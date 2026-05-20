  • Новость часаПутин назвал основную цель отношений России и Китая
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Крепкий рубль удивил не только Запад
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Меркель стала кандидатом на роль переговорщика ЕС с Россией
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Путин назвал основную цель отношений России и Китая
    Си Цзиньпин заявил о новом этапе отношений с Россией
    Вэнс заявил об отсутствии планов передачи иранского урана России
    НАТО назвало тренировкой уничтожение украинского дрона над Эстонией
    РЖД решили запустить пассажирские поезда в Китай
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    2 комментария
    20 мая 2026, 09:05 • Новости дня

    Песков заявил о бессмысленности сравнения приемов Путина и Трампа в Пекине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сравнивать церемониалы визитов российского и американского лидеров в Пекин не имеет смысла, так как главная ценность заключается в содержании переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал попытки сопоставить детали приемов Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. По его словам, такие сравнения вряд ли должны служить поводом для каких-либо выводов, передают «Вести».

    «Нет, есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп завершил свою трехдневную государственную поездку в КНР.

    Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил о разном отношении китайской стороны к двум политикам.

    19 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Почти семь миллионов зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай
    Почти семь миллионов зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трансляция приземления самолета Владимира Путина в пекинском аэропорту собрала почти семь миллионов зрителей в приложении Центрального телевидения Китая.

    Почти семь миллионов человек в прямом эфире посмотрели трансляцию в приложении Центрального телевидения Китая из пекинского аэропорта Шоуду, куда во вторник прибыл президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Основная программа визита запланирована на среду и начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на площади Тяньаньмэнь. Затем в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина, по итогам которых стороны подпишут совместные документы и сделают заявления для СМИ.

    Позднее в тот же день лидеры примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Вечером состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а завершит рабочую программу беседа Путина и председателя КНР за чаем, которую в Кремле называют одним из ключевых моментов визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом. В пекинском аэропорту его торжественно встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Ранее пресс-служба Кремля в Mах анонсировала официальный визит Путина в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
    #{image=2624171}

    Комментарии (10)
    19 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    FT: Трамп предложил Китаю и России объединиться против МУС

    FT: Трамп предложил Китаю и России объединить усилия против МУС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время визита в Пекин американский президент Дональд Трамп предложил создать общий фронт США, Китая и России против Международного уголовного суда (МУС), заявив о совпадении интересов, пишут западные СМИ.

    Во время недавних переговоров в Пекине президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину объединить усилия США, Китая и России для противостояния Международному уголовному суду (МУС), пишет ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times. По данным газеты, инициатива прозвучала как идея совместных действий трех держав против МУС.

    Издание отмечает, что Трамп во время обсуждения подчеркнул: «Интересы трех стран в отношении МУС совпадают». По информации Financial Times, в Белом доме отказались комментировать эти сведения, однако ранее Вашингтон уже высказывал резкую критику в адрес МУС, обвиняя суд в политизации, превышении полномочий и ущемлении суверенитета США. Авторы статьи вместе с тем указывают, что официальной позиции Пекина по этому предложению пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп 7 февраля подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда за его действия против Вашингтона и союзников. Позднее администрация Трампа ввела персональные финансовые и визовые санкции против прокурора МУС Карима Хана и обвинила суд в злоупотреблении полномочиями.

    Также сообщалось, что Россия обсуждает с государствами БРИКС создание международно-правового органа в качестве альтернативы действующему МУС.

    Комментарии (13)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Bloomberg: Россия намерена договориться с Китаем по «Силе Сибири – 2»
    Bloomberg: Россия намерена договориться с Китаем по «Силе Сибири – 2»
    @ gazprom.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На переговорах в Пекине российская сторона рассчитывает согласовать цены для газопровода «Сила Сибири – 2» на фоне энергетической нестабильности из-за иранского конфликта, отмечает Bloomberg.

    Глава российского государства Владимир Путин отправился в Пекин для переговоров с председателем КНР, передает Bloomberg. Из-за конфликта в Иране Китай остро нуждается в надежных поставках энергоресурсов. Москва рассчитывает, что это ускорит согласование цен на газ для магистрали «Сила Сибири – 2».

    «Этот газопровод находится на повестке дня, и мы настроены серьезно его обсуждать. Я полагаю, что эта тема будет детально рассмотрена лидерами», – заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Ожидается, что стоимость топлива утвердят к сентябрю. Несмотря на небольшое снижение товарооборота до 228 млрд долларов в прошлом году, экономические связи двух стран остаются крепкими. Россия импортирует через КНР более 90% подсанкционных технологических компонентов.

    Переориентация экспорта продолжается: к 2029 году поставки газа в Азию должны достичь 52,5 млрд кубометров ежегодно. Пекин также заинтересован в развитии безопасных сухопутных маршрутов и Северного морского пути, указывают бывшие китайские дипломаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Китая детально обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    Ближневосточный конфликт заметно усилил интерес Пекина к проекту газопровода «Сила Сибири – 2». Главной проблемой для подписания нового контракта остается цена будущих поставок топлива.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин
    Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику. Российский лидер проведет в Пекине два дня, в течение которых запланирована насыщенная программа мероприятий и переговоров на высшем уровне.

    В Пекине глава государства будет находиться 19 и 20 мая. Рабочий график российского лидера ожидается весьма насыщенным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине российский лидер проведет насыщенные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых, как ожидается, будет подписано порядка 40 двусторонних документов. Визит приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    Торжественная программа начнется с официальной церемонии встречи: главу государства встретит министр иностранных дел КНР Ван И, в аэропорту также будут задействованы почетный караул и дети. После этого российский лидер направится в резиденцию для почетных гостей Дяоюйтай, а основная встреча с Си Цзиньпином пройдет на площади Тяньаньмэнь.

    С российской стороны в переговорах примут участие 39 представителей, включая первого вице-премьера Дениса Мантурова, вице-премьеров Татьяну Голикову, Александра Новака, Юрия Трутнева и Дмитрия Чернышенко, а также председателя Банка России Эльвиру Набиуллину. В делегацию также вошли главы восьми министерств, руководители крупнейших госкорпораций, представители регионов, университетов и СМИ.

    По словам Ушакова, ключевыми итоговыми документами станут Совместная декларация о формировании многополярного мира и Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Документы должны закрепить общий подход Москвы и Пекина к международной повестке и задать рамки для дальнейшего развития отношений.

    При этом визит не ограничится подписанием основных соглашений: стороны также обсудят расширение сотрудничества в торговле, образовании, культуре, транспорте и энергетике, а также могут выйти на дополнительные договоренности, способные придать импульс двусторонним проектам.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь поприветствовал визит российского лидера. Перед поездкой президент России обратился к гражданам Китая с речью о мире и процветании. На предстоящих переговорах главы государств детально обсудят двустороннее взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 08:18 • Новости дня
    Путин назвал основную цель отношений России и Китая

    Путин: Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов

    Путин назвал основную цель отношений России и Китая
    @ Максим Стулов/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На проходящих в Пекине переговорах в расширенном составе президент России Владимир Путин подчеркнул, что фундаментом партнерства двух государств служит благополучие их граждан.

    Переговоры на высшем уровне прошли в китайской столице, передает РИА «Новости». Российский лидер прибыл с официальным визитом накануне вечером.

    Сначала главы государств пообщались в узком формате, после чего к ним присоединилась основная часть делегаций.

    Во время расширенного заседания президент обозначил ключевые приоритеты взаимодействия. «Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытание на прочность и устойчивость», – подчеркнул Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом.

    Утром в среду российский лидер приехал к Дому народных собраний для проведения переговоров.

    На встрече глава государства назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного стратегического партнерства.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 18:54 • Новости дня
    Путина в аэропорту Пекина встретил глава МИД Китая Ван И

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин с двухдневным визитом, где у трапа самолета его торжественно поприветствовал министр иностранных дел КНР Ван И.

    Президента России в аэропорту встречала рота почетного караула и дети, передает РИА «Новости». После выхода из самолета глава государства обменялся рукопожатием с Ван И и провел с ним короткую беседу. Затем китайский министр проводил Путина до автомобиля Aurus, на котором российский лидер отбыл в предоставленную ему резиденцию.

    Основная программа визита запланирована на 20 мая. В этот день пройдут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Стороны планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по ключевым международным проблемам.

    Также лидеры двух стран дадут старт Годам образования России и Китая, которые пройдут в 2026–2027 годах. По итогам встреч ожидается подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда важных межправительственных документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков заранее анонсировал торжественную встречу российского лидера министром иностранных дел КНР Ван И.

    По итогам переговоров стороны подпишут около сорока различных документов. Путин и Си Цзиньпин детально обсудят дальнейшее взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Мерц заявил об отслеживании Германией визита Путина в Китай

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Берлин внимательно наблюдает за поездкой президента России Владимира Путина в КНР, надеясь на помощь азиатского партнера в урегулировании украинского конфликта, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Правительство Германии пристально следит за визитом президента России Владимира Путина в КНР, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Берлине.

    «Мы, конечно, очень внимательно следим за визитом президента Путина в Пекин», – подчеркнул глава немецкого правительства. Он добавил, что Берлин также тщательно анализировал заявления после предшествующей встречи председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    По словам Мерца, немецкая сторона сейчас не ждет принципиальных перемен в стратегическом партнерстве Москвы и Пекина. При этом власти ФРГ рассчитывают, что Китай сможет оказать влияние на Россию для скорейшего завершения конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал двухдневный визит в Китай.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь поприветствовал приезд российского лидера.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал подписание совместной декларации о становлении многополярного мира.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 10:21 • Новости дня
    Стало известно о массовом уходе критиков Трампа из Сената

    WP сообщила об отставках и поражениях республиканских критиков Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Американские политики-республиканцы, открыто критикующие Дональда Трампа, массово проигрывают внутрипартийные выборы или добровольно отказываются от переизбрания накануне ноябрьского голосования, пишет The Washington Post.

    Американские парламентарии сталкиваются с серьезными проблемами из-за противостояния главе государства, передает The Washington Post.

    Ярким примером стал сенатор от Луизианы Билл Кэссиди, который проиграл внутрипартийные выборы после голосования за импичмент пять лет назад.

    Политик отказался тихо уходить в отставку. «Когда вы участвуете в демократии, иногда все оборачивается не так, как вы хотите», – заявил Кэссиди. Он добавил, что в таких ситуациях не следует жаловаться или заявлять о краже голосов.

    Другие критики администрации также покидают свои посты. Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис отказался от переизбрания, раскритиковав налоговые инициативы и кадровые решения Белого дома. Митч Макконнелл, активно требующий финансирования для Киева, тоже уходит в отставку в следующем году.

    Аналогичная ситуация наблюдается в палате представителей. Дон Бэкон завершает карьеру, а Марджори Тейлор Грин покинула конгресс в прошлом году. По словам экспертов, организованного республиканского сопротивления лидеру страны больше не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за новой войны рейтинг Дональда Трампа рухнул. ывший конгрессмен-республиканец Кен Бак публично раскритиковал политику президента.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    В Европе указали на риск непризнания США спецпосланника ЕС по Украине

    Euronews: США могут не признать спецпосланника ЕС по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон может не допустить будущего спецпосланника Евросоюза по Украине к ключевым переговорам, хотя в самом ЕС усиливаются призывы к прямому диалогу с Россией, отмечают западные издания.

    США могут не признать мандат возможного спецпосланника Евросоюза по Украине и не допустить его к переговорам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Euronews. «На сегодняшний день гарантии того, что американцы признают легитимность специального посланника ЕС и включат его в строго конфиденциальные обсуждения, нет», – приводит канал оценку перспектив.

    По данным Euronews, в Евросоюзе усиливается курс на прямой диалог с Россией для завершения конфликта на Украине. Отмечается, что европейские лидеры рассматривают идею назначения специального посланника ЕС по украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о возможном начале переговоров Европы с президентом Владимиром Путиным из-за несоответствия политики США интересам ЕС. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с российским лидером.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 22:56 • Новости дня
    Вице-президент США ответил на вопрос об участии в президентской кампании

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе брифинга ответил на вопрос о своем возможном участии в грядущей президентской кампании, к тому же президент США Дональд Трамп не раз отмечал его в качестве одного из самых подходящих кандидатов.

    «Я не потенциальный будущий кандидат, я вице-президент, и мне очень нравится моя работа. Я  постараюсь выполнять ее настолько хорошо, насколько смогу» – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио президент Дональд Трамп назвал основными преемниками на выборах 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал Вэнса и Рубио членами «команды мечты» на выборах 2028 года. Вэнс после отъезда Трампа сравнил себя с главным героем фильма «Один дома».

    Кроме того, востоковед Саид Гафуров разбирался с газетой ВЗГЛЯД, кто придет на смену Трампу.


    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 11:56 • Новости дня
    Путин поздравил университет морского и речного флота имени Макарова с юбилеем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Государственному университету морского и речного флота имени адмирала Макарова в связи со 150-летием учебного заведения.

    Президент России Владимир Путин поздравил Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова со 150-летием, сообщается на сайте Кремля.

    Российский лидер отметил, что вуз является флагманом по подготовке высококвалифицированных специалистов в отрасли.

    «Ваш университет и его филиалы по праву считаются одними из флагманов в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов для морского и речного транспорта – судостроителей, инженеров, гидрографов, работников судоходных компаний, членов экипажей атомных ледоколов и газовозов ледового класса», – говорится в послании российского лидера.

    Путин также обратил внимание на то, что университет обладает богатой историей и крепкими традициями, заложенными многими поколениями настоящих профессионалов. Глава государства выразил уверенность, что, сохраняя связь времен и открытость новому, вуз продолжит развиваться и оставаться центром притяжения для талантливой молодежи.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 05:11 • Новости дня
    Вэнс заявил об отсутствии планов передачи иранского урана России
    Вэнс заявил об отсутствии планов передачи иранского урана России
    @ AARON SCHWARTZ/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация Соединенных Штатов не намерена содействовать отправке иранского обогащенного урана на российскую территорию, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Что касается передачи обогащенного урана России, эти вопросы обсуждаются на переговорах. В настоящее время наш план заключается не в этом. Наш план никогда в этом не состоял», – цитирует Вэнса ТАСС.

    По словам вице-президента, он знаком с появившимися в прессе сообщениями на эту тему, однако их источник ему неизвестен. Вэнс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжит переговорный процесс для достижения соответствующей сделки.

    Представитель Белого дома добавил, что иранская сторона также не поднимала вопрос о передаче ядерных материалов. Он выразил сомнение, что Тегеран или сам президент США поддержали бы подобную идею, однако отказался давать предварительные обещания относительно исхода переговоров.

    Ранее СМИ сообщали, что в Иране якобы обсуждают вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант долгосрочного ограничения на обогащение урана.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Жители Китая высоко оценили обращение Путина к народу КНР

    Пользователи Сети в Китае высоко оценили послание Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские интернет-пользователи высоко оценили видеообращение президента Владимира Путина к народу Китая, фрагмент выступления, опубликованный в китайской соцсети, за четыре часа набрал более 183 тыс. лайков.

    Видеоролик с посланием президента РФ Владимира Путина к китайскому народу вызвал бурную реакцию в местном сегменте интернета, передает РИА «Новости».

    В своем обращении глава государства отметил беспрецедентный уровень развития двусторонних отношений между Москвой и Пекином.

    Фрагмент выступления, опубликованный каналом газеты «Жэньминь жибао» в приложении Douyin (китайская версия TikTok), за четыре часа набрал более 183 тыс. лайков.

    «Президент Путин, добро пожаловать в Китай! Пусть китайско-российская дружба длится вечно», – написал один из пользователей, чей комментарий собрал свыше 830 отметок «нравится».

    Запись, размещенная Центральным телевидением Китая, также пользуется популярностью, получив более 164 тыс. лайков. В комментариях жители страны отмечают, что зал приемов в Пекине вновь ждет старого друга, и обращают внимание на то, что российский лидер бывал в КНР чаще большинства самих китайцев.

    Предстоящий визит приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве между двумя государствами. В поездке президента будет сопровождать внушительная делегация, включающая вице-премьеров, министров и представителей крупного бизнеса.

    Владимир Путин совершит двухдневный визит в Китай с 19 по 20 мая.

    В преддверии поездки Владимир Путин обратился к гражданам КНР с приветственным видеопосланием.

    Для подписания в ходе переговоров Москва и Пекин подготовили около 40 совместных документов.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Рябков: Россия соразмерно ответит на ядерные испытания любой из стран
    Рябков: Россия соразмерно ответит на ядерные испытания любой из стран
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия готова принять адекватные меры в случае проведения ядерных испытаний любым государством, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков подчеркнул, что сложившаяся ситуация в любом случае требует готовности национальной инфраструктуры на случай, если со стороны США последуют действия в направлении полноценных ядерных «тестов».

    «Констатируем, что если какое-либо государство проведет ядерные испытания, мы будем реагировать адекватно и соразмерно», – сказал он ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о необходимости сохранить ядерный паритет после решения США по ПРО. Гатилов назвал главное условие достижения целей ядерного разоружения. Ульянов назвал выход США из договора ПРО фактором развития ядерных сил России.


    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 04:32 • Новости дня
    Сенат США впервые ограничил военные полномочия Трампа против Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Верхняя палата американского парламента большинством голосов одобрила резолюцию, которая запрещает главе государства вести боевые действия без официального объявления войны.

    Сенат одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда  Трампа в отношении Ирана, что стало прорывом для демократов после семи неудачных попыток, передает CBS News.

    Сенаторы одобрили предложение о вынесении резолюции большинством голосов 50 против 47. Четыре республиканца присоединились к большинству демократов, выступивших за продвижение резолюции. Сенатор Джон Феттерман из штата Пенсильвания был единственным демократом, который проголосовал против.

    Решающим фактором стал переход четырех республиканцев на сторону демократического большинства. При этом трое представителей Республиканской партии проигнорировали голосование.

    Лидер меньшинства Чак Шумер прокомментировал успех после семи неудачных попыток, отметив, что демократы шаг за шагом прорывают стену молчания республиканцев по поводу незаконной войны Трампа. Он добавил, что давление работает и оппоненты начинают сдаваться.

    Документ обязывает президента США вывести американские войска из зоны конфликта. Исключением может стать только официальное объявление войны или специальное разрешение на применение силы. Автором резолюции выступил демократ Тим Кейн.

    Ожидается, что после возможного одобрения документа обеими палатами президент наложит на него вето. Однако сторонники инициативы уверены в ее способности изменить позицию Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенаторы США раскрыли уловку президента США с письмом о войне. WP сообщила об отставках и поражениях республиканских критиков американского лидера.

    США поставили многоточие в конфликте с Ираном.

    Комментарии (0)
    Главное
    Украинская ракета пробила крышу жилого дома в Белгороде
    Посол России пообещал новые ответные меры против Норвегии
    Захарова сравнила Каллас с Гретой Тунберг
    Эстония раскритиковала США за нескоординированный вывод сил из Европы
    Спецслужбы Молдавии начали вербовать жителей Приднестровья
    Ученые спрогнозировали четырехкратное сокращение населения Украины
    МВД предотвратило 52 нападения подростков на школы

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО приступило к обороне России от украинских БПЛА

    Страна НАТО впервые применила свои истребители для того, чтобы сбить украинские беспилотники, направленные против России. Почему Эстония решилась на это и что она должна сделать, чтобы в полной мере доказать искренность своих намерений противостоять антироссийским провокациям Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации