Алтайскую активистку отправили в колонию за призывы свергнуть власть

Tекст: Алексей Дегтярёв

Арну во Втором восточном окружном военном суде признали виновной по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет», передает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что осужденной является общественница Аруна Арна. В суде доказали, что с апреля по сентябрь 2024 года она публиковала в публичном чате призывы к насильственному свержению государственной власти России.

С учетом позиции обвинения женщине назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ей на два года запретили публиковать обращения и другие материалы в интернете.

Арна стала известна благодаря руководству протестами в Республике Алтай. Местные активисты выступали против ликвидации сельсоветов и изменения региональной конституции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая суд в Томской области приговорил местного жителя к пяти годам колонии за оправдание терактов. Месяцем ранее Южный окружной военный суд назначил три года лишения свободы жителю Кубани за призыв к ядерному удару по России.