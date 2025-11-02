  • Новость часаСША пригрозили «во всеоружии войти» в Нигерию
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    2 ноября 2025, 00:48

    США пригрозили «во всеоружии войти» в Нигерию

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Если в Нигерии продолжат убивать христиан, США «могут во всеоружии войти в эту страну», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он заявил, что подобный шаг будет педпринят с целью ликвидировать «исламских террористов», ответственных за «ужасные злодеяния». Президент США подчеркнул, что дал указание военным быть готовыми к оперативному реагированию.

    «Если мы атакуем, то это будет сделано быстро, жестко и с удовольствием, в точности так же, как головорезы-террористы нападают на наших дорогих христиан», – добавил Трамп.

    Нигерийская террористическая группировка «Боко харам» (террористическая организация, запрещенная в России) стала известна похищениями и убийствами людей с 2000-х годов. Позднее она присягнула на верность террористической группировке «Исламское государство*» (запрещена в России) и сменила название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). Сейчас в результате раскола это две отдельные преступные группировки, передает РИА «Новости».

    Трамп на днях заявил, что христианская община в Нигерии подвергается насилию, страна «вызывает особую озабоченность» из-за действий радикальных исламистов, передает «Интерфакс».

    В 2024 году Нигерия заняла шестую позицию в мире по числу нападений террористов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом десятки людей погибли и множество получили ранения в результате теракта, устроенного женщиной-смертницей в популярной столовой на рынке города Кондуга в штате Борно в Нигерии. Весной в результате взрыва погибли по меньшей мере 26 человек.

    В 2020 году в Нигерии вооруженные боевики вторглись в небольшой город и взяли в заложники сотни мирных граждан.

    В 2019 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл указывал, что в Нигерии происходит настоящий геноцид христиан. В стране происходили столкновения между христианами и мусульманами.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    30 октября 2025, 04:29
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что у США «самый крупный арсенал ядерного оружия». По его словам, «Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет», передает ТАСС.

    «В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе», – сказано в заявлении.

    Трамп подчеркнул, что данный процесс стартует «немедленно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мире происходят дискуссии о возобновлении ядерных испытаний. Сторонники испытаний на Западе и в России поясняют свою позицию необходимостью напомнить политикам об угрозе стратегической эскалации. Эксперты обращают внимание на возможное расшатывание системы взаимного сдерживания.

    Президент России Владимир Путин отметил, что в ряде стран идет подготовка к ядерным испытаниям. Путин заявил о готовности России ответить на ядерные испытания других стран.

    30 октября 2025, 08:25
    @ Evelyn Hockstein/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания ответной мерой.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение о возобновлении ядерных испытаний, подчеркнув, что это стало ответной мерой на аналогичные шаги других государств, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, если другие страны проводят подобные испытания, то США тоже должны принять аналогичные меры. Такое заявление он сделал журналистам на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.

    Трамп также отметил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. По его словам, США по-прежнему обеспечены в сфере ядерного вооружения и обладают крупнейшим арсеналом в мире. Президент продолжает выступать за ядерное разоружение, подчеркнув, что хотел бы «видеть денуклеаризацию».

    По мнению американского лидера, ответные испытания необходимы для поддержания баланса, поскольку другие страны продолжают проводить свои тесты. Он добавил, что Вашингтон остается привержен принципу безопасности, тем не менее будут действовать симметрично в случае подобных действий других держав.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности России дать ответ на ядерные испытания других стран.

    Россия во вторник провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    1 ноября 2025, 22:00
    Уничтожение элитного спецназа ГУР Украины

    Российские военные сорвали наглую операцию главного управления разведки (ГУР) Украины, которое попыталась высадить элитный спецназ в километре от Красноармейска (Покровска), где сейчас идут тяжелые бои. Вся группа была ликвидирована. Есть версия, что главу ГУР Кирилла Буданова, внесенного в РФ в список террористов и экстремистов, специально подставили.

    30 октября 2025, 10:10
    @ Apec2025korea/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США лидирует по числу ядерного оружия в мире, но официальные данные ICAN (Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия) говорят о том, что наибольшее число ядерных вооружений находится у России, сообщает NBC.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о поручении Пентагону незамедлительно провести испытания ядерных вооружений наравне с Россией и Китаем, передает NBC News.

    Трамп в публикации заявил, что Соединенные Штаты обладают самым большим ядерным потенциалом в мире, а Россия занимает второе место, Китай – третье, но «потенциал Пекина сравняется с США и Россией через пять лет». NBC отмечает, что по данным ICAN, Россия является страной, имеющей наибольшее количество подтвержденных единиц ядерного оружия – 5449 единиц против 5277 у США.

    Также сообщается, что последняя подтвержденная серия ядерных испытаний в США состоялась в 1992 году, после чего Соединенные Штаты объявили мораторий.

    В ответ на заявление Трампа NBC запросила разъяснения в Белом доме, однако президент США не стал отвечать журналистам на вопросы о корректировке планов по испытаниям.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов самый крупный арсенал ядерного оружия. Трамп также объяснил решение возобновить ядерные испытания как ответную меру.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Соединенных Штатов больше подводных лодок, но по числу ядерных боеголовок между Россией и США сохраняется паритет.

    31 октября 2025, 15:35
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе переговоров между главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Сеуле стороны объявили о ряде договоренностей, однако ключевые формулировки в заявлениях Пекина и Вашингтона заметно различаются, например, по вопросу экспорта редкоземельных металлов.

    После встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Сеуле китайская и американская стороны опубликовали разные заявления о достигнутых договоренностях, передает Bloomberg. Как отмечают журналисты агентства, многие детали соглашений, особенно касающиеся будущего TikTok в США, пока остаются неясными или описаны сторонами по-разному.

    Например, Дональд Трамп оценил встречу как «12 из 10» и заявил, что были финализированы многие решения, в то время как Китай сообщил о «позитивных результатах на основе равенства и взаимной выгоды». Также США обещают на год приостановить действие так называемого правила BIS 50% в обмен на отказ Китая от части экспортных ограничений на редкоземельные элементы, однако китайское заявление не упоминает о прежних ограничениях.

    В вопросе сельского хозяйства американская сторона объявила о немедленных крупных закупках Китаем американских соевых бобов и другой продукции, тогда как Китай сообщил лишь о согласии расширять торговлю. По теме борьбы с фентанилом Трамп объявил о снижении пошлины на китайские товары с 20% до 10% после обещания Пекина работать над прекращением поставок прекурсоров для наркотиков, тогда как КНР заявила только о снятии части пошлин и достижении согласия по сотрудничеству.

    Также расхождения были замечены в частях, касающихся тарифов, судостроения, инвестиций и вопроса о TikTok. Американские чиновники заявили о скорой продаже TikTok, в то время как в заявлении Китая отмечается лишь готовность работать с США для урегулирования вопроса. На отдельные темы, такие как чипы и энергетика, странами даны разные или вообще отсутствующие комментарии.

    Напомним, в Пусане состоялась встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Дональд Трамп выразил уверенность, что Китай сможет сыграть роль в урегулировании ситуации на Украине.

    Вашингтон и Пекин согласовали годовую заморозку торговых ограничений.

    31 октября 2025, 13:31
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев относительно публикации Financial Times о якобы отмене встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа из-за жестких требований Москвы по Украине.

    Кремль не стал давать никаких пояснений по публикации газеты Financial Times относительно отмены встречи лидеров России и США в Будапеште, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил вспомнить формулировки, которые использовались в сообщении МИД России и Госдепа по итогам разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Он подчеркнул, что оценки и формулировки в официальных заявлениях двух стран были другими.

    В заметке Financial Times сообщалось, что США якобы отменили встречу после того, как из Москвы поступил меморандум с «жесткими требованиями» по Украине. По версии западной прессы, Вашингтон счел позицию России слишком твердой.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    Перспективы проведения саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны.

    Президент США Дональд Трамп допустил переговоры с Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

    31 октября 2025, 21:29
    @ Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Венгрия обратилась с просьбой о снятии американских санкций против поставок российской нефти, однако разрешение пока не предоставлено.

    Трамп рассказал журналистам, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил его о том, чтобы страна была исключена из американских санкций, направленных против российской нефти, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Орбан напрямую обратился к нему с такой просьбой. «Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил», – заявил глава Белого дома, комментируя ситуацию для прессы.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает получить от США исключение из санкций на покупку нефти и газа из России.

    Он также отметил, что альтернатив российской нефти для страны нет.

    30 октября 2025, 07:08
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Юридически Соединенные Штаты должны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

    Этот Договор 1996 года поддерживает почти каждое государство в мире, сказал Кимбалл РИА «Новости».

    «Соединенные Штаты, подписав его, юридически обязаны соблюдать. Ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила испытательных ядерных взрывных испытаний в этом столетии», – указал он.

    Кимбалл также выразил озабоченность по поводу идеи президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. По его словам, подобное решение безрассудно, оно может вызвать серьезное сопротивление как внутри страны, так и среди союзников.

    Он добавил, что для США отсутствуют технические, военные или политические причины для возобновления испытательных ядерных взрывов, которые не проводились с 1992 года.

    Ранее Трамп поручил американским военным провести «испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами.

    До этого МИД России указывал, что основная причина, по которой ДВЗЯИ не вступил в силу, заключается в обструкционистской позиции Вашингтона.

    30 октября 2025, 08:29
    МИД заявил о «кампании лжи» вокруг якобы похищенных украинских детей

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова сотрудничать с США по вопросу воссоединения детей с Украины и России с семьями, но вместо этого наблюдает кампанию лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей, заявило посольство России в США.

    Москва выразила готовность к сотрудничеству с США по вопросам воссоединения детей и семей из России и с Украины, передает ТАСС.

    Российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором подчеркнуло стремление к добросовестному взаимодействию с целью объединения родственников по обе стороны конфликта при условии подтверждения каждого случая.

    Российские дипломаты обратили внимание на то, что вместо реального диалога наблюдается «кампания лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей». В посольстве уточнили, что представленный Украиной список не превышает 339 детей. В посольстве подчеркнули, что Москва готова рассматривать каждый конкретный случай, если предоставлены соответствующие доказательства.

    Российская сторона также прокомментировала инициативу американских сенаторов Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Брайана Шаца (демократ от штата Гавайи) о проведении слушаний по заявлениям о похищении Россией украинских детей. Дипломаты назвали эту инициативу очередной провокацией, призванной скрыть, по их мнению, преступления неонацистского режима в Киеве в отношении мирных жителей Донбасса.

    «Любое участие России в подобных предвзятых слушаниях исключено», – заявили в диппредставительстве.

    Как пишет газета The Hill, сенаторы Грэм и Шац рассматривают возможность пригласить российского посла Александра Дарчиева выступить на слушаниях по этой теме в американском Конгрессе. Окончательная дата мероприятия пока не объявлена.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициативы сенаторов США по украинским детям направлены на подрыв контактов Москвы и Вашингтона по вопросу воссоединения семей.

    Американский сенатор Линдси Грэм сообщил о планах добиваться признания России «спонсором терроризма», если Москва не «вернет» Украине якобы «похищенных» детей.

    Между тем, свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на территории Германии.

    На третьем раунде переговоров в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились ко взрослым.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большинство украинских детей из списка, переданного в Стамбуле, не подтвердили свое нахождение на территории России.

    31 октября 2025, 12:50
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Усугубляющийся кризис в США на фоне шатдауна может мотивировать американских законодателей на будущей неделе вновь попытаться прийти к компромиссу по бюджету. Если договориться не удастся, то ситуация станет лишь хуже, сказала газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, федеральный шатдаун продолжается с 1 октября.

    «На предстоящей неделе обострится бюджетный кризис в США. Дело в том, что с 1 ноября, во-первых, многие госслужащие, военные, авиадиспетчеры не будут получать зарплаты. Во-вторых, начнутся перебои с социальными выплатами, в частности по «программе продуктовых талонов» (SNAP)», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, нельзя исключать перебоев с авиасообщением в крупных мегаполисах из-за нехватки авиадиспетчеров. Многие из них уже сейчас не получают зарплаты, в связи с чем не выходят на основную работу, а подрабатывают, например, в курьерской доставке, чтобы хоть как-то оплачивать свои счета и вносить платежи за ипотеку, аренду жилья, автокредит», – перечислил собеседник.

    Он объясняет: короткий шатдаун слабо влияет на американскую экономику, а длительный – создает риски. По мнению политолога, перспектива того, что госсистема США продолжит идти вразнос, может мотивировать законодателей на следующей неделе всерьез попытаться прийти к компромиссу. «Если попытка договориться провалится, то шатдаун, вероятно, продлится вплоть до конца ноября, или пока не случится серьезный форс-мажор», – рассуждает спикер.

    Он указал, что и демократы, и республиканцы уверены: происходящее играет против их оппонентов. «Республиканская партия обвиняет Демпартию в том, что ее члены – обструкционисты, которые лишь критикуют все, что делает Дональд Трамп. Последние же находятся в оппозиции и полагают, что республиканцы будут получать все тумаки», – пояснил американист. «Положение патовое, и пока выхода из него не наблюдается. Если не удастся договориться на следующей неделе, то последствия будут самыми негативными для США», – заключил Дудаков.

    Напомним, федеральный шатдаун в США продолжается с 1 октября. Работа правительства приостановлена из-за того, что Конгресс не смог согласовать бюджет. Во вторник, 28 октября, была предпринята очередная – уже 13-я – попытка провести законопроект о временном финансировании, которая не увенчалась успехом: между республиканцами и демократами сохраняются разногласия.

    Камнем преткновения оказалась сфера здравоохранения. Партии разошлись в вопросе государственных расходов на медицинские страховки, напоминает издание «Известия». Демпартия требует выделить 350 млрд долларов на продление субсидий программы Obamacare. Также они хотят отменить сокращение расходов в один трлн долларов на федеральную программу Medicaid, которая оплачивает медицинские расходы социально незащищенным лицам.

    Республиканцы стремятся установить жесткие запреты на использование бюджетных ассигнований для проведения woke-повестки в образовании, финансирование за счет бюджета абортов и операций по смене пола, а также программ в сфере предоставления убежища и поддержки мигрантов. 

    Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что если демократы вновь отклонят законопроект о финансировании американского правительства, то с ноября США будут терять десятки миллиардов долларов ежедневно. По оценкам бюджетного управления Конгресса, к концу 2026 года шатдаун приведет к экономическим потерям в размере не менее семи млрд долларов.

    Если правительство не будет работать шесть недель, экономический ущерб вырастет до 11 млрд долларов, а восьминедельный шатдаун будет стоить экономике 14 млрд долларов, цитирует «Интерфакс» главу управления Филиппа Свагела. Штаты уже столкнулись с целым рядом последствий.

    Так, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения для обеспечения финансирования продовольственных талонов, поскольку с 1 ноября американцы перестанут получать федеральную помощь из-за продолжающейся приостановки работы правительства. Шатдаун ставит под угрозу выплату пособий по программе SNAP (льготной покупки продуктов и помощи малообеспеченным жителям США) почти 42 млн американцам, отмечает The Guardian.

    Джонсон, в свою очередь, заявил, что средства на оплату жалованья американским военным практически исчерпаны. ФБР было вынуждено замедлить или полностью остановить часть расследований, что создало риски для национальной безопасности. Кроме того, нехватка диспетчеров из-за шатдауна привела к задержкам авиарейсов. Как сообщает The New York Times, наибольшие проблемы с персоналом наблюдались в международном аэропорту Орландо.

    Президент США подчеркнул, что настало время отменить традицию «филибастера», чтобы обойти тактику сенаторов-демократов в условиях продолжающегося шатдауна. «Сейчас республиканцам пора разыграть свою «козырную карту Трампа» и пойти на то, что называется «ядерный вариант», чтобы покончить с филибастером и покончить с ним сейчас», – приводит слова главы Белого дома РИА «Новости».

    С 1977 года федеральное правительство США прекращало финансирование более 20 раз. Рекордно длительный шатдаун произошел зимой 2018–2019 годов и продлился 35 дней.

    30 октября 2025, 13:14
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение США о возобновлении ядерных испытаний – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Дональд Трамп распорядился начать испытания ЯО в ответ «на действия других стран».

    «Заявление Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаниях – проявление нездорового соревновательного духа. Американец на каждое сообщение российской стороны о совершенствовании ракетно-ядерного потенциала стратегического сдерживания пытается дать свой ответ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что реакцией главы Белого дома на испытание крылатой ракеты «Буревестник» стали слова о дежурстве «лучшей в мире американской атомной подводной лодки» у берегов России, а на испытание боевого подводного аппарата «Посейдон» – «тирада о ядерных тестах». При этом позиция Вашингтона выглядит комично, добавил собеседник.

    Более того, обоснование Трампом своего последнего решения содержит ложную информацию. Во-первых, Штаты, вопреки словам главы государства, не занимают первое место по размеру ядерных арсеналов и уступают России. «Этот вопрос регулируется целым рядом международных соглашений, одним из которых является Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ)», – уточнил Анпилогов.

    В рамках этого документа число стратегических боеголовок было ограничено для стран, продолжил спикер, упомянув в этой связи заявление Владимира Путина, сделанное им в сентябре, о готовности Москвы придерживаться ДСНВ еще год после истечения срока действия. Сейчас между российской и американской сторонами нет обмена информацией в рамках соглашения, но, если опираться на последние данные, то перевес – в пользу России: примерно 5600 против 5200 у США.

    Более того, стоит учитывать и тактическое ядерное оружие, добавил аналитик. «Москва также обладает существенным превосходством: по экспертным оценкам, у американцев может быть до полутора тысяч тактических боезарядов, у нас – до десяти тысяч, – подчеркнул специалист. – Таким образом, по количеству ядерных боеприпасов Россия занимает первое место, США – второе и Китай – третье».

    Во-вторых, никто в мире не проводит классические ядерные испытания. «Существует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который подписан многими странами, правда, не всеми из них ратифицирован. Тем не менее, де-факто ядерные державы – даже те, которые не входят в официальный клуб – соблюдают мораторий», – отметил Анпилогов.

    По его словам, основной «инструмент» в последние десятилетия – компьютерное моделирование и субкритические испытания. «В последнем случае с помощью специальных технологий инициируется управляемая ядерная реакция. Странами за ХХ век накоплен огромный опыт натурных ядерных испытаний. Поэтому в целом основная задача небольших лабораторных испытаний с управляемыми субкритическими или подкритическими реакциями – это проверка деградации изменений изотопного состава», – пояснил собеседник.

    Он напомнил, что у Штатов есть законсервированный полигон в штате Невада. Известно, что на нем ведутся предварительные работы по расконсервации: полигон начал фигурировать в военных бюджетах страны еще в первый срок президентства Трампа, но пока американской стороной не предпринималось радикальных шагов по возвращению к полномасштабным ядерным испытаниям. «Поэтому «незамедлительно» приступить к реализации поручения главы Белого дома не выйдет», – считает эксперт.

    «Многие компетенции, связанные с натурными ядерными испытаниями, крайне быстро утрачиваются. США в последний раз проводили эксперименты в начале 1990-х годов. Их возобновление потребует значительных усилий по ресурсам, в том числе материальным, а также времени. То есть, если говорить о сроках, то это месяцы и годы, нежели недели», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, решение США по возобновлению испытаний приведет в движение титанические силы и может разрушить систему международной стратегической безопасности, предупредил Анпилогов. «Многие страны сейчас приводят в порядок свои ядерные полигоны, в том числе и Россия. На одной из коллегий Министерства обороны сообщалось, что страна начала работы по расконсервации полигона на Новой Земле», – указал специалист.

    «Вместе с тем, Москва никогда не декларировала ни желания начать эти испытания, ни тем более графики по их началу. В политических заявлениях российское руководство всегда подчеркивало щепетильное отношение к вопросу возобновления ядерных испытаний и отмечало, что не считает этот шаг обоснованным в нынешней обстановке. Поскольку последствиями станут – разрушение системы взаимного доверия, сдерживания, контроля и ограничения ядерного оружия», – заметил собеседник.

    «Повторю, решение США – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной ядерной безопасности и, я думаю, вызовет хотя бы формальную, показательную ответную реакцию других стран», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. «Этот процесс начнется немедленно», – подчеркнул глава Белого дома.

    Трамп уточнил, что о месте и времени тестов будет объявлено позже. У Штатов «есть испытательные полигоны», напомнил он. «У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания… но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали», – сказал американский лидер.

    Политик заявил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. В то же время он признался, что хотел бы «увидеть ядерное разоружение». «Мы уже обсуждаем это с Россией, и, если мы что-то предпримем, к нам присоединится и Китай», – добавил президент США.

    Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл, комментируя заявление Трампа, отметил, что Штаты не имеют технических, военных или политических оснований для возобновления ядерных испытаний. «Практически все страны мира присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который США, как подписавшая сторона, по закону обязаны соблюдать», – сказал он ТАСС.

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что Пекин ожидает от США выполнения обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять обещание о приостановке ядерных испытаний», – заявил дипломат.

    Владимир Путин в октябре на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, Он предупредил, что если они все-таки будут проведены, то российская сторона сделает то же самое. Газета ВЗГЛЯД писала о преимуществах и недостатках возвращения ядерных испытаний в России.

    30 октября 2025, 14:45
    WSJ: Возобновление ядерных испытаний США было бы подарком России и Китаю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возобновление Соединенными Штатами Америки испытаний ядерного оружия может обернуться выгодой для России и Китая, пишет Wall Street Journal.

    «Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и извлекут пользу от возобновления испытаний», – заявил WSJ эксперт по вопросам оружия массового уничтожения в Совете национальной безопасности при президенте Билле Клинтоне Гэри Сеймор, передает РИА «Новости».

    По словам Сеймора, США не нуждаются в испытаниях для поддержания надежности собственного ядерного арсенала.

    Напомним, Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами. Он объяснил решение возобновить ядерные испытания ответной мерой.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность.

    1 ноября 2025, 12:10
    @ U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Складывается впечатление, что из-под Дональда Трампа уже «выдернули» власть. Вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину, вероятно, будет решаться уже не им, а конгрессменами-демократами и некоторыми чиновниками из администрации США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее канал CNN сообщил о согласии Пентагона на передачу Украине Tomahawk.

    «Публикация CNN об одобрении Пентагоном поставок Украине Tomahawk («Томагавк») похожа на спекуляцию. В обозримом будущем в США закончится шатдаун. Конгресс и некоторые чиновники поднимут вопрос о ракетах. В преддверии этого в СМИ появляются разнообразные «сливы», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, факты противоречат сведениям «источников» CNN.

    Так, телеканал сообщает, что передача Tomahawk не окажет негативного воздействия на американские арсеналы. При этом ранее в официальном докладе Пентагона говорилось: этих ракет у Штатов впритык, напомнил собеседник. Кроме того, у Пентагона мало наземных установок для использования Tomahawk, добавил политолог. «С чего ВСУ собираются их запускать?», – риторически задался вопросом Дробницкий.

    «Что касается возможных дальнейших действий Дональда Трампа, то ситуация крайне неопределенная. Скорее всего, не главе Белого дома принимать решение. Складывается впечатление, что из-под него власть уже выдернули. Не случайно санкции против российских нефтяных компаний были введены не указом президента, а распоряжением минфина со ссылкой на постановление Джо Байдена. Не позор ли это?», – рассуждает аналитик.

    Как бы то ни было, позиция России четко озвучена: запуск Tomahawk с территории Украины станет прямым вовлечением США в конфликт, поскольку применять эти ракеты без участия американских военных невозможно. «Как сказал Владимир Путин, на поле боя это не скажется, но отношения Москвы и Вашингтона будут испорчены», – напомнил Дробницкий.

    Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, в свою очередь, полагает, что сообщение CNN – это американская реакция на безрезультатное для США обсуждение с Китаем конфликта на Украине. «Несколько истеричная реакция», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских и европейских должностных лиц сообщил, что Пентагон разрешил поставку Украине Tomahawk. По информации СМИ, ведомство проинформировало Белый дом, что передача дальнобойных ракет не окажет негативного влияния на американские арсеналы.

    Министерство войны направило уведомление в администрацию президента США перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Представленная оценка Пентагона сначала воодушевила европейских союзников, но позднее они были удивлены решением главы Белого дома не давать согласия на передачу Tomahawk Украине.

    Дональд Трамп заявил, что ему не хотелось бы отдавать Украине ракеты, поскольку они, как и многое другое оружие, необходимы самим Штатам. «Это проблема. Нам нужны Tomahawk. И нам нужно много других вещей, которые мы посылали за последние четыре года на Украину», – сказал американский лидер. CNN подчеркивает, что итоговое решение по поставкам ракет Украине все еще остается за президентом США.

    Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

    30 октября 2025, 10:38
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские власти рассчитывают, что Соединенные Штаты сохранят мораторий на ядерные испытания, и будут соблюдать международные договоренности, заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин ожидает от США выполнения обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает ТАСС.

    «Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять обещание о приостановке ядерных испытаний», – заявил дипломат.

    Ранее президент США Дональд Трамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Юридически Соединенные Штаты должны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Эксперты отмечают, что возобновление ядерных испытаний расшатает принципы взаимного сдерживания.

    30 октября 2025, 01:43
    Трамп сообщил о планах Южной Кореи построить АПЛ в США

    Tекст: Антон Антонов

    Южная Корея построит собственную атомную подлодку на американской верфи в Филадельфии, сообщил президент США Дональд Трамп.

    «Южная Корея будет строить свою атомную подлодку на верфи в Филадельфии, прямо здесь, в США», –приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он сказал, что дал официальное согласие Сеулу на строительство атомной подлодки вместо «старомодных, гораздо менее маневренных дизельных».

    Трамп также заявил, что Южная Корея согласилась выплатить 350 млрд долларов для снижения пошлин и выразил уверенность, что корейские компании вложат 600 млрд долларов инвестиций в экономику США. Подчеркнуто, что между странами сохраняется крепкий военный союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп заявил, что США согласились на полное и всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея.

    30 октября 2025, 13:43
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не считает, что между Россией и США началась новая гонка вооружений, несмотря на недавние испытания ракеты «Буревестник», подводного аппарата «Посейдон» заявления Вашингтона о подлодке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит признаков старта новой гонки вооружений между Россией и США, передает ТАСС.

    На вопрос, можно ли говорить о начале гонки вооружений, Песков ответил: «Все-таки нет».

    Его комментарий прозвучал после недавнего выступления президента России Владимира Путина, где тот сообщил об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Эти заявления были сделаны на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что американские подлодки превосходят всех на 25 лет.

    Ранее Песков заявил, что Москва не видит тупика в обсуждениях с Вашингтоном и считает контакты продолжительными.

    Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

