее большинство американцев – порядка 70% – выступает против проведения операции по вторжению в Венесуэлу», – добавил он. Таким образом, по его прогнозам, у Трампа не получится провести «маленькую победоносную войну».

    «Хотя президент США и пытается вернуться к доктрине Монро, к ситуации доминирования Штатов в Западном полушарии, опыт с Венесуэлой показывает: сделать это гораздо сложнее, учитывая ограниченные ресурсы и возможности американцев», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что американские военные захватили у побережья Венесуэлы «крупный танкер, очень большой, самый крупный, когда-либо захваченный». Операцию провели ФБР, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке Пентагона вечером 10 декабря.

    Генпрокурор Пэм Бонди сообщила, что Вашингтон реализовал «ордер на арест нефтяного танкера, который использовали для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана». По версии администрации, судно задействовалось для «поддержки иностранных террористических организаций».

    Как сообщают источники The Washington Post, танкер, вероятно, перевозил венесуэльскую нефть на Кубу. Президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес назвал действия Штатов по захвату нефтяного танкера пиратством. «Это представляет собой нарушение международного права и эскалацию агрессии против этой братской страны», – подчеркнул глава кубинского государства.

    Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что настоящая цель США, связанная с захватом танкера, это «украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив». Она назвала действия американской стороны международным преступлением, которое должно повлечь «юридическую ответственность».

    Отметим, задержание танкера произошло на фоне наращивания военных сил Соединенных Штатов в Карибском бассейне и проведения боевых учений недалеко от границ Венесуэлы. Ранее Трамп заявил в интервью газете Politico, что политическая карьера венесуэльского президента Николаса Мадуро подходит к концу.

    11 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) предложил применять захват танкеров, как у побережья Венесуэлы, к российским судам из так называемого теневого флота.

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, призвал к захвату российских нефтяных танкеров, которые он назвал частью «теневого флота». Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он поддержал недавний захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы Соединенными Штатами, отметив, что полностью одобряет действия президента США Дональда Трампа.

    Грэм в своей публикации заявил: «Эта модель может быть легко перенесена на незаконный теневой танкерный флот (России)». По его мнению, подобное решение станет эффективным средством борьбы с обходом санкций через альтернативные схемы поставок энергоносителей.

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США и заявил о наличии весомых причин для такого решения.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что власти США разъяснят основания задержания танкера с венесуэльской нефтью у побережья Венесуэлы.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал захват танкера американскими военными пиратством и поддержал позицию Венесуэлы.


    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    11 декабря 2025, 22:32 • Новости дня
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложенный главой киевского режима Владимиром Зеленским референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры, это «средний палец» в адрес Белого дома, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможности проведения всеукраинского референдума по территориальным вопросам, передает РИА «Новости».

    По мнению Медведева, подобная инициатива со стороны Киева станет демонстративным вызовом для США и затормозит переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чего и добивается «киевский клоун».

    «Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Сколько еще ты будешь терпеть это, Америка?» – написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев.

    Ранее Владимир Зеленский предложил вынести вопрос о будущем Донбасса на всеукраинское обсуждение. Кроме того, он поставил условие для проведения новых выборов на Украине в течение 90 дней – Запад должен обеспечить безопасность хода голосования.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя требования украинских властей от Запада гарантий безопасности выборов, назвала ситуацию уникальной. Дипломат не припомнила примеров, когда страна просила бы другие государства обеспечить проведение выборов, но при этом не признавалась бы в утрате независимости и суверенитета.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, включая территориальные вопросы, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева.

    11 декабря 2025, 06:20 • Новости дня
    Стало известно о плане США по разблокированию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    План США по перестройке экономики Украины провоцирует столкновение с Европой, пишет WSJ, ссылаясь на нераскрытые приложения плана администрации США.

    «В нераскрытых приложениях подробно описывается план администрации Трампа по разблокированию замороженных российских средств, хранящихся в Европе, и выводу Москвы из «холодной войны», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета напомнила, что администрация Трампа в последние недели передала европейским коллегам ряд документов, каждый объемом в одну страницу, в которых излагается ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

    «Эти предложения вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Их результат может коренным образом изменить экономическую карту континента», – сказано в материале.

    Вероятно, на брифинге в Белом доме Дональд Трамп говорил именно об этом «жестком разговоре» с «евротройкой», результатов которого он ожидает в действиях европейских коллег.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.

    11 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США

    Карлсон: Россия лучше всего подходит на роль самого близкого союзника США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Россия могла бы быть самым близким и выгодным союзником для Соединенных Штатов.

    Заявление Карлсона появилось в видеоролике, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    «Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом слогана America First, то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия», – заявил он. По словам Карлсона, Россия обладает огромными запасами полезных ископаемых, а также значительными ресурсами нефти, газа и золота.

    Журналист особо отметил, что России принадлежит самая крупная армия на европейском континенте и значительные производственные мощности. По его мнению, именно Россия могла бы предоставить реальную помощь США во время конфликта, а также место для размещения американских авиабаз.

    Ранее Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным лидером в мире. Он также назвал Путина самым эффективным лидером современности.

    11 декабря 2025, 21:21 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение преодоления «Северского выступа»

    Леонков: Освобождение Северска приближает контроль России над Славянском и Краматорском

    Военный эксперт объяснил значение преодоления «Северского выступа»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Северск долгое время являлся насущной проблемой для ВС РФ. Наличие в его районе выступа, контролируемого ВСУ, мешало российской армии вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску. Теперь же освобождение этих городов становится вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно об установлении контроля ВС РФ над Северском.

    «Освобождение Северска – значимый момент для всего хода СВО. Напомню, что установить контроль над этим городом у России не получилось даже в 2022 году в самый разгар наступательного запала. ВСУ сумели превратить эту местность в тщательно укрепленный «форт», который к тому же поддерживался формированиями из Славянско-Краматорской агломерации», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Но для русского солдата безвыходных ситуаций не бывает. Теперь нам удалось выбить противника из города, а местный гарнизон – ликвидирован. Тем самым мы лишили украинскую армию так называемого северского выступа, который долгое время препятствовал продвижению ВС РФ вглубь Донбасса и не позволял вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску», – добавляет он.

    «Важно, что освобождение Северска сопровождалось ударами по окрестностям Кременчуга. Именно здесь скапливались основные силы противника, которые планировалось перебросить для отражения российского наступления. Прямо сейчас достаточно успешно также развивается ситуация в районе Красного Лимана – подходим к рубежам Святогорска», – уточняет собеседник.

    «Ну и в Константиновке мы продолжаем выбивать ВСУ. То есть Славянск и Краматорск рискуют оказаться в полукольце еще и с юга, а также с севера. Эта стратегическая фигура будет постепенно «сжиматься». Таким образом, не исключаю, что в ближайшее время у нас даже получится зайти на окраины городов. Но загадывать в этом деле лучше не стоит», – акцентирует эксперт.

    «Что касается совещания Владимира Путина и начальника Генштаба Валерия Герасимова, то самое главное, что из него можно выделить, это подтверждение четкого продвижения ВС РФ в соответствии с планом. Мы плавно движемся к реализации намеченных целей: без спешки и эмоций. В военном деле это, как правило, служит залогом успеха. И Северск – пример тому », – заключил Леонков.

    Ранее стало известно об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил Владимир Путин, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент бойцов.

    По оценкам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Напомним, Северск является городом ДНР с довоенным населением чуть больше десяти тысяч человек. Населенный пункт является одним из центров добычи флюсовых известняков. Начиная с 2014 года был своеобразной буферной зоной между Украиной и территорией республики – линия фронта проходила всего лишь в 50 км от города.

    11 декабря 2025, 22:38 • Новости дня
    Адмирала США допросили в Конгрессе про убийство выживших в море лодочников
    Адмирала США допросили в Конгрессе про убийство выживших в море лодочников
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Адмирал Фрэнк Брэдли, командующий операцией ВМС США, оказался в центре скандала после того, как дал приказ уничтожить двух выживших на лодке, подвергшейся атаке американских сил вблизи Тринидада. Он был вызван в Конгресс, где сейчас изучается его дело – действия адмирала вызывают вопросы о соблюдении международного права.

    Инцидент произошел 2 сентября, когда американские силы нанесли удар по лодке, подозреваемой в перевозке наркотиков. Первым ударом с использованием лазерной бомбы были уничтожены девять из одиннадцати человек на борту, а оставшиеся двое оказались на обломках лодки. Видео с беспилотника показало, что мужчины пытались удержаться на плаву, пишет The Washington Post.

    Перед миссией министр обороны США Пит Хегсет заявил, что задача войск – уничтожить пассажиров лодки, затопить судно и уничтожить наркотики. Адмирал Брэдли, наблюдая за трансляцией, обсудил ситуацию и принял решение о втором ударе, который убил обоих выживших.

    По словам Брэдли, он считал, что мужчины могли представлять угрозу, поскольку не было подтверждения, что выжившие намерены сдаться. Адмирал подчеркнул, что считал всех людей на борту «наркотеррористами», что, по версии администрации Трампа, оправдывает применение оружия.

    Решение Брэдли вызвало критику со стороны экспертов по международному праву и некоторых законодателей. Международное право предусматривает особую защиту для потерпевших кораблекрушение – людей, находящихся в опасности на воде и не совершающих враждебных действий. Даже военные юристы отмечают, что выжившие должны были получить помощь.

    Адмирал провел более восьми часов на закрытых слушаниях в Конгрессе, объясняя свои действия. Тем временем два комитета Конгресса начали расследование инцидента, но глава Комитета по вооруженным силам Палаты представителей республиканец Майк Роджерс заявил о намерении завершить его после ознакомления с полным видео операции. Сенатская же проверка продолжается.

    Эксперты подчеркивают, что удар был нанесен по судну с наркотиками, предназначенными для стран Южной Америки, а не для США, что ставит под сомнение аргумент о необходимости применения военной силы против гражданских лиц. Кроме того, выжившие могли не понимать, как сдаться американским войскам.

    Представители Пентагона и командования Специальных операций США отказались давать комментарии по этому делу.

    В среду американские военные захватили танкер у побережья Венесуэлы. Газета ВЗГЛЯД  разбиралась, почему Вашингтон пошел на такой шаг, как это скажется на мировых ценах на нефть и какие угрозы акт новых пиратов Карибского моря создает для России?

    11 декабря 2025, 18:14 • Новости дня
    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях

    Путин рассказал о значении освобождения Северска для наступления ВС России

    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что освобождение Северска способствует успешному наступлению на других направлениях и приближает восстановление мирной жизни на территории Донбасса.

    Путин на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции заявил, что освобождение города Северска Вооруженными силами РФ приближает новые успешные наступления, передает ТАСС.

    По словам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    «Освобождение города Северска и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое – успешное, не сомневаюсь в этом, – наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса», – сказал он.

    Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин был проинформирован, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных. Вооруженные силы России начали зачистку Северска в ДНР.

    Путин заявил, что украинские военные пытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако эти планы не сработали.

    11 декабря 2025, 22:35 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Северска подчеркнуло печальное положение ВСУ

    Политолог Данилин: Понимание Путиным обстановки на фронте – огромное преимущество для России

    Эксперт: Освобождение Северска подчеркнуло печальное положение ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Освобождение Северска подтверждает правильность избранной армией России тактики и открывает возможности для ее дальнейшего продвижения вглубь Донбасса. Регулярные совещания президента с военными, участие в них командиров с передовой и их подробные доклады дают России важное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне спецоперации.

    «Совещание Владимира Путина по новым победам на фронте стало ярким комментарием в ответ на абсурдные спекуляции Украины относительно требований к мирному плану США. Мы подчеркнули печальное положение ВСУ, ведь российские войска постепенно продвигаются по направлению к опорным пунктам противника в Донбассе: Славянску и Краматорску», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, Владимир Путин очень глубоко погружен в происходящие события на фронте. «Это не первый для него опыт общения с военными. Более того, подобные контакты давно превратились в обычную практику для главы государства. Глубокое понимание президентом текущей обстановки – огромное преимущество для России. А уникальной чертой нынешнего совещания стало участие военных: командира 123-й мотострелковой бригады Дениса Пирогова, под чьим руководством был освобожден Северск, а также рядовых штурмовиков», – подчеркнул эксперт.

    «Как уже говорил президент, мы готовы к продолжению СВО до выполнения обозначенных задач. Возможно, Украина об этом забыла. При этом Москва от мирного процесса не отворачивается. Мы готовы договариваться. Но если наши визави хотят диалога, то пусть выдвигают предложения, достойные рассмотрения – то есть учитывающие интересы России. В противном случае мы добьемся реализации поставленных целей иным путем», – заключил Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне спецоперации. Там президенту доложили об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил глава государства, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент военных.

    Путин отметил, что успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории всего Донбасса. Президент подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего наступления на других направлениях и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Газета ВЗГЛЯЛ рассказала, как была проведена операция по освобождению города, за что Путин лично похвалил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение.

    11 декабря 2025, 07:12 • Новости дня
    Трамп задал вопрос о выборах президента на Украине
    Трамп задал вопрос о выборах президента на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимиру Зеленскому необходимо реалистично оценивать возможности урегулирования украинского кризиса, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, отметив, что на Украине давно не было выборов президента.

    «Я думаю, он должен быть реалистичным. И я действительно задаюсь вопросом, сколько времени еще пройдет до того, как у них состоятся выборы», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он констатировал, что на Украине давно не проходили выборы.

    Кроме того, американский лидер сослался на некий опрос, согласно которому 82% украинцев требуют урегулирования кризиса.

    Ранее сообщалось, что Трамп якобы заявил Зеленскому, что у него есть время до Рождества, чтобы принять соглашение о прекращении войны с Россией.

    Глава минобороны Украины Денис Шмыгаль указывал на готовность Украины провести выборы президента, но отмечал важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    11 декабря 2025, 17:30 • Новости дня
    Украинских военных после возвращения из самоволки начали отправлять в штурмовики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные теперь не могут перевестись в желаемое подразделение после возвращения из самовольного оставления части (СОЧ), для них предусмотрен перевод в штурмовые части, пишут местные СМИ.

    Генштаб ВСУ изменил правила возвращения военнослужащих после самовольного оставления части, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Hromadske. Теперь военным, которые вернулись из самоволки, невозможно перейти в другие подразделения по собственному желанию или по указанию командиров.

    Согласно новым распоряжениям, личный состав, возвращенный после самовольного ухода, будет направляться исключительно в десантно-штурмовые войска или штурмовые полки. Об этом говорится в сообщении одного из украинских командиров, приведенном в издании. Новый порядок не принимает во внимание рекомендательные письма и письменные согласования командиров частей.

    Военным разъясняют, что это делается не только для того, чтобы напугать личный состав, но и для информирования об изменениях в процедуре перевода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пленный Ярослав Доля заявил о массовом бегстве солдат с позиций ВСУ. По его словам, некоторые командиры ВСУ разрешают военнослужащим покидать должности и возвращаться домой.

    Другой украинский пленный из бригады осужденных рассказал о применении жестоких методов наказания со стороны командиров.

    На Украине могут ликвидировать штурмовые войска из-за их неэффективности и отсутствия официального статуса с момента создания, сообщили в российских силовых структурах.


    12 декабря 2025, 01:21 • Новости дня
    США депортировали украинских блогеров Захара и Ангелину Павелко

    Tекст: Денис Тельманов

    Популярные украинские блогеры были вынуждены срочно уехать из США с тремя чемоданами, двумя ручными кладями, тремя посылками и собакой.

    Популярные украинские блогеры Захар и Ангелина Павелко были депортированы из США, передает РИА «Новости»

    В своем видеоролике в TikTok Ангелина рассказала: «Нас депортировали из США. У нас был ровно один день, просто чтобы собрать свои вещи и покинуть эту территорию».

    В ролике Павелко отметила, что на сбор вещей у них был всего день, а с собой они увезли три чемодана, две ручные клади и три посылки весом примерно 25 килограммов, а также собаку.

    Место следующего пребывания блогеры не озвучили, подписав его в видео вопросительными знаками.

    На совместный аккаунт Захара и Ангелины в TikTok подписаны более 1,5 млн человек, на аккаунт Ангелины – около 1,3 млн подписчиков.

    По информации газеты Washington Post, ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщала о подготовке масштабной депортации украинцев из страны, называя цифру порядка 80 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число заявлений на временное убежище в России от граждан 24 недружественных стран за девять месяцев 2025 года достигло 2 762, больше всего таких заявлений подают украинцы.

    Почти 200 тыс. украинцев, въехавших в США с 2022 года, оказались под угрозой потери правового статуса из-за задержек с его продлением при администрации Дональда Трампа.

    Депортированные из США украинцы не остаются на родине, среди них есть мужчины призывного возраста, которые не собираются воевать и будут уклоняться от этого, используя любую возможность.

    11 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте признал военную мощь России

    Рютте подчеркнул значительную военную мощь России как угрозу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что быстрые решения Москвы и переход к военной экономике создают непосредственную угрозу альянсу.

    Военная мощь России в настоящее время является значительной, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС. Он отметил, что «колоссальные вложения в оборонный бюджет позволили Москве перейти к военной экономике и ускорить процесс принятия решений, поскольку в России отсутствует та бюрократия, что существует в странах НАТО».

    «Именно поэтому они представляют непосредственную угрозу», – сказал Рютте журналистам в Берлине. По его словам, создание системы гарантий безопасности для Украины должно стать сигналом Москве, что она не сможет повторить подобные действия, зная о готовности разрушительного ответа со стороны альянса.

    Рютте подчеркнул, что этот вопрос находится среди главных приоритетов НАТО на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Марк Рютте призвал европейские страны увеличить свои оборонные бюджеты для защиты от возможного конфликта с Россией.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия полностью готова к потенциальному военному столкновению с НАТО и сможет ответить немедленно.

    До этого президент Владимир Путин также подчеркнул, что Россия не собирается начинать военный конфликт с европейскими государствами, но готова к любому развитию событий.

    11 декабря 2025, 22:17 • Новости дня
    В Белом доме заявили о разочаровании Трампа Украиной и Россией

    Левитт: Трамп очень разочарован ходом переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США примут участие во встрече в Париже по Украине, если посчитают ее полезной, президент США Дональд Трамп разочарован обеими сторонами конфликта, он не хочет «встреч ради встреч», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Во время регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США отправят своего представителя на встречу в Париже 13 декабря, если сочтут это полезным, передает ТАСС. По ее словам, решение о присутствии еще не принято, а отправка делегата состоится только в случае, если появится реальная возможность достичь мирного соглашения.

    Ливитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп крайне разочарован обеими сторонами конфликта и больше не поддерживает встречи ради встреч.

    «Он не хочет разговоров. Он хочет действий», – заявила Ливитт.

    Она также подтвердила, что президент полностью осведомлен о недавнем ответе Киева на американский план по урегулированию ситуации на Украине.

    Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что в субботу в Париже планируется обсуждение мирного плана представителями США, Украины, Франции, Германии и Британии.

    Ранее украинская сторона передала администрации США новый вариант мирного плана из 20 пунктов.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала новых предложений по урегулированию конфликта на Украине от Владимира Зеленского и западноевропейских стран.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассматривает главным приоритетом достижение гарантированного и устойчивого долгосрочного мира на Украине, а не временное перемирие.

    11 декабря 2025, 19:52 • Новости дня
    Начальник отдела зенитного вооружения МО обвинен во взятках

    Начальник отдела зенитного вооружения МО Лайко обвинен во взятках на 11 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский гарнизонный военный суд расследует дело начальника отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» Министерства обороны РФ Евгения Лайко, которого подозревают в коррупции и мошенничестве с продукцией для ПВО.

    Начальника отдела зенитного вооружения 3-го ЦНИИ Министерства обороны России Евгения Лайко обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям. В расследовании фигурируют взятки на сумму 11 млн рублей и мошенничество, связанное с продвижением продукции компаний «НПП Александр» и «Техмет 18», передает ТАСС.

    В материалах суда указано, что Лайко систематически получал денежные средства от руководителей этих предприятий Вячеслава Семенова и Максима Тулкина. Семенов передавал Лайко наличные в конвертах ежемесячно – сначала по 100 тысяч, затем по 150 тыс. рублей. Передачи происходили в туалетах ресторанов, а в отдельных случаях Лайко приезжал за деньгами в офис «НПП Александр».

    Целевая «помощь» заключалась в содействии продвижению оптических изделий для обороны и подготовке проектов документации без завышения требований. Факт передачи денег был установлен в результате оперативных мероприятий после явки Семенова с повинной в мае 2025 года. В то же время Лайко получил незаконное вознаграждение от Тулкина за продвижение продукции «Техмет 18».

    В материалах суда говорится о двух эпизодах взяточничества в особо крупном размере и крупных мошеннических действиях, которые инкриминируются Лайко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в отношении начальника военного представительства Минобороны в Татарстане Владимира Куимова возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки за покровительство контрактам.

    До этого в Севастополе начальника военного представительства Минобороны поместили под стражу по делу о получении взятки за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота.

    А 6 ноября суд приговорил бывшего начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского к 10 годам колонии строгого режима по делу о взятках в 11 млн рублей.

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ, вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

