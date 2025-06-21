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При подрыве террористки-смертницы в столовой в Нигерии погибли более 20 человек
Как минимум 24 человека погибли и множество получили ранения в результате теракта, устроенного женщиной-смертницей в популярной столовой на рынке города Кондуга в штате Борно в Нигерии, пишет нигерийская газета Daily Post.
По данным Daily Post, террористка проникла в помещение во время большого скопления людей и привела в действие взрывное устройство, передает ТАСС. Здание после взрыва было оцеплено, местные службы начали расследование случившегося.
В числе погибших имеются бойцы местного ополчения, отмечает агентство AFP со ссылкой на очевидцев и местных жителей. Местные источники указывают на причастность к атаке группировки «Боко харам».
В апреле на северной территории Индии вооруженные люди напали на туристов, поднимавшихся по тропе в долине Байсаран, погибло не менее 27 человек.