    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу
    Эксперт назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров
    Путин поручил обеспечить постоянный доступ к важнейшим интернет-сервисам
    Российские войска получили новые Ил-76МД-90А
    Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor
    Путин поздравил Пашиняна с днем рождения по телефону
    МИД: Украинские боевики атакуют суда России у берегов Ливии
    В Сербии заговорили об отмене безвизового режима с Россией
    Турция заключила 15-летний контракт на поставки газа из Азербайджана
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    1 июня 2026, 14:09 • Новости дня

    Французская прокуратура начала расследование в отношении танкера Tagor

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правоохранительные органы французского Бреста инициировали уголовное разбирательство в связи с задержанием в Атлантическом океане судна Tagor.

    Прокуратура французского города Брест открыла уголовное дело после перехвата в Атлантике танкера Tagor, который предположительно следовал из Мурманска, передает РИА «Новости».

    «Уголовное расследование было начато по обвинениям в непредъявлении доказательств принадлежности судна, отсутствии флага и отказе подчиниться требованиям», – заявил прокурор Стефан Келланберже.

    По данным надзорного ведомства, капитан судна якобы несколько раз проигнорировал указания военно-морских сил Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor.

    По предварительным данным этим коммерческим транспортом управлял гражданин России.

    В Кремле сочли незаконными действия Парижа по задержанию танкера.

    1 июня 2026, 08:52 • Новости дня
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французские военные корабли перехватили в Атлантике судно под флагом Мадагаскара, перевозившее топливо из Мурманска, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

    «Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, – Tagor», – заявил Макрон, передает ТАСС.

    Операция прошла при поддержке Британии и других союзников Парижа. По информации сервиса VesselFinder, судно Tagor ходит под мадагаскарским флагом. Последний раз нефтяной танкер заходил в порт Мурманска в начале мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте французские военные задержали в Средиземном море танкер Deyna из Мурманска. В январе ВМС Франции провели операцию по перехвату другого нефтяного судна из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    30 мая 2026, 17:49 • Новости дня
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж отверг концепцию совместного использования атомных бомб в рамках ЕС по модели Североатлантического альянса, сделав ставку на временную переброску истребителей с ядерным оружием за рубеж, сообщили западные СМИ.

    Франция не планирует постоянного размещения ядерного оружия за рубежом. Вместо этого предполагается точечное использование воздушного пространства и европейских авиабаз для французских истребителей, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

    Допускается временная переброска боевых самолетов в страны-союзницы. Весной Париж уже направлял в Польшу истребители Rafale, способные нести ядерные заряды. До запланированного расширения арсенал страны насчитывает 290 боеготовых боеголовок, базирующихся на подводных лодках и самолетах.

    Каждая из четырех атомных субмарин вооружена 16 баллистическими ракетами с дальностью полета более 10 тыс. километров. Воздушная компонента представлена крылатыми ракетами на самолетах Rafale, которые дислоцируются на трех сухопутных базах и одном авианосце.

    В марте канцлер Германии Фридрих Мерц и французский лидер Эмманюэль Макрон договорились углубить двустороннее партнерство в этой сфере. Политики условились организовать участие немецких военных во французских учениях и совместные визиты на стратегические объекты уже в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция договорилась с Польшей о проведении совместных ядерных учений. Позже стало известно, что Норвегия присоединяется к французскому «ядерному зонтику». На этом фоне Москва и Минск провели собственные тренировки по доставке ядерных боеприпасов.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    1 июня 2026, 13:54 • Новости дня
    Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров

    Эксперт Юшков: России надо действовать зеркально и задерживать европейские суда

    @ EmmanuelMacron

    Tекст: Олег Исайченко

    Формальным поводом для перехвата Францией судов, перевозящих российскую нефть, служит не то, что они числятся в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. При этом перевод танкеров под флаг России не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал задержание танкера Tagor.

    «Франция не в первый раз задерживает судно, которое перевозит российскую нефть. При этом с точки зрения международного права оснований для ареста нет», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что формальным поводом для перехвата судна служит не то, что оно числится в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. «Танкер сопровождают во французский порт, где проверяют документы. Как показывает практика, Париж через короткое время – иногда буквально на следующий день – отпускает танкер», – уточнил собеседник.

    По его мнению, Пятая республика такими акциями преследует несколько целей. «Во-первых, это пиар. Французские власти хотят выставить себя «борцами» с Россией. Во-вторых, это попытка удержать в повестке статус «токсичности» российской нефти», – пояснил Юшков. Вместе с тем действия Франции приводят к дополнительным экономическим издержкам для экспортеров энергоресурсов из РФ.

    «Собственники судов могут поднять стоимость фрахта и удерживать ее на высоком уровне», – указал спикер. Он назвал возможные варианты того, как избавить перевозящие российскую нефть суда от пиратских нападений ЕС. Первый – перевод танкеров под флаг России. Впрочем, оговорился аналитик, такой шаг не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев.

    «Мы видели, как действовали США в случае с Венесуэлой: американцам было абсолютно все равно, какие танкеры задерживать, под каким флагом они идут. Я думаю, страны Европы возьмут пример с Вашингтона», – отметил Юшков. Он допустил, что если бы Tagor шел под флагом РФ, то ВМС Франции «его бы задержали и отпустили спустя сутки».

    Второй вариант – сопровождение торговых судов кораблями Военно-морского флота, продолжил собеседник. Эксперт напомнил, что в апреле российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера во время их прохода через Ла-Манш, за ними следовал корабль ВМС Британии. «Проблема состоит в том, что для таких масштабов, которыми мы вывозим нашу нефть морским транспортом, боевого флота просто недостаточно», – считает он.

    Третий вариант – менять маршруты – выглядит сомнительным. «Суда, которые загружаются в балтийском порту в интересах Индии и Китая, идут через Европу. Часть проходит вокруг Африки, еще часть – Средиземное море и потом через Суэцкий канал. Найти альтернативу – крайне сложно. Уход западнее в Атлантику не дает гарантий, поскольку нет никаких сил, чтобы защитить танкеры. Их могут точно так же перехватить», – детализировал экономист.

    Четвертый вариант – действовать зеркально: задерживать европейские суда, добавил Юшков. «Если ничего не делать, то ситуация будет усугубляться. Есть риски, что европейцы начнут перехватывать чуть ли не каждый второй танкер – пусть и затем отпускать через день. Такие действия, повторюсь, создают дополнительные издержки, и на это нужно реагировать», – заключил он.

    Ранее французские ВМС задержали танкер Tagor, находящийся под международными санкциями и шедший из России. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, операция была проведена в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров, включая Британию, и якобы «при строгом соблюдении морского права».

    «Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право <…> Эти суда, не соблюдающие самые элементарные правила морского судоходства, также представляют угрозу для окружающей среды и всеобщей безопасности», – написал он. Согласно сведениям VesselFinder, танкер в конце мая находился близ западного побережья Норвегии и направлялся из Мурманска в неуказанный порт в Балтийском море.

    Судно задержали в 400 морских милях (около 740 км) к западу от Бретани на северо-западе Франции, уточнила морская префектура республики по Атлантическому региону. «После того, как группа досмотра поднялась на борт, изучение документов подтвердило подозрения в нарушении правил использования флага», – говорится в сообщении. Танкер сопровождают корабли ВМС Франции к якорной стоянке для дальнейшей проверки.

    По предварительным данным, капитан задержанного танкера Tagor – россиянин. Официально сведения пока не подтверждены. «Ответа от МИД Франции до сих пор не поступило. В целом никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было», – указано в сообщении посольства России в Париже.

    В Кремле считают незаконным задержание Францией и Британией танкера в Атлантическом океане. «Такие действия граничат с международным пиратством. Мы категорическим не согласны, что они осуществляются в соответствии с международным правом», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Напомним, страны ЕС фактически объявили охоту на танкеры, перевозящие российскую нефть, а лидером выступил Париж, который уже штрафовал суда. Так, в конце марта французские силы перехватывали следовавший из Мурманска танкер Deyna под флагом Мозамбика. Макрон заявил, что танкер занимался обходом санкций и нарушал морское право. При этом позже власти республики сняли арест.

    До этого, в январе, в Средиземном море ФМС Франции задержали нефтяной танкер Grinch. По словам Макрона, судно шло под поддельным флагом. Оно простояло чуть меньше месяца на якорной стоянке Фос-сюр-Мер в районе Марселя, потом было отпущено. Осенью 2025 года сообщалось о задержании танкера Boracay (под флагом Бенина) у побережья Сен-Назера. Президент России Владимир Путин назвал пиратством арест судна. Он объяснил эти действия желанием отвлечь французов от внутренних проблем страны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о схеме, позволяющей и продавать нефть, и сделать цену нападений на танкеры для Запада крайне высокой. Она заключается в переводе судов под российскую юрисдикцию с поднятием российского флага.

    29 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что предложил главе французского государства Эммануэлю Макрону провести трехсторонние переговоры в Минске с участием президента России Владимира Путина.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился подробностями телефонной беседы с Эммануэлем Макроном, состоявшейся 24 мая, передает БЕЛТА. Общение политиков затронуло ситуацию на Украине и возможные пути достижения мира.

    В ходе дискуссии глава республики ответил на предостережения французской стороны. Он посоветовал собеседнику стремиться к переговорному процессу, а не угрожать ответными мерами.

    Также Лукашенко предложил Макрону организовать встречу в Минске при участии президента Владимира Путина.

    «Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить», – сказал Лукашенко о своих словах Макрону.

    Французский президент не исключил подобного варианта развития событий, однако указал на необходимость предварительных консультаций внутри Европейского союза.

    Кроме того, белорусский лидер назвал своего визави главным действующим лицом в Европе. Он обратил внимание на неопытность других западных политиков и призвал собеседника активнее продвигать мирные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонная беседа двух лидеров состоялась по инициативе французской стороны.

    В ходе разговора Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко не вмешиваться в российско-украинский конфликт.

    Этот контакт политиков стал первым за последние четыре года.

    31 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Франция созвала экстренное заседание СБ ООН из-за действий Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро объявил о решении созвать внеочередную встречу Совета Безопасности ООН.

    Дипломат сделал это заявление во время выступления в эфире телеканала BFMTV, осудив активность израильских войск, передает ТАСС.

    «Я потребовал проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН, – сказал министр. – Ничто не может оправдать продолжение военной операции Израиля в Ливане и его все более глубокую оккупацию ливанской территории».

    По мнению руководителя министерства, израильское руководство совершает огромную ошибку, отказываясь прекращать боевые действия в соседней стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил расширить военную операцию в Ливане.

    Несколькими днями ранее израильская армия нанесла точечный удар по Бейруту.

    Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре подтвердил право еврейского государства на самооборону.

    29 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Лукашенко назвал Макрона аксакалом и пригласил на переговоры в Москву или Минск

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время недавнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном пригласил его в Минск.

    Белорусский лидер заявил, что видит в президенте Франции ключевую фигуру европейской политики и ожидает его участия в продвижении мирного диалога в регионе.

    «Ты – аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос», – цитирует его агентство БелТА.

    Напомним, Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС.

    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине.

    30 мая 2026, 21:03 • Новости дня
    Полиция применила слезоточивый газ против фанатов «ПСЖ» в Париже

    Tекст: Вера Басилая

    Около стадиона «Парк де Пренс» фанаты футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» устроили волнения с использованием пиротехники, что вынудило стражей порядка применить спецсредства для разгона агрессивной толпы, сообщила газета Figaro.

    Столкновения футбольных болельщиков с силовиками произошли на фоне финала Лиги чемпионов, передает РИА «Новости». Издание Le Figaro отмечает, что фанаты начали пускать фейерверки в сторону патрулей. «Полицию забрасывали фейерверками… Она применила слезоточивый газ», – описывает ситуацию газета.

    За последние несколько часов на улицах французской столицы задержали около десяти человек. Решающий матч главного европейского турнира между парижским клубом и английским Arsenal проходит в субботу в Будапеште.

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес ранее заявил, что для обеспечения безопасности власти задействовали 22 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Из этого числа восемь тысяч силовиков следят за порядком непосредственно в Париже и прилегающих пригородах.

    В начале мая французские правоохранители задержали 127 человек после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.

    29 мая 2026, 17:44 • Новости дня
    Посол России предъявил Парижу доказательства террористических действий Киева

    Посол РФ Мешков передал в МИД Франции доказательства ударов ВСУ по Старобельску

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российской дипломатической миссии во Франции Алексей Мешков в ходе вызова в МИД страны продемонстрировал неопровержимые факты террористических атак ВСУ на мирные гражданские объекты на Донбассе.

    Российский посол в Париже Алексей Мешков во время вызова в МИД Франции представил доказательства террористической активности киевских властей. В качестве одного из примеров участники встречи обсудили тяжелые последствия недавнего удара по общежитию в Старобельске, передает ТАСС.

    В дипломатическом представительстве отметили, что встреча состоялась по инициативе принимающей стороны. «Посол России во Франции А. Ю. Мешков был приглашен в МИД Франции, где ему была представлена известная однобокая и предвзятая позиция Евросоюза по украинскому конфликту, включая российские удары возмездия. Глава российской дипмиссии воспользовался этой возможностью, чтобы довести до французской стороны на высоком уровне правду о террористических действиях киевского режима», – заявили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли целенаправленный удар по общежитию колледжа в Старобельске, в результате которого погиб 21 человек.

    Министерство иностранных дел России в ответ анонсировало системные атаки по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Российский посол в Берлине до этого также передал германским дипломатам фотографии с места этой трагедии.

    1 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Вратарь ПСЖ Сафонов рассмеялся во время речи Макрона
    @ Emma Da Silva/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский футболист французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассмеялся во время речи президента Франции Эммануэля Макрона на торжественном приеме по случаю победы команды в Лиге чемпионов.

    Инцидент произошел в Елисейском дворце во время чествования команды, передает телеканал 360.

    Вратарь находился в заднем ряду на сцене, когда начал улыбаться и смеяться в ходе беседы с одноклубником.

    Президент Франции открыл мероприятие жестким осуждением зачинщиков недавних парижских беспорядков. Столкновения на улицах города после матча с лондонским клубом «Арсенал» привели к травмам у 200 человек.

    Глава государства пообещал решительно бороться с любыми проявлениями насилия. После официальной части политик поздравил главного тренера Луиса Энрике и футболистов с успешным завершением сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футбольный клуб «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов. Вратарь Матвей Сафонов стал первым российским двукратным победителем этого турнира. После игры во французской столице начались массовые беспорядки.

    31 мая 2026, 04:12 • Новости дня
    Французский философ Эдгар Морен скончался в возрасте 104 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Французский философ и социолог Эдгар Морен скончался в возрасте 104 лет, сообщила его супруга Сабах Абуэссалам Морен.

    О смерти Морена сообщает Agence France-Presse.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X выразил соболезнования его близким. «Солдат Сопротивления, борец и освободившийся человек, писатель и мыслитель века, защитник природы и народов, Эдгар Морен воплощал гуманизм в одном лице», – заявил Макрон.

    Дань памяти философу также отдали бывший глава государства Франсуа Олланд и министр культуры Катрин Пегар, передает ТАСС.

    Эдгар Морен (урожденный Эдгар Нахум) родился в 1921 году в Париже. Он был автором разнообразного корпуса работ, известных далеко за пределами Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Германии на 97-м году жизни скончался философ Юрген Хабермас.

    В феврале французский композитор и мультиинструменталист Мишель Порталь скончался в возрасте 90 лет.

    1 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    В Сети удивились детальным подсказкам на полотенце Сафонова

    Tекст: Мария Иванова

    Внимание болельщиков привлекли необычайно детальные заметки о бьющих пенальти игроках соперника, спрятанные в полотенце голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

    Фотографию подробной инструкции российского вратаря опубликовал журналист beIN Sports Джем Таха Юксайдаг, передает РИА «Новости». Он обратил внимание на то, что ранее не встречал настолько детальных записей, хотя голкиперы часто оставляют подсказки на полотенцах.

    «Сафонов просматривает заметки о соперниках, исполняющих пенальти, сделанные на бумаге, вложенной в полотенце. Виктор Дьекереш: быстро бежит, не смотрит на вратаря, бьет сильно; Букайо Сака: 90% реализации, спокоен и подходит медленно, ждет реакцию вратаря соперника и бьет в противоположный угол», – гласит текст на шпаргалке голкипера.

    В финальном матче Лиги чемпионов в Будапеште «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3. Основное время завершилось вничью – 1:1. Сафонов не смог отбить ни одного удара в послематчевой серии, однако игроки лондонского клуба дважды пробили мимо ворот.

    Матвею Сафонову 27 лет, он выступает за парижский клуб с 2024 года. Россиянин стал первым футболистом из своей страны, дважды выигравшим Лигу чемпионов. В прошлом году он также стал победителем турнира в составе «ПСЖ», проведя финал на скамейке запасных. Вместе с командой вратарь дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский клуб «ПСЖ» победил лондонский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов.

    Голкипер парижан Матвей Сафонов стал первым российским двукратным обладателем этого трофея. Болельщики команды восторженно поприветствовали вратаря на торжественном чествовании чемпионов.

    1 июня 2026, 11:51 • Новости дня
    Капитаном задержанного Францией танкера оказался предположительно россиянин

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Франции захватили коммерческое судно Tagor, экипажем которого мог руководить гражданин России.

    Дипломатическое представительство РФ в Париже выясняет обстоятельства инцидента, передает РИА «Новости».

    По предварительной информации, судном управлял россиянин. «По предварительным данным, капитаном захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане танкера Tagor является российский гражданин», – заявили в ведомстве.

    Российская сторона уже сделала официальный запрос местным властям о наличии сограждан среди членов экипажа. В дипмиссии добавили, что министерство иностранных дел республики пока не дало ответа. Кроме того, Париж не направлял Москве никаких официальных уведомлений о мерах, принятых в отношении коммерческого транспорта.

    Французская сторона отмечает, что корабль якобы направлялся из Мурманска под ложным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor.

    В марте французские военные задержали в Средиземном море нефтяной танкер Deyna.

    Позже власти страны сняли арест с этого корабля после выплаты назначенного судом штрафа.

    1 июня 2026, 14:53 • Новости дня
    Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Капитан остановленного в Атлантическом океане судна, следовавшего из Мурманска, подтвердил свою принадлежность к Российской Федерации после отказа подчиняться местным военным, заявил прокурор французского Бреста Стефан Келленберже.

    Келленберже заявил, что причиной перехвата судна стало постоянное неподчинение экипажа, передает РИА «Новости».

    «Поскольку капитан танкера, который заявил, что является гражданином России, неоднократно отказался выполнять указания ВМС Франции, возникла необходимость взять судно под контроль», – приводит телеканал BFMTV слова прокурора.

    В момент задержания на борту находились 23 человека. Гражданство остальных членов команды в настоящий момент не уточняется.

    Напомним, ВМС Франции захватили в Атлантическом океане коммерческое судно Tagor. По предварительной информации, судном управлял россиянин.

    Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor.

    1 июня 2026, 12:45 • Новости дня
    Карасин назвал задержание танкера Tagor недружественной акцией Франции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский сенатор Григорий Карасин счел задержание французскими военными танкера Tagor в Атлантике преднамеренной недружественной акцией и призвал жестко реагировать.

    Карасин прокомментировал задержание танкера Tagor военными Франции в Атлантическом океане, пишет Газета.Ru. Судно, по данным французской стороны, шло под ложным флагом и якобы направлялось из Мурманска.

    «Надо разобраться. В любом случае, если это сделано намеренно, конечно, это недружественная акция по отношению к нам. За это надо, используя политико-правовые каноны, наказывать людей, потому что иначе это будет морской бандитизм», – заявил Карасин.

    Сенатор подчеркнул, что необходимо прояснить детали инцидента, чтобы понять причины и порядок задержания танкера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Франции захватили в Атлантическом океане коммерческое судно Tagor с капитаном россиянином по предварительным данным.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате военными кораблями страны в Атлантике танкера Tagor под флагом Мадагаскара с топливом из Мурманска.

    В январе ВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший якобы из России, по подозрению в использовании поддельного флага.

    1 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    МВД Франции сообщило о задержании более 890 человек после победы ПСЖ

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные беспорядки охватили Францию после триумфа футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, в ходе столкновений пострадали десятки полицейских.

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что количество задержанных во время беспорядков, вспыхнувших после победы ПСЖ, превысило 890 человек по всей стране, передает ТАСС.

    «Речь идет о более чем 890 задержаниях, это на 45% больше, чем в прошлом году», – сказал министр в эфире радиостанции France Inter.

    По словам руководителя ведомства, при подавлении уличных акций пострадали 178 сотрудников полиции. Нуньес отметил, что власти предвидели возможные волнения и заранее ввели особые меры безопасности, поручив правоохранителям действовать максимально жестко.

    Министр подчеркнул, что стражи порядка оперативно пресекали противоправные действия, и большое число задержанных свидетельствует о хорошей работе полиции. Ранее поступала информация об одном погибшем и более 200 пострадавших в результате столкновений.

    Напомним, в финале Лиги чемпионов в Будапеште ПСЖ одолел лондонский «Арсенал». Основное и дополнительное время матча закончились вничью 1:1, а в серии пенальти парижане победили со счетом 4:3. Ворота французского клуба защищал Матвей Сафонов, ставший первым российским футболистом с двумя победами в Лиге чемпионов.

    Ранее сообщалось, что французская полиция задержала более 400 участников массовых беспорядков.

    В ходе ночных уличных акций в Париже пострадали по меньшей мере 11 человек.

    Парижская команда накануне обыграла лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов.

    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо

Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ?

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу

    Впервые за много лет Грузия пошла на демонстративную антироссийскую акцию: задержание активиста, выступающего за налаживание отношений между Москвой и Тбилиси. Чем известен этот человек, в чем его обвиняют и почему одновременно ним по аналогичному обвинению задержан в том числе явно русофобски настроенный журналист? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

