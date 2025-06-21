  • Новость часаМинобороны сообщило подробности освобождения села Запорожье в ДНР
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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    10 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    18 комментариев
    21 июня 2025, 15:36 • Новости дня

    При подрыве террористки-смертницы в столовой в Нигерии погибли более 20 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Как минимум 24 человека погибли и множество получили ранения в результате теракта, устроенного женщиной-смертницей в популярной столовой на рынке города Кондуга в штате Борно в Нигерии, пишет нигерийская газета Daily Post.

    По данным Daily Post, террористка проникла в помещение во время большого скопления людей и привела в действие взрывное устройство, передает ТАСС. Здание после взрыва было оцеплено, местные службы начали расследование случившегося.

    В числе погибших имеются бойцы местного ополчения, отмечает агентство AFP со ссылкой на очевидцев и местных жителей. Местные источники указывают на причастность к атаке группировки «Боко харам».

    В апреле на северной территории Индии вооруженные люди напали на туристов, поднимавшихся по тропе в долине Байсаран, погибло не менее 27 человек.

    20 июня 2025, 17:28 • Новости дня
    Президент Индонезии объяснил, почему выбрал ПМЭФ вместо G7
    Президент Индонезии объяснил, почему выбрал ПМЭФ вместо G7
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индонезийский лидер Прабово Субианто заявил, что отправился на ПМЭФ вместо саммита G7, поскольку так он демонстрирует свою приверженность этому форуму.

    «Меня спросили, а почему я не поехал на встречу "Большой семерки"? Почему я поехал сюда, на ПМЭФ? Не потому, что я не уважаю "Большую семерку", нет. Дело в том, что я демонстрирую свою приверженность этому форуму. И я заявил о том, что приеду сюда, до того, как меня пригласили на G7», – сказал Субианто на ПМЭФ, передает РИА «Новости».

    Президент призвал не пытаться искать скрытые смыслы в этом поступке, как иногда делают некоторые политологи, и отметил, что Индонезия традиционно занимала позицию неприсоединения.

    «Мы уважаем все страны. Наша внешняя политика очень простая, это буквально одна фраза: "Тысяча друзей – мало, один враг – это слишком много"», – заключил политик.

    До этого он заявлял, что Россия и Индонезия достигли значительного прогресса в торговых и технических отношениях.

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    20 июня 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин объявил о рекордном снижении бедности в России

    Путин сообщил о падении уровня бедности до 7,2% по итогам года

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин отметил исторически минимальный уровень бедности, подчеркнув, что положительная тенденция продолжается на фоне роста доходов малообеспеченных.

    Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что динамика по снижению бедности продолжает оставаться положительной и в текущем году.

    «В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 млн человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 млн человек, это 10,5 млн человек», – сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.

    По словам главы государства, повышение доходов граждан, семей и сокращение неравенства напрямую связано с созданием новых рабочих мест и качественной, структурно новой занятостью.

    Путин отметил: «Именно в качественной, структурно новой занятости ключ к повышению доходов граждан, семей, к сокращению социального неравенства. Конечно, это еще остается для нас проблемой, но мы ее последовательно решаем. Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

    Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент отметил, что за последние два года рост ВВП обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    20 июня 2025, 19:17 • Новости дня
    Путин: Использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможные планы киевского режима использовать грязную бомбу против России станут последней ошибкой украинского руководства, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Это (применение грязной бомбы против России – прим. ВЗГЛЯД) было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было их последней ошибкой», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что подтверждений о подобных планах у украинского режима пока нет.

    «Нет, у нас, слава Богу, никаких подтверждений о таких намерениях нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться», – заключил он.

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    20 июня 2025, 18:58 • Новости дня
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «У нас нет такой задачи – забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что глубина зоны безопасности в Сумской области должна составить от восьми до 12 километров, передает РИА «Новости».

    Также Путин объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта. По его словам, попытки вторжения украинских войск в Курскую область имеют политические цели и направлены на то, чтобы показать западным спонсорам собственные возможности и получить дополнительную помощь.

    Путин отметил, что Украина уже получила почти 250 млрд долларов поддержки из-за рубежа, однако требует еще больше и, по его словам, значительную часть этих средств разворовывает.

    Глава государства добавил, что российская армия действует на территории Сумской области потому, что оттуда исходит угроза приграничным регионам России и регулярно происходят обстрелы. Он подчеркнул, что у России нет задачи брать город Сумы. Президент России заявил: «Почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают, постоянно обстреливают приграничные территории. Вот, пожалуйста, это результат их абсолютно безграмотных, ничем необоснованных действий».

    Ранее подконтрольные киевскому режиму власти Сумской области заявляли, что ситуация в регионе остается крайне напряженной.

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    20 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин назвал экономический эффект от экспорта водки в ЮАР
    Путин назвал экономический эффект от экспорта водки в ЮАР
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поставки водки из России в Южно-Африканскую Республику – это очень правильный шаг, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Вы знаете, ведь это очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что, если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции. Или поставки зерна», – аргументировал свою позицию российский лидер.

    Он добавил, что Россия и Бахрейн намерены построить хаб по поставкам зерна, и указал, что российская сторона занимает первое место в мире по продажам зерна на мировом рынке.

    До этого вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что российская и южноафриканская стороны достигли соглашения о поставках водки. Он не исключил, что подобные соглашения могут заключить и другие африканские страны.

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    20 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что Россия не требует капитуляции от Украины, передает РИА «Новости». Путин заявил: «Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле».

    Также глава государства отметил принципиальные различия между ситуацией в зоне конфликта на Украине и на Ближнем Востоке. По словам Путина, Россия придерживается последовательной позиции по урегулированию ситуации и не ставит перед собой задачи навязывать Киеву условия капитуляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предположил завершение конфликта до 2029 года, фактически увязав это с окончанием своего президентского срока.

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    21 июня 2025, 11:34 • Новости дня
    Умерла народная артистка РСФСР Талызина
    Умерла народная артистка РСФСР Талызина
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса театра и кино Валентина Талызина ушла из жизни на 91-м году, сообщили в Театре Моссовета.

    Труппа театра выразила глубокие соболезнования близким и родным Валентины Илларионовны. «Уход Валентины Илларионовны Талызиной – огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра», – говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

    Отмечается, что актриса посвятила всю жизнь искусству, сыграла более 40 главных ролей на сцене Театра Моссовета и около 100 ролей в кино и телефильмах. Талызина также была известна своими поэтическими программами и работой на радио, где читала стихи, прозу и участвовала в радиоспектаклях.

    Талызина была принята в труппу Театра Моссовета в 1968 году сразу после окончания ГИТИСа. На протяжении карьеры она воплотила на сцене образы как классического, так и современного репертуара, включая роли в произведениях Шекспира, Достоевского, Арбузова, Островского, Брехта и других авторов. В январе 2025 года актрисе исполнилось 90 лет, свой юбилей она отметила на сцене в спектакле «Волки и овцы».

    Сообщается, что о месте и времени прощания с Валентиной Талызиной будет объявлено дополнительно.

    На прошлой неделе народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Михаил Янко умер на 75-м году жизни.

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    20 июня 2025, 19:24 • Новости дня
    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной

    Путин заявил о проживании двух миллионов выходцев из СССР в Израиле

    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной
    @ Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значительное присутствие выходцев из СССР в Израиле, упомянув их влияние на отношения между государствами.

    На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что Израиль сегодня стал почти русскоговорящей страной. Об этом сообщает РИА «Новости». По словам Путина, в Израиле проживает почти 2 млн человек, которые являются выходцами из бывшего Советского Союза и Российской Федерации.

    Путин подчеркнул: «Хочу обратить ваше внимание, что в Израиле проживает почти 2 млн человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. И мы, безусловно, всегда в новейшей российской истории учитываем этот фактор».


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    21 июня 2025, 07:23 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали, как «мясник» Апостол отправляет солдат ВСУ на смерть

    Tекст: Ирма Каплан

    Бойцы группировки войск «Север» рассказали, что новый командующий группировкой ВСУ на Сумском назначен командующий десантно-штурмовых войск Олег Апостол, который командуя 95 одшбр, получил прозвище «мясник» из-за колоссальных потерь в Курской области.

    «Северяне» рассказали, как на Сумском направлении ВСУ настырно пытаются вернуть утраченные позиции, бросая на убой штурмовые группы резервов, но российские военнослужащие отражают контратаки противника и продвигаются в лесных массивах, а также в Юнаковке, сообщили в неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

    «За сутки враг предпринял 12 безуспешных контратак: одну в окрестностях Андреевки, две в Юнаковке, одну в районе Новониколаевки, одну в лесных массивах на направлении Кондратовки, три в районе Яблоновки и четыре на позиции Северян в окрестностях села Садки», – рассказали бойцы «Севера».

    По их словам, для 12 контратак были задействованы более 80 солдат ВСУ, из которых более половины уничтожены, один взят в плен, остальные – бежали.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 80 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Кроме того, мотострелки выбили ВСУ из нескольких опорпунктов в лесных массивах и продвинулись вглубь Сумской области. Также «Северяне» продвинулись в Волчанске, где зачистили 25 домовладений и выбили противника из двух опорных пунктов в направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.

    Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.

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    20 июня 2025, 20:47 • Новости дня
    КСИР подтвердил удар по офису Microsoft в Беэр-Шеве
    КСИР подтвердил удар по офису Microsoft в Беэр-Шеве
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель Корпуса стражей исламской революции объявил о нанесении ракетного удара по региональному офису корпорации Microsoft в израильском городе Беэр-Шева.

    Он заявил: «Корпорация Microsoft была уничтожена всего одной ракетой, выпущенной по Беэр-Шеве. Пособничество режиму имеет последствия!», передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    В пятницу заместитель губернатора иранской провинции Гилян Али Багери заявил, что на севере Ирана в районе города Решт произошли взрывы и были зафиксированы удары по военным объектам.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Ранее иранская баллистическая ракета упала рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Совет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля.

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    20 июня 2025, 18:18 • Новости дня
    Министр Италии поставил под сомнение необходимость существования НАТО

    Глава Минобороны Италии указал на потерю смысла НАТО без реформ

    Министр Италии поставил под сомнение необходимость существования НАТО
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что альянс рискует утратить актуальность, если не наладит отношения со странами Глобального Юга.

    НАТО должно активно строить сотрудничество с государствами Глобального Юга, иначе альянс утратит смысл своего существования, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает РИА «Новости».

    Крозетто отметил на встрече в Падуе, что «у НАТО больше нет причин существовать». По его словам, раньше центром мира были США и Европа, а теперь этим центром является «весь мир».

    Министр подчеркнул, что если НАТО было создано для поддержания мира и взаимной обороны, оно должно превратиться в организацию, которая способна выполнять эти задачи, включая взаимодействие с Глобальным Югом. В противном случае, считает Крозетто, альянс не сможет обеспечить безопасность в рамках универсальных правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил о намерении альянса увеличить закупки систем ПВО, беспилотников и дальнобойных ракет.

    Опросы общественного мнения показали, что многие американцы и западноевропейцы опасаются глобального разрушительного конфликта в ближайшие десять лет.

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто отметил, что «коалиция желающих» для помощи на Украине пока остается лишь теоретической военной силой, поскольку для ее реальной деятельности нет условий.

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    21 июня 2025, 10:31 • Новости дня
    Воробьев рассказал об эксперименте с не знающими русский язык мигрантами
    Воробьев рассказал об эксперименте с не знающими русский язык мигрантами
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Подмосковья Андрей Воробьев высказал мнение, что приток работников из визовых государств способен значительно смягчить нехватку трудовых ресурсов в регионе и рассказал об эксперименте по привлечению мигрантов из визовых стран.

    По его словам, Московская область уже участвует в эксперименте, который позволяет приглашать на работу мигрантов из таких стран, как Китай и Вьетнам, даже без знания русского языка. Это, по оценке Воробьева, существенно поможет решить проблему нехватки трудовых ресурсов, передает ТАСС.

    Воробьев пояснил, что основная сложность заключается в том, что соответствующий закон пока не принят, но находится на завершающей стадии. Он отметил, что с принятием всех необходимых мер компании региона смогут приглашать сотрудников из визовых стран без обязательного знания русского языка.

    Губернатор отдельно подчеркнул, что при реализации подобных инициатив необходимо уделять первостепенное внимание вопросам безопасности и правового регулирования.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что МВД России перешло к отбору полезных для страны мигрантов.

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    20 июня 2025, 21:41 • Новости дня
    На севере Ирана произошло землетрясение

    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана

    На севере Ирана произошло землетрясение
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В районе города Семнан в северо-западной части Ирана зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,1, передает ТАСС. Подземные толчки были зафиксированы в 36 километрах к северо-западу от иранского города Семнан, где проживает около 124 тыс. человек.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По предварительной информации, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории.

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    20 июня 2025, 22:00 • Новости дня
    Шейх Бахрейна описал политику России цитатой из стихотворения Пушкина

    Tекст: Вера Басилая

    На пленарном заседании ПМЭФ советник по национальной безопасности Бахрейна шейх Насер бен Хамад Аль Халиф сравнил политику России по отношению к народу со строчками из стихотворения Александра Пушкина.

    Шейх Насер бен Хамад Аль Халиф, представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства, охарактеризовал политику России по отношению к своему народу строками из «Пророка» Александра Пушкина, передает РИА «Новости».

    Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума он отметил, что как поэт ценит поэзию и хотел бы привести слова Пушкина.

    «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал», – процитировал Аль Халиф, отметив, что мудрая политика, подобная пушкинским словам, по его мнению, отражает отношение России к своему народу.

    Он также подчеркнул, что такая политика не может измеряться только количественными показателями. Шейх заявил, что стратегическое партнерство с Россией является одной из основ развития бизнеса в Бахрейне.

    Представитель королевства добавил, что Манама продолжает курс на привлечение зарубежных инвестиций, придавая большое значение инновациям и творчеству как ключевым факторам экономического роста.

    По его словам, Бахрейн рассматривает ПМЭФ как эффективную платформу для продвижения амбициозных инициатив и укрепления сотрудничества между инвесторами и предпринимателями из различных стран.

    Президент России Владимир Путин попросил советника по нацбезопасности Бахрейна Насера бен Хамада Аль Халифу передать привет королю Хамаду бен Исе Аль Халифе.

    Принц Бахрейна назвал Петербургский международный экономический форум очень представительным.

    Бахрейн выразил благодарность Путину за его усилия по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем.

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    21 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Медведев назвал ответ России в случае применения «грязной» бомбы Киевом

    Медведев пригрозил ответить ТЯО на применение «грязной» бомбы Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о готовности России применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы.

    В своем Telegram-канале он назвал подобный шаг крайне опасной провокацией, на которую Москва вынуждена будет ответить соразмерно.

    «Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у нас хватает. Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил глава государства», – написал политик.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что возможные планы киевского режима использовать грязную бомбу против России станут последней ошибкой украинского руководства.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Киев способен создать «грязную ядерную ракету».

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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