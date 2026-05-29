Жителя Томской области осудили на пять лет за оправдание терроризма
Житель Томской области приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за преступления террористической направленности, сообщает УФСБ по Томской области.
Суд признал виновным мужчину 1988 года рождения по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России, передает РИА «Новости».
«Назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений, комментариев и иных материалов… на срок два года», – сообщили в УФСБ по Томской области.
Фигурант уголовного дела размещал в мессенджере Telegram комментарии, которые оправдывали теракты на российских транспортных объектах. Противоправную деятельность осужденного успешно пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области силовики арестовали мужчину за одобрение терактов в антироссийских чатах.
В начале мая суд назначил пять с половиной лет колонии жителю Энергодара за аналогичные комментарии в интернете.
В апреле житель Севастополя получил такой же срок за призывы к диверсиям в мессенджере Telegram.