В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Путин описал отношения с КНР фразой «русский с китайцем – братья навек»
Российский лидер Владимир Путин вспомнил слова «русский с китайцем – братья навек» из песни 1940-х годов для описания отношений Москвы и Пекина.
В преддверии концерта в честь 75-летия установления дипотношений России и Китая и старта перекрестных Годов культуры Путин описал фразой «русский с китайцем – братья навек» взаимоотношения двух стран, передает ТАСС.
Также российский лидер выразил уверенность в том, что страны продолжат укреплять гармоничное российско-китайское партнерство в братском духе.
Отмечается, что речь Путина была встречена аплодисментами.
Ранее Путин в ходе государственного визита в Китай возложил венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь.