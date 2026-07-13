Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
Путин пообщался со спасшим 23 человека при паводке мальчиком из Дагестана
Путин пообщался со спасшим 23 человека при паводке мальчиком их Дагестана
Президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы» рассказал о беседе с жителем Дагестана Шамилем Устарбековым, который во время весеннего паводка спас из воды 23 человека.
Мальчик, имеющий расстройство аутистического спектра, без страховки вытащил из воды 23 человека, передает ТАСС. За свой подвиг дагестанец был удостоен награды в специальной номинации. Услышав крики о помощи, он бросился спасать людей, которых уносило бурным потоком.
«Я вот сейчас у одного из лауреатов, который 23 человека спас из воды, – представляете, он нырял в эту пучину и доставал людей, – я у него спрашиваю: «Страшно было?» Вот сейчас на ушко спросил. Он мне говорит: «Чуть-чуть», – поделился глава государства. Путин добавил, что испытывать страх в таких ситуациях – нормальная реакция, но сила людей заключается в преодолении трудностей.
Напомним, Путин наградил дагестанца Шамиля Устарбекова кубком Общероссийского народного фронта. В апреле 19-летний юноша с аутизмом вынес на себе 23 человека из затопленного перехода в Каспийске.
Ранее глава государства поручил минимизировать формальности при назначении выплат пострадавшим от паводка жителям Дагестана.