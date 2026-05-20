Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.
Песков заявил о бессмысленности сравнения приемов Путина и Трампа в Пекине
Сравнивать церемониалы визитов российского и американского лидеров в Пекин не имеет смысла, так как главная ценность заключается в содержании переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал попытки сопоставить детали приемов Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. По его словам, такие сравнения вряд ли должны служить поводом для каких-либо выводов, передают «Вести».
«Нет, есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.
Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп завершил свою трехдневную государственную поездку в КНР.
Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил о разном отношении китайской стороны к двум политикам.