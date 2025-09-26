Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Лукашенко заявил о сохранении объемов закупок газа у России
Объем поставок российского газа в Белоруссию останется прежним, что связано с функционированием майнинговых площадок на газовых станциях страны, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Белоруссия продолжит покупать у России газ в тех же объемах, сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Кремле, передает ТАСС.
Лукашенко отметил, что газовые станции в стране поддерживаются в холодном режиме и используются для майнинга, что позволяет бюджету получать доходы от иностранных компаний. По его словам, Газпром будет обеспечен объемами поставок, и российский газ остается востребованным на рынке.
Президент выразил уверенность, что Газпром не понесет убытков, а спрос на природный газ сохраняется во всем мире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что запуск Белорусской АЭС обеспечивает около 40% электроэнергии страны и снизил ее зависимость от импорта газа.
Белоруссия стала серьезным партнером России в области атомной энергетики.
Александр Лукашенко сообщил о планах обсудить с Владимиром Путиным строительство второй атомной электростанции в стране.