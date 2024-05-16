Путин описал отношения с КНР фразой «русский с китайцем – братья навек»

Tекст: Александра Юдина

В преддверии концерта в честь 75-летия установления дипотношений России и Китая и старта перекрестных Годов культуры Путин описал фразой «русский с китайцем – братья навек» взаимоотношения двух стран, передает ТАСС.

Также российский лидер выразил уверенность в том, что страны продолжат укреплять гармоничное российско-китайское партнерство в братском духе.

Отмечается, что речь Путина была встречена аплодисментами.

Ранее Путин в ходе государственного визита в Китай возложил венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь.

