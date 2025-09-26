Лукашенко заявил о сохранении объемов закупок газа у России

Tекст: Елизавета Шишкова

Белоруссия продолжит покупать у России газ в тех же объемах, сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Кремле, передает ТАСС.

Лукашенко отметил, что газовые станции в стране поддерживаются в холодном режиме и используются для майнинга, что позволяет бюджету получать доходы от иностранных компаний. По его словам, Газпром будет обеспечен объемами поставок, и российский газ остается востребованным на рынке.

Президент выразил уверенность, что Газпром не понесет убытков, а спрос на природный газ сохраняется во всем мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что запуск Белорусской АЭС обеспечивает около 40% электроэнергии страны и снизил ее зависимость от импорта газа.

Белоруссия стала серьезным партнером России в области атомной энергетики.

Александр Лукашенко сообщил о планах обсудить с Владимиром Путиным строительство второй атомной электростанции в стране.