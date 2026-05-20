Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку
Президент Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.
Российский лидер поприветствовал китайского коллегу, назвав его дорогим другом, передает ТАСС.
«Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят: «Не виделись день, а как будто минуло три осени»», – отметил президент.
Глава государства добавил, что Москва и Пекин постоянно сверяют часы на личном уровне и через помощников.
«Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне», – заявил президент России.
Президент России назвал прошедшие переговоры с китайским лидером дружескими.
Официальная встреча глав государств продлилась почти три часа. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом.
Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».