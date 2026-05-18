    «Золотые линкоры» США умрут до рождения
    Двигатель ПД-14 назвали вершиной российских технологий
    Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    Конгрессмены США пожаловались на всплеск антисемитизма
    Каллас пообещала Киеву первый транш кредита ЕС в июне
    Российских гимнастов допустили до соревнований с национальным флагом
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    18 мая 2026, 13:11 • Новости дня

    Песков сообщил о подготовке Путина к визиту в Китай

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посвятил понедельник рабочим вопросам, связанным с предстоящей поездкой в Пекин по официальному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    Глава государства активно готовится к запланированной зарубежной поездке, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам рабочий график российского лидера на 18 мая.

    «Конечно, сегодня он занимается подготовкой к предстоящему завтра и послезавтра официальному визиту в Китайскую Народную Республику», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Официальный визит Владимира Путина в КНР состоится 19 и 20 мая. Поездка организована по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Владимира Путина в КНР 19 и 20 мая.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовительных мероприятий к поездке.

    Накануне президент США посетил Китай для переговоров с Си Цзиньпином.

    16 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    El Mundo раскрыла сигнал Пекина перед визитом Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Визит президента России Владимира Путина в Китай почти сразу после поездки туда главы Белого дома Дональда Трампа показывает, как Китай расставляет приоритеты во внешней политике, пишет газета El Mundo.

    Поездка Владимира Путина в КНР, которая состоится вскоре после визита Дональда Трампа, показывает расстановку приоритетов во внешней политике Пекина, передает РИА «Новости».

    Испанская газета El Mundo отмечает разницу в целях этих встреч. Если переговоры с главой США были направлены на стабилизацию двусторонних отношений, важных для экономики, то визит российского лидера несет иной смысл.

    «Несмотря на видимое тактическое сближение с Вашингтоном, долгосрочный стратегический альянс с Москвой остается одним из очевидных и центральных столпов китайской внешней политики», – подчеркивают авторы статьи.

    В материале указывается, что на фоне новых санкций со стороны коллективного Запада Пекин продолжает наращивать закупки российских нефти и газа.

    Кроме того, Китай активно расширяет двустороннюю торговлю и предлагает новые финансовые, а также технологические возможности для сотрудничества. Ожидается, что Владимир Путин посетит КНР 19 и 20 мая. В ходе визита лидеры обсудят международную повестку и развитие отношений двух стран, а также подпишут совместное заявление и пакет документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Владимира Путина в Китайскую Народную Республику с 19 по 20 мая.

    15 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская экономика демонстрирует уверенный рост на фоне повышения потребительской активности и снижения уровня безработицы до минимальных значений, заявил президент России Владимир Путин на профильном совещании.

    Президент России Владимир Путин на совещании заявил об успехах экономической политики страны, передает сайт Кремля. Глава государства отметил позитивную динамику статистических данных за март текущего года.

    «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный», – заявил президент.

    По словам Путина, в марте значительно ускорилась потребительская активность. Оптовая торговля выросла на 8%, а розничная прибавила 6,2%. Безработица в стране остается на минимальной отметке в 2,2%.

    Промышленное производство также показало рост: в марте оно увеличилось на 2,3%. Обрабатывающая промышленность росла еще быстрее, прибавив 3%. В целом валовой внутренний продукт России в марте увеличился на 1,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин сообщил о самом низком уровне безработицы среди государств G20.

    В конце апреля министр труда и соцзащиты Антон Котяков оценил показатель безработицы по итогам прошлого года в 2,2%.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    15 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует совершить однодневную поездку в Пекин в конце следующей недели, подготовка к встрече на высшем уровне практически завершена.

    Президент России Владимир Путин может посетить Китай с коротким визитом 20 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    «Источники сообщили..., что визит, как ожидается, состоится в конце следующей недели, 20 мая», – отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовки визита Владимира Путина в КНР. Москва и Пекин объявят сроки поездки российского лидера синхронно. Накануне Китай с визитом посетил президент США.

    16 мая 2026, 07:28 • Новости дня
    Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине
    Tекст: Катерина Туманова

    Во время прогулки по саду резиденции Чжуннаньхай китайский лидер Си Цзиньпин, стремясь подчеркнуть исключительность места, в котором он решил прогуляться с американским президентом Дональдом Трампом, упомянул президента России Владимира Путина.

    Прогулка двух лидеров была исполнена символизма и созерцательности. Си Цзиньпин в один из моментов указывает на дерево, которому более 100 лет, и отмечает, что на самом деле это два дерева, которые срослись вместе, что, возможно, является намеком на призывы господина Си к сотрудничеству между КНР и США, пишет New York Times (NYT).

    Трамп прерывает экскурсию, чтобы спросить, часто ли господин Си привозит иностранных лидеров в Чжуннаньхай.

    «Очень редко», – отвечает господин Си, покачивая головой для пущей убедительности.

    Он указывает на Трампа и, посмеиваясь, говорит: «Например, здесь был Путин», Например, когда  Путин посетил Китай в 2024 году, он и Си пили чай в садах Чжуннаньхая и провели там несколько часов, уточняет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая американский лидер прибыл в Пекин с государственным визитом. Китайский и американский лидеры сошлись в желании урегулировать украинский конфликт. Китай анонсировал государственный визит Си Цзиньпина в США.

    17 мая 2026, 17:13 • Новости дня
    Путин назвал большим событием успешное испытание ракеты «Сармат»
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин высоко оценил недавний запуск новейшего тяжелого ракетного комплекса «Сармат», отметив исключительную важность произошедшего для государства.

    Глава государства прокомментировал недавний пуск межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА «Новости». «Это большое событие в жизни страны», – заявил Путин, оценивая результаты работы военных, соответствующие видеокадры прошедшей встречи опубликовал журналист Павел Зарубин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства поздравил российских военных с успешным завершением испытаний.

    Президент назвал этот ракетный комплекс самым мощным в мире.

    Москва заранее уведомила Вашингтон о проведении пуска.

    15 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие и их семьи получат равные социальные гарантии по всей стране, включая выплаты на газификацию и бесплатную психологическую помощь, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства закрепил новые правила оказания помощи участникам боевых действий, передает ТАСС. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Инициатива разработана «в целях обеспечения единообразного подхода в субъектах Российской Федерации к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции». Действие документа охватывает ветеранов, защитников приграничных территорий, защищавших Донбасс после 2014 года ополченцев и их родственников.

    Субъектам страны рекомендовано внедрить стандартный набор льгот. Среди них выделяются субсидии от 100 тыс. рублей на проведение газа, содействие в поиске работы и заключении социальных контрактов.

    Также предусмотрено внеочередное санаторно-курортное лечение, юридические консультации и приоритетное зачисление в образовательные организации. Помимо этого, военнослужащие смогут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия.

    Региональным властям также рекомендовано наладить взаимодействие с торговыми сетями и бизнесом для запуска специальных программ поддержки участников СВО, предусматривающих скидки на товары первой необходимости, в том числе с использованием специальных карт. Помимо этого, субъектам РФ поручено совместно с НКО организовывать информационные кампании, направленные на укрепление уважительного отношения к ветеранам спецоперации, а также поддерживать общественные организации, помогающие бойцам и занимающиеся сохранением памяти об их подвигах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года президент России Владимир Путин поручил создать единый стандарт региональных мер поддержки военнослужащих. Позже глава государства призвал уравнять льготы для участников спецоперации и контртеррористических операций.

    В конце апреля текущего года российский лидер подтвердил непрерывность работы по социальному обеспечению бойцов.

    16 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский конфликт и ближневосточный кризис

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе телефонных переговоров президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы урегулирования на Украине и Ближнем Востоке, а также развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

    Президент Владимир Путин пообщался по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает сайт Кремля. Стороны договорились продолжать активные двусторонние контакты.

    Политики также обсудили кризисную ситуацию вокруг Ирана и развитие политического взаимодействия. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договорённостей при должном учёте интересов всех государств региона. Выражено обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, говорится в сообщении.

    Кроме того, глава российского государства выразил признательность эмиратской стороне за регулярное содействие в решении гуманитарных вопросов в контексте ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Россия при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов вернула из украинского плена 175 военнослужащих. Ранее Путин на встрече с Аль Нахайяном отметил особый вклад Абу-Даби в организацию обменов удерживаемыми лицами.

    Позже, в конце марта лидеры двух стран по телефону обсудили ухудшение военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

    16 мая 2026, 09:33 • Новости дня
    Кремль сообщил о визите Путина в Китай 19–20 мая
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику, сообщила пресс-служба Кремля.

    Глава государства Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику 19 и 20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает пресс-служба Кремля в MAX.

    Предстоящая поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

    Политики планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и пути углубления всеобъемлющего партнерства. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по ключевым международным проблемам и откроют Годы образования России и Китая, которые пройдут в 2026 и 2027 годах.

    По итогам встречи ожидается подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда важных межправительственных документов. Программа также включает переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном для детального обсуждения перспектив торгово-экономического взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал активную подготовку к официальному визиту российского лидера в Китай.

    В феврале Владимир Путин по видеосвязи напомнил о 25-летии подписания двустороннего договора о дружбе.

    В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Москву на празднование Дня Победы.

    15 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер Владимир Путин поручил оценить выполнение местными властями требований законодательства по обеспечению безопасности территорий от затоплений.

    Президент Владимир Путин поставил задачу перед надзорным ведомством проанализировать готовность субъектов страны к паводкам, сообщается на сайте Кремля. Масштабную инспекцию предстоит провести сотрудникам Генеральной прокуратуры.

    «Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления установленных законодательством РФ запретов и ограничений, направленных на защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, включая требование об обеспечении необходимой инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод», – говорится в тексте поручения.

    Президент ожидает итоговый доклад до 1 сентября текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Генпрокуратура выявила неготовность ряда российских регионов к паводкам. До этого, в январе 2025 года президент поручил проверить работу властей Оренбургской области по устранению последствий стихии. А генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности виновных в масштабном ущербе от затоплений.

    15 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин упростил получение жителями Приднестровья российского гражданства
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья» в упрощенном режиме, в котором также прописан порядок приема в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей региона.

    Как сказано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, его целью является «защита прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

    Право получить российское гражданство в упрощенной форме есть у «иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших возраста 18 лет, обладающих дееспособностью и постоянно проживающих на день вступления в силу настоящего указа в Приднестровье».

    Заявление на получение гражданства России необходимо подать в диппредставительство или консульство России. При этом иностранцам и лицам без гражданства из Приднестровья следует предоставить удостоверяющий личность документ или сведения об отсутствии гражданства, подтвердить факт проживания в регионе, подтвердить отсутствие судимостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии в марте пригрозили чиновникам Приднестровья лишением гражданства. Украина решила усилить фортификации и заминировать границу с Приднестровьем. Посол России назвал губительным деление людей по языку в Молдавии.

    16 мая 2026, 23:25 • Новости дня
    Песков назвал поводом для гордости единство ветеранов СВО и Великой Отечественной

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что перед 9 Мая Москва заверяла, что праздничный парад состоится, дань памяти этому великому дню – Дню Победы – будет отдана.

    «Состоялся парад. Президент выступил с блестящей речью на Красной площади. Мы видели наших героев СВО. Ветераны, собственно, сидели справа и слева от президента. Ветераны Великой Отечественной и ветераны специальной военной операции – это единство ветеранов из разных поколений, это повод для гордости всей нашей страны», – сказал Песков «Вестям».

    Традиционная в День Победы речь президента Владимира Путина на Красной площади  продолжалась 8,5 минут.

    Напомним, 9 Мая Путин в ходе выступления на параде Победы в Москве выступил с поздравлением российских военных и всех граждан страны. В своей речи он подчеркнул, что 9 Мая для России не комедийное шоу, а святой день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный. Захарова заявила о провале попыток Киева сорвать День Победы.


    17 мая 2026, 06:54 • Новости дня
    Путин поприветствовал юбилейное российско-китайское ЭКСПО
    Tекст: Катерина Туманова

    В обращении к участникам выставки в Харбине президент России Владимир Путин отметил роль ЭКСПО как площадки для демонстрации достижений и делового диалога.

    «За прошедшие годы ЭКСПО превратилось в действительно масштабное выставочное мероприятие, которое не только обеспечивает наглядную демонстрацию достижений российско-китайского сотрудничества, но и дает хорошую возможность для прямого, содержательного диалога между представителями наших деловых кругов, государственных ведомств и региональных властей», – зачитал послание Путина на церемонии открытия зампредседателя правительства и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

    Российский лидер отметил, что программа выставки отличается насыщенностью и разнообразием, что отражает высокую динамику отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, передает РИА «Новости».

    Экспозиции посвящены ключевым областям двусторонней кооперации, включая энергетику, высокие технологии, транспорт, логистику, промышленный и аграрный сектора, а также торгово-экономические и культурные обмены.

    ЭКСПО в Харбине пройдет с 17 по 21 мая на площади, в нем участвуют 16 субъектов федерации, а темой юбилейной десятой выставки стало «Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода».

    Напомним, Путин прибыл в Харбин в рамках госвизита в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия. Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях в отношениях России и Китая.


    15 мая 2026, 19:44 • Новости дня
    Россия создаст у границы с Китаем филиал Национального центра «Россия»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    До 500 тыс. туристов из Китая ежегодно сможет привлекать будущий филиал Национальный центр «Россия» на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Проект, который реализуют в непосредственной близости от границы с КНР, станет трансграничным культурно-туристическим пространством и, как ожидается, новой точкой притяжения для жителей России и Китая.

    Национальный центр «Россия» планирует открыть филиал в Хабаровском крае на острове Большой Уссурийский. Рабочий визит в регион совершила делегация центра во главе с генеральным директором Наталья Виртуозова, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Вместе с губернатором Дмитрий Демешин представители центра посетили площадку будущего строительства.

    Проект станет частью программы развития острова Большой Уссурийский, утвержденной по поручению Владимира Путина. Особенностью будущего филиала станет его трансграничное расположение – пространство ориентировано как на российских посетителей, так и на туристов из Китая. Начать строительство планируется в 2027 году, говорится в сообщении.

    «Наша задача – объединить народы Дальнего Востока, проживающие как за пределами границы, так и у нас здесь. Мы покажем нашу единую историю и многовековое добрососедство – это очень важно. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы филиал Национального центра "Россия" в Хабаровском крае стал новым символом Российской Федерации на восточных рубежах», – заявил Демешин.

    По оценкам властей региона, реализация проекта позволит дополнительно привлекать до 500 тыс. китайских туристов ежегодно. Как подчеркнула Виртуозова, Хабаровский край стал первым регионом, который посетила команда центра после утверждения концепций новых филиалов.

    «Большой Уссурийский – место, где граничат Россия и Китай. Наши страны связывают многолетние дружеские отношения и общие культурные ценности, в центре которых – семья. Уверена, что филиал станет точкой притяжения как для российских, так и для китайских туристов», – отметила она.

    Согласно проекту, филиал разместится в 1,5 км от пограничного перехода. Здание площадью более 9 тыс. квадратных метров будет включать выставочные пространства, конгресс-зону, детские площадки, гастроряды «Кухни России», конференц-зал и выставку «Путешествие по России». Архитектурная концепция объекта вдохновлена природными и историческими символами Хабаровского края – Амурскими столбами и петроглифами Сикачи-Аляна.

    Помимо Хабаровского края, концепции филиалов Национального центра «Россия» утверждены еще в семи регионах страны, включая Республика Саха (Якутия), Кабардино-Балкарская Республика и Республика Карелия.

    17 мая 2026, 14:28 • Новости дня
    Учительница Путина рассказала о подаренном уральском самоцвете

    Tекст: Дарья Григоренко

    Школьный педагог президента России Владимира Путина Вера Гуревич показала кольцо, которое будущий глава государства приобрел на свои первые заработанные деньги.

    Гуревич поделилась историей о памятном подарке от Владимира Путина в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Будущий президент приобрел украшение на средства, вырученные во время работы в студенческом отряде, где он трудился плотником, передает РИА «Новости».

    «Он говорил: «Разрешите, пожалуйста, преподнести вам от всего сердца»», – сказала педагог, демонстрируя кольцо с уральским самоцветом. Этот жест внимания стал для нее дорогим воспоминанием о школьных годах российского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о теплом отношении главы государства к своей первой учительнице. Сама Вера Гуревич заявила о гордости за своего знаменитого ученика.

    Накануне Дня Победы российский лидер лично пригласил педагога на парад в Москве.

    15 мая 2026, 13:50 • Новости дня
    Путин поручил сделать экономический рост России более основательным и устойчивым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления и устойчивого развития российской экономики.

    На совещании по экономическим вопросам Путин заявил: «Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение совещания по вопросам экономики.

    Несколькими днями ранее глава государства сообщил о планах обсудить макроэкономические показатели страны.

    В конце апреля российский лидер призвал поддержать усилия правительства по ускорению экономического роста.

    Ермак покинул следственный изолятор в Киеве
    Власти ДНР заявили о боях за Белицкое к северу от Красноармейска
    Ростех анонсировал выпуск российского сверхтяжелого двигателя
    Грузия занялась борьбой с публичными оскорблениями
    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины
    Маск заявил о скором прорыве в межпланетных полетах
    Бывшего киллера ореховской ОПГ заметили на работе в такси в Крыму

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    «Золотые линкоры» США умрут до рождения

    Появляются новые подробности о том, как в США видят облик перспективных линкоров типа «Трамп» – теперь выясняется, что корабль должен получить атомную энергетическую установку. Однако чем дальше, тем больше признаков того, что такие корабли не будут построены никогда. На пути у проекта стоят как минимум три препятствия. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

