Путин: Вместе России и Китаю по плечу любые препятствия

Tекст: Ольга Никитина

«Будем и дальше действовать в унисон ради успешного развития двух стран, процветания двух народов, для повышения авторитета и влияния России и Китая в мире», – приводит его слова ТАСС.

«У нашего сотрудничества безграничные возможности, – уверен Путин. – Нам под силу справиться с любыми препятствиями, решать самые амбициозные задачи».

«Неизменным оставалось всегда главное – традиции российско-китайской дружбы, которая выдержала испытания временем и продолжает укрепляться на благо народов двух наших стран», – добавил глава государства.

Российский лидер считает, что «можно по праву гордиться тем, что российско-китайские отношения сейчас достигли самого высокого за всю историю уровня и приобрели характер подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

Президент полагает, что взаимодействие Москвы и Пекина «служит образцом сотрудничества между соседними странами, основанного на взаимном учете интересов, уважении и доверии друг к другу».

Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина «дорогим другом» и согласился с ним в том, что «75 лет дипломатических отношений – это важный для стран юбилей». Глава Российского государства напомнил, что «Советский Союз был первым государством, признавшим Китайскую Народную Республику».

«Наша страна также оказала масштабную помощь на начальном этапе становления нового китайского государства, содействовала укреплению его независимости и суверенитета. Мы рады, что китайский народ под руководством Коммунистической партии смог добиться столь впечатляющих успехов по развитию своей страны, наполнив свою древнюю цивилизацию мощной жизненной энергией», – констатировал Путин.

На его взгляд, «75 лет – небольшой срок по меркам многовековой истории России и Китая, но за этот период времени страны смогли добиться серьезных результатов, накопить бесценный опыт тесного, добрососедского взаимодействия, вобравшего в себя совместные успех и достижения».

Также Путин вспомнил слова «русский с китайцем – братья навек» из песни 1940-х годов для описания отношений Москвы и Пекина.