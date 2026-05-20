Си Цзиньпин назвал провокацией отрицание итогов Второй мировой войны
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным назвал провокационными действиями отрицание итогов Второй мировой войны и воскрешение идеологии нацизма.
Си Цзиньпин в ходе совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным назвал провокационными действиями отрицание итогов Второй мировой войны и воскрешение идеологии нацизма, передает РИА «Новости».
Китайский лидер подчеркнул важность сохранения исторической памяти.
«Необходимо противодействовать всяческим проявлениям односторонности и гегемонии, попыткам повернуть историю вспять, прежде всего – провокационным действиям, направленным на отрицание итогов Второй мировой войны, на воскрешение признаков фашизма и милитаризма», – сказал Си Цзиньпин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине продлились почти три часа.
