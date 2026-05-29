  • Новость часаРумыния обвинила Россию в ударе беспилотника по жилому дому
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    США вывели из-под санкций 11 россиян и два танкера
    Захарова: Армения удалила термин «Великая Отечественная война» из документов
    Украинские дроны атаковали хранилища топлива в Ярославской области
    На многоэтажный дом в Румынии упал беспилотник
    В России остановили продажу минеральной воды «Джермук»
    Неизвестные дроны атаковали три танкера у берегов Турции
    Сборная России уступила Египту в футбольном матче
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    0 комментариев
    29 мая 2026, 08:30 • Экономика

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном
    @ Управление коммуникаций АО "Атомнергопроект"/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится?

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что стороны близки к соглашению об увеличении транзита российской нефти в Китай через территорию республики. Речь идет об увеличении прокачки на 2,5 млн тонн. Сейчас через Казахстан уже идет 10 млн тонн нашей нефти в Китай.

    Более того, по словам министра энергетики, Казахстан и Россия начали обсуждать маршрут крупного газопровода в Китай, известного как «Сила Сибири – 2». По его информации, рассматривается вариант трубы мощностью до 35 млрд кубометров газа в год через территорию Казахстана, который позволит не только обеспечить транзит в КНР, но и повысить газификацию северных и восточных регионов республики.

    В атомной сфере документы о возведении первой казахстанской атомной электростанции уже подписаны в ходе визита президента России Владимира Путин в Астану. АЭС будет строиться на средства экспортного кредита, выданного российским государством.

    По словам Путина, «речь идет не просто о строительстве атомной электростанции, речь идет о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров и так далее».

    Атомный проект не вызывает вопросов. Увеличение поставок нефти на 2,5 млн тонн тоже выглядит вполне реалистичным.

    А вот заявление Астаны по поводу того, что они хотели бы, чтобы газопровод «Силы Сибири – 2» пошел по их территории, любопытно. Дело в том, что маршрут этой трубы уже давно выбран – она пройдет через Монголию в Китай. Более того, в прошлом году Россия и Китай подписали юридически обязывающий меморандум, в котором, скорее всего, зафиксирован маршрут, и убедить Китай и Россию изменить его на казахстанский будет не так-то просто.

    «Казахстан в любом случае будет наращивать закупки российского газа, так как он хочет газифицировать север и северо-восток страны. А оптимальным вариантом для этого является построить газопровод из России и покупать газ именно у Газпрома. Однако если строить трубу только для собственных нужд, то Казахстану придется это делать самостоятельно на свои деньги. А если речь идет о транзитной трубе, то уже можно поторговаться, чтобы как минимум часть газопровода оплатил Газпром.

    Ведь этот газопровод получается уже не только для Казахстана, который может построить на свои деньги только ответвление от транзитной трубы. Разница прежде всего в источнике финансирования. Плюс, конечно, статус Казахстана как страны-транзитера тоже повысится», – объясняет Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    В целом такой вариант нельзя исключать, хотя пока это план Б, так как основной маршрут «Силы Сибири – 2» идет через Монголию. «Если Россия и Китай в итоге не договорятся по «Силе Сибири – 2», например, Китай признает, что ему не нужны эти 50 млрд кубометров годовых поставок, и стороны откажутся от дальнейшего обсуждения этого проекта, тогда Россия может вернуться к варианту строительства газопровода через Казахстан. Но этот проект будет подразумевать уже гораздо меньшие объемы прокачки. По сути, это будет означать, что мы просто подсоединяемся через Казахстан к газопроводам Центральной Азии, которые ведут в Китай», – говорит эксперт ФНЭБ.

    Газопроводы Центральной Азии – это трубы, которые проходят через Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизию.

    «К заполняемости этих газопроводов всегда были вопросы. Они, в принципе, никогда не были загружены на полную мощность. Потому что Туркмения не может добыть достаточно газа или потому что Китай не покупает этот газ – это до сих пор остается определенной интригой.

    Но факт, что трубы недозагружены, и их загрузка будет уменьшаться. Во-первых, Узбекистан сокращает поставки в Китай, так как из экспортера становится импортером, и даже у нас покупает газ. Казахстан тоже может прийти к этому статусу, потому что внутреннее потребление быстро растет. Когда за счет сокращения экспорта газа в Китай из Узбекистана и Казахстана будет образовываться дополнительное место в трубе, то можно будет подать туда и российский газ», – говорит Юшков.

    Однако он поясняет, что этот проект и проект «Силы Сибири – 2» взаимоисключающие. И пока цель Москвы убедить Китай подписать долгосрочный контракт на поставку 50 млрд кубометров газа по «Силе Сибири – 2».

    Маршрут транзита через Монголию тоже появился не случайно. Изначально рассматривался вообще вариант выхода на китайский рынок газопровода сразу с российской территории (Алтай). Однако проблема в том, что тогда российский газ выходит на запад Китая, а основные потребители газа находятся на востоке страны. Это требует затрат от китайцев на транспортировку по своей территории. Более того, сюда же – на запад Китая – приходит и дешевый туркменский газ (Китай участвует в добычных проектах Туркмении, поэтому газ такой дешевый). И это стало аргументом со стороны Пекина требовать от России очень низкую цену на голубое топливо.

    В итоге маршрут был перенесен – и стал идти через Монголию, чтобы российский газ приходил на восток Китая, то есть прямо к потребителям газа. Тогда предыдущие аргументы Пекина уже не работают. Зато аргумент России о безопасности поставок газа по «Силе Сибири – 2» в свете перекрытия Ормузского транзита и разрушения ближневосточной инфраструктуры теперь стал еще более весомым.

    Если проект «Сила Сибири – 2» состоится, то в будущем Казахстан, возможно, сможет рассчитывать на «Силу Сибири – 3». «Если Китаю после «Силы Сибири», дальневосточного маршрута и «Силы Сибири – 2» понадобятся еще дополнительные объемы российского газа, Казахстан может стать удобным транзитным коридором. Для Астаны это дополнительные транзитные платежи, газификация регионов и усиление роли в энергетике Евразии. Но пока это не проект, а скорее политическая заявка на будущее», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Что касается желания Казахстана качать больше российский нефти, то увеличить мощности текущего нефтепровода на 2,5 млн тонн вполне возможно без серьезных затрат на строительство новой трубы. Это возможно благодаря современным технологиям для увеличения прокачки, замечает Юшков. «Для России это в любом случае выгодно, потому что издержки по доставке меньше, чем если перевозить нефть морем. При этом огромных инвестиций для расширения текущего нефтепровода делать не надо», – говорит Юшков.

    «Увеличение с 10 до 12,5 млн тонн выглядит обычным нормальным расширением действующей схемы. Технический запас для роста есть, потому что нефтепровод Атасу – Алашанькоу рассчитан на 20 млн тонн в год. Но это не значит, что объемы прокачки можно быстро поднять до максимума. Нужны свободные мощности, согласие Китая, сохранение санкционных исключений и баланс с казахстанской нефтью. Поэтому рост еще возможен, но скорее пошаговый, а не резкий», – говорит Чернов.

    Что касается АЭС, то она очень нужна Казахстану, где 80% станций работает на угле, остальные – на газе. «АЭС Казахстану нужна из-за будущего дефицита электроэнергии. Потребление растет, старые угольные станции изнашиваются, а солнечная и ветровая генерация не дают стабильной базовой мощности электрогенерации. Для промышленности, дата-центров, ИИ и новой экономики нужна энергия, которая работает постоянно. Поэтому АЭС для Астаны – это не только экология, но еще и вопрос энергетической независимости, промышленного роста и снижения зависимости от перетоков электроэнергии из соседних стран», – говорит Чернов.

    «Атомный проект расширит пул зарубежных АЭС Росатома, а Казахстан получит свыше 2 ГВт установленной мощности по достаточно низкой цене, с учетом того, что основную часть капзатрат профинансирует Россия»,

    – говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market. Он не исключает, что вырабатываемая электроэнергия будет использоваться в том числе для экспорта в Киргизию и Узбекистан, где дефицит сырья для теплоэлектростанций сочетается с ростом энергоспроса.

    «Для России это выгодный долгосрочный проект. И это не только экспорт технологий, оборудования, инжиниринга, сервисного обслуживания, топлива и компетенций на десятилетия вперед. Для Росатома Казахстан важен еще и как страна с собственной урановой базой и понятной промышленной связкой с Россией», – говорит Чернов. У Казахстана есть своя сильная база для атомной отрасли, а именно уран, кадры и опыт работы с ядерным топливом.

    Росатом был выбран не только по политическим причинам. Казахстан проводил оценку и выбирал из нескольких поставщиков, включая CNNC, EDF и KHNP. И выбор остановили именно на Росатоме – признанном мировом лидере в атомной сфере.

    Главное
    США проигнорировали просьбу Зеленского о поставках систем ПВО
    Венгрия отказалась поставлять оружие и технику на Украину
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске
    Принято решение о воссоздании Челябинского танкового училища
    Глава мемориала «Яд Вашем» попал в базу украинского «Миротворца»
    В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы
    Украинка заткнула уши во время гимна России на чемпионате Европы по гимнастике

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский и Тихановская решили разыграть «белорусский козырь»

    Напряжение между Минском и Киевом нарастает. Белоруссия заявляет о попытках украинских дронов атаковать ее границы. Этому предшествовали антибелорусские заявления Владимира Зеленского и визит Светланы Тихановской в Киев – она приехала налаживать отношения между своим эмигрантским офисом и белорусскими националистическими отрядами наемников. Какую цель преследуют противники Союзного государства? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации