Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку

Tекст: Вера Басилая

Российский лидер поприветствовал китайского коллегу, назвав его дорогим другом, передает ТАСС.

«Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят: «Не виделись день, а как будто минуло три осени»», – отметил президент.

Глава государства добавил, что Москва и Пекин постоянно сверяют часы на личном уровне и через помощников.

«Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне», – заявил президент России.

Президент России назвал прошедшие переговоры с китайским лидером дружескими.

Официальная встреча глав государств продлилась почти три часа. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом.

Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».