Си Цзиньпин назвал стратегическим выбором развитие отношений России и КНР
Развитие и укрепление российско-китайских отношений является стратегическим выбором лидеров двух государств, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.
«Неуклонное продвижение долгосрочного, здорового, стабильного и высококачественного развития отношений Китая и России является стратегическим выбором, который мы вместе с президентом Путиным совместно сделали, исходя из фундаментальных интересов двух стран и общей тенденции мирового развития», – подчеркнул китайский лидер, передает РИА «Новости».
По словам председателя КНР, Москва и Пекин должны продолжать укреплять фундамент взаимного доверия. Он отметил необходимость приложить все усилия для реализации достигнутых договоренностей, чтобы повысить качество сотрудничества и расширить дружбу между народами.
Ранее Владимир Путин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за приглашение посетить Пекин и оказанный теплый прием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.
Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил российского лидера перед Домом народных собраний.