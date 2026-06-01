Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.14 комментариев
Алтайскую активистку отправили в колонию за призывы свергнуть власть
Известную в Республике Алтай общественницу Аруну Арну отправили в колонию из-за публикации радикальных сообщений в популярном мессенджере, сообщили в региональной прокуратуре.
Арну во Втором восточном окружном военном суде признали виновной по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет», передает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру.
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что осужденной является общественница Аруна Арна. В суде доказали, что с апреля по сентябрь 2024 года она публиковала в публичном чате призывы к насильственному свержению государственной власти России.
С учетом позиции обвинения женщине назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ей на два года запретили публиковать обращения и другие материалы в интернете.
Арна стала известна благодаря руководству протестами в Республике Алтай. Местные активисты выступали против ликвидации сельсоветов и изменения региональной конституции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая суд в Томской области приговорил местного жителя к пяти годам колонии за оправдание терактов. Месяцем ранее Южный окружной военный суд назначил три года лишения свободы жителю Кубани за призыв к ядерному удару по России.