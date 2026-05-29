  • Новость часаРумыния объявила о закрытии российского консульства в Констанце
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    9 комментариев
    29 мая 2026, 15:43 • Новости дня

    ЕК решила разблокировать 14 млрд евро для нового правительства Венгрии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские власти намерены предоставить Будапешту крупный финансовый транш при условии проведения в стране масштабных реформ по борьбе с коррупцией. Об этом рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

    Руководство Евросоюза согласилось выделить Будапешту 14,2 млрд евро, передает ТАСС.

    «Мы готовы разблокировать десять млрд евро европейского финансирования, блокируемых на протяжении многих лет», – заявила она. Политик добавила, что стороны также договорились о предоставлении еще 4,2 млрд евро из Фонда сплоченности ЕС.

    Выделение средств напрямую зависит от выполнения ряда требований. По словам фон дер Ляйен, европейское руководство и венгерские власти уже приступили к разработке необходимых реформ, затрагивающих в первую очередь сферу борьбы с коррупцией.

    Ранее в апреле Петер Мадьяр анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем для получения замороженных средств.

    В начале мая Еврокомиссия рассматривала возможность выделения Будапешту только грантов на сумму 6,5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ради выполнения требований ЕС новый премьер-министр Венгрии заявил о создании независимого ведомства по расследованию коррупционных преступлений.

    29 мая 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии

    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России, очевидно, не целились и не собирались бить по Румынии. Попадание же БПЛА в жилой дом в румынском городе Галац могло быть провокацией Киева, который прямо заявляет о желании втянуть НАТО в конфликт с Россией, или результатом неудачных действий противника по отклонению дрона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС России активно используют «Герани» для ударов по целям на Украине. Речь идет о тысячах БПЛА за месяц. Некоторые аппараты практически неповрежденными попадают в руки противника. Поэтому у украинской армии есть возможности для проведения провокаций с этими дронами – например, путем их запуска по третьим странам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что ранее «жертвой» таких провокаций становилась Польша, власти которой обвиняли в налете беспилотников на республику Россию. «Однако дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, в случае с румынским Галацем следует учитывать еще один момент. «Этот город расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать Дунайскую логистику: в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил Анпилогов. Поэтому инфраструктура ренийского порта неоднократно становилась целью ударов российской армии.

    В то же время противник пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны. Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ», – указал аналитик.

    «Таким образом, в связи с инцидентом в Галаце открытым остается вопрос: была ли это провокация Киева с запуском «российского» БПЛА или результат неудачных действий противника по отклонению аппарата. Очевидно одно – ВС России не целились и не собирались бить по румынскому городу», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник обратил внимание на то, что румынские военные не смогли перехватить беспилотник. «Дело в том, что Галац расположен фактически в нескольких десятках километров от Рени. Беспилотник способен преодолеть это расстояние в считанные минуты. А реактивному истребителю, между тем, требуется больше времени, чтобы совершить маневр: засечь цель и развернуться на боевой курс», – рассуждает Анпилогов.

    «Как бы то ни было, у Румынии, которая оказывает Украине всестороннюю поддержку, что называется, рыльце в пушку. Поэтому разыгрывается спектакль с обвинениями в адрес России. Но я думаю, все ограничится стандартными демаршами», – заключил спикер.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    29 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии

    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

    На этом фоне особо цинично выглядит реакция представителей ЕС и НАТО на инцидент с попаданием дрона в жилой дом в Румынии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    28 мая 2026, 18:09 • Новости дня
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз должен задействовать влияние на страны, продолжающие экономическое сотрудничество с Россией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после неформального Совета ЕС по иностранным делам.

    «Мы обсудили, как усилить давление на Россию во всем мире. Слишком много стран продолжают вести бизнес с Москвой, одновременно пользуясь привилегированным доступом к европейским рынкам и инвестициям», – сказала она, передает «Интерфакс».

    По словам Каллас, Европа должна гораздо активнее использовать рычаги в области торговли, инвестиций, доступа к рынкам и партнерствам, чтобы усилить такое давление. Она напомнила, что Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России.

    Каллас также заявила, что Евросоюз, по ее мнению, не может выступать нейтральным посредником между Россией и Украиной в нынешней ситуации вокруг Украины.

    Во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об экономических проблемах недоброжелателей России.

    28 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    @ IMAGO/Isabelle Ouvrard/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт принял твердое решение не передавать военную технику Киеву, об этом заявил глава венгерского правительства Петер Мадьяр в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Глава венгерского правительства Петер Мадьяр в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обозначил позицию страны по украинскому конфликту, передает РИА «Новости». Политик категорически исключил возможность отправки военных грузов.

    «Я сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не будет направлять никакого оружия или боевой техники на российско-украинскую войну», – написал премьер-министр в соцсетях.

    Переговоры состоялись в четверг на территории Брюсселя. Данный диалог стал первой официальной встречей Мадьяра и Рютте после недавней смены правительства в Венгрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан исключила отправку оружия на Украину. Бывший премьер-министр страны Виктор Орбан в открытом письме Виктору Ющенко отверг возможность военной помощи Киеву.

    29 мая 2026, 10:12 • Новости дня
    @ Helena Dolderer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена призвать высокопоставленных чиновников поддержать масштабные меры против субсидируемого китайского импорта.

    Еврокомиссары соберутся в пятницу для обсуждения будущих отношений блока с Пекином, пишет Politico.

    Национальные правительства во главе с Францией требуют действий по защите своих отраслей от враждебной торговой практики, в то время как другие страны, такие как Германия, советуют проявлять осторожность.

    «Сегодняшние дебаты должны подтвердить растущий консенсус в Европе о необходимости действовать в связи с китайским шоком 2.0», – заявил изданию еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Дефицит торговли товарами ЕС с Китаем увеличился до 360 млрд евро в прошлом году с 312 млрд евро в 2024 году.

    После получения предложений от еврокомиссаров фон дер Ляйен встретится с лидерами на саммите G7 во Франции 15 июня для обсуждения избыточного китайского производства. Затем она будет искать поддержку президентов и премьер-министров на Европейском совете, который начнется 18 июня в Брюсселе. Конкретные меры могут быть представлены уже во время ежегодного обращения фон дер Ляйен о положении дел в Евросоюзе в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запланировал введение жестких пошлин на китайские химикаты и оборудование.

    Министр финансов Франции Эрик Ломбард призвал усилить тарифные барьеры для противодействия импорту из КНР.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Пекина добровольного сокращения экспорта электромобилей и стали на европейский рынок.

    28 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас стремится быть в авангарде европейской внешней политики. Однако большинство ее заявлений в адрес России оторваны от реальности и не находят поддержки у многих стран ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее Каллас сообщила, что Брюссель намерен потребовать от России ограничения численности Вооруженных сил.

    «Каллас глубоко ошибается, если считает, что ЕС вправе что-либо требовать от Москвы», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Он назвал инициативу главы европейской дипломатии по ограничению численности Вооруженных сил России совершенно оторванной от реальности и не несущей конструктива.

    Более того, по его словам, Каллас пытается играть на опережение. «Очевидно, она хочет показать себя политическим деятелем, стоящим в авангарде европейской внешней политики. Но нельзя считать, что она говорит от лица всего Евросоюза. Подобные высказывания, вероятно, будут с радостью поддержаны в странах Балтии. Но та же Венгрия вряд ли всерьез воспринимает такие инициативы», – продолжил спикер.

    Что касается Германии и Франции, то они, по мнению парламентария, займут более сдержанную позицию. «Они будут лавировать между своими интересами и общеевропейской повесткой. Также Берлин и Париж будут поглядывать на реакцию Москвы на такие вбросы. Впрочем, ничего нового для себя они не увидят – Россия не давала повода считать, что ее позиция может как-то измениться под чьим бы то ни было влиянием», – заметил политик.

    При этом Колесник не склонен видеть в заявлении Каллас продуманный сценарий Брюсселя. «Я не думаю, что ЕС специально поручил ей озвучить заведомо невыполнимые требования, чтобы избежать переговоров. В Европе все громче звучат трезвые голоса с предложением начать полноценный диалог с Россией – причем не только по украинскому кризису, но и по всей архитектуре безопасности. И нынешнее заявление главы дипломатии ЕС как раз показывает углубляющийся раскол в Евросоюзе в отношении взаимодействия с Москвой», – резюмировал парламентарий.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что Брюссель хочет потребовать от России ограничения численности ее вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. Она также отметила, что союз будет настаивать на «выводе войск РФ из Молдавии и Грузии», имея в виду Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался реагировать на инициативу Каллас, отметив, что он «идиотские заявления» не обсуждает. Помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину заявил, что «все привыкли» к «уличным высказываниям» Каллас. На них «мало кто реагирует», добавил он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова Каллас. «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление главы европейской дипломатии абсурдом. «Никто в ЕС не имеет права что-то требовать от России, тем более Каллас. Пусть не мечтает. Если она думает, что мы с надеждой ждем переговоров, то она заблуждается. Это в ЕС должны ждать диалога, а не сердить нас», – подчеркнул он в комментарии News.Ru.

    «С такими заявлениями Каллас доиграется и с позором вылетит из своего кресла представителя Евросоюза», – отметил сенатор. По его словам, логику можно было бы увидеть в предложении ЕС о выводе войск из зоны СВО. «Все остальное – это просто безобразие. Абсурд. Абсолютно безответственный человек с искаженным восприятием мира», – подчеркнул парламентарий.

    Также Каллас в ходе встречи на Кипре отвергла идею выбора представителя ЕС для диалога с Москвой. Дипломат заявила, что сама хочет руководить процессом. «Содержание переговоров гораздо важнее, чем то, кто будет их вести», – отметила она.

    Каллас указала: Брюссель должен обсуждать «ключевые интересы Евросоюза», «долгосрочный и прочный мир». По ее словам, в это понятие входит «ответственность» России за ее действия. Дипломат признала, что набор европейских требований «максималистский», но уточнила, что Москва якобы также ставит завышенные условия.

    В начале мая президент России Владимир Путин заявил об открытости Москвы к переговорам с Европой. Российский лидер уточнил, что европейцы должны сами выбрать делегата, которому доверяют.

    29 мая 2026, 13:36 • Новости дня
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС и НАТО привыкли бездоказательно обвинять во всем Москву. В случае с инцидентом в румынском городе Галац они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Владимир Джабаров. Ранее руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в Румынии.

    «Я не исключаю, что инцидент с беспилотником на востоке Румынии – сознательная провокация Украины, которая преследует несколько целей. Среди них – оправдать свою безрассудную деятельность, «замазать» Россию черной краской, а также обострить отношения Москвы и Европы на фоне звучащих заявлений о потенциальных переговорах», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    При этом представители и ЕС, и НАТО обвиняют в произошедшем в городе Галац Россию, не подкрепляя свои слова доказательствами, добавил собеседник. «Очевидно, с чем это связано – у них во всем виновата наша страна. Но европейским политикам следует обратиться к здравому смыслу и задаться вопросом: для чего России отправлять беспилотники в Румынию? Я не вижу никакой цели», – рассуждает парламентарий.

    На этом фоне Джабаров упомянул другие инциденты с беспилотниками: неоднократно доказывалось, что это украинские аппараты. Однако европейцам это не мешало выдвигать обвинения в адрес России. По мнению сенатора, на звучащие обвинения Москве следует реагировать спокойно и отвечать достойно.

    «Пусть приглашают специалистов, обследуют место падения беспилотника. Тогда многое прояснится. Вот только они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Для них главное – пошуметь, создать фон, настроить всех против России», – заключил Джабаров.

    28 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Каллас заявила об отказе Евросоюза от нейтралитета на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза как беспристрастного посредника на Украине, ЕС намерен отстаивать интересы Киева.

    Брюссель намерен открыто защищать интересы Киева и не планирует выступать объективным переговорщиком в рамках урегулирования текущего конфликта на Украине, заявила во время пресс-конференции на Кипре глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, европейские страны твердо стоят на стороне украинских властей, передает ТАСС.

    «Европа никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте на Украине, она находится на стороне Украины и защищает свои интересы», – сказала она.

    Дипломат также озвучила основные требования к Москве для возможных будущих переговоров. Среди них отказ от признания новых российских регионов, сокращение численности армии и выплата компенсаций. Кроме того, европейская сторона настаивает на сотрудничестве с международными судами и выводе войск из сопредельных государств.

    Ранее Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    В Кремле отметили, что выдвинутые главой европейской дипломатии требования к Москве представляют собой не заслуживающие внимания слова, к которым давно привыкло международное сообщество.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал подобные требования Евросоюза идиотскими.


    28 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии потребовала предоставить Европе место за столом переговоров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен потребовала от России немедленного прекращения огня на Украине и предоставления Европе места за столом переговоров.

    Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен потребовала от России немедленного прекращения огня на Украине и предоставления Европе места за столом переговоров, передает  РИА «Новости».

    В соцсетях министр заявила: «Европе нужна роль в переговорном процессе по Украине, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересы».

    По словам Валтонен, Европа должна участвовать в возможных переговорах как полноправный участник процесса, а не наблюдатель. Она также призвала Москву к полному режиму прекращения огня и, как отмечается, потребовала принять решительные меры для укрепления доверия между участниками конфликта.

    Валтонен ранее заявила о необходимости длительного давления на Россию и демонстрации силы ЕС для достижения стабильного мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства фактически напрямую участвуют в войне на стороне Киева и не могут выступать независимыми посредниками в мирном урегулировании.

    До этого президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность начала переговоров европейских лидеров с Владимиром Путиным в случае расхождения интересов Европы и США по украинскому конфликту.

    28 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    FT: Курс рубля достиг максимума за три года

    FT: Рубль показал сильнейшее укрепление с 2023 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская валюта укрепилась более чем на 60% к доллару, достигнув рекордных значений за последние три года на фоне глобальных экономических процессов, отметили западные СМИ.

    Рубль продемонстрировал рекордный рост по отношению к доллару, отмечает Financial Times. С конца 2024 года, когда курс российской валюты превышал отметку в 100 рублей за доллар США, рубль укрепился более чем на 60%.

    Издание связывает такую динамику с несколькими факторами. Среди главных причин называются кризис на Ближнем Востоке, повышение мировых цен на энергоносители и сохранение высокой ключевой ставки Центробанком России.

    При этом эксперты отмечают и негативные последствия сильной национальной валюты. Чрезмерное укрепление рубля снижает конкурентоспособность экспортных товаров. Как заявил изданию один из руководителей крупного российского банка, это становится дополнительной финансовой нагрузкой для отечественных экспортеров.

    Как писала в четверг газета ВЗГЛЯД, при этом сейчас россияне активизировали покупку долларов на фоне укрепления рубля и сезона отпусков.

    Ранее сообщалось, что в течение месяца рубль укрепился на 12% и стал лучшей мировой валютой.

    Министерство финансов России в начале мая возобновило покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу.


    28 мая 2026, 19:16 • Новости дня
    В Испании от рекордной жары умерли 36 человек за полторы недели

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За полторы недели аномальной жары в нескольких регионах Испании скончались 36 человек, больше всего жертв пришлось на Страну Басков и Астурию, сообщили местные СМИ.

    Как минимум 36 человек скончались в Испании за полторы недели из-за аномальной жары, передает RT со ссылкой на телеканал laSexta. По данным медицинских служб, 15 погибших зарегистрированы в Стране Басков, 13 – в Астурии, пять – в Галисии, еще три – в Кантабрии.

    Врач из Страны Басков рассказал телеканалу о резкой смене погоды. «Это случилось внезапно, мы перешли от относительно влажной и холодной погоды к такой жаре», – заявил он.

    По информации laSexta, во вторник в Сантандере температура превысила отметку в +37 °C. В Бильбао жаркая погода достигла +35 °C, в результате в ряде школ временно приостановили занятия.

    Ранее аномальная жара в Испании привела к почти 1,2 тыс. смертей в период с середины мая по июль 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлый июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений с увеличением спроса на электроэнергию в Испании на 16%.

    А в целом, экстремальная жара летом 2025 года в крупных городах Европы вызвала смерть более 24 тыс. человек, среди них 85% были старше 65 лет.

    28 мая 2026, 23:40 • Новости дня
    Минфин США продлил генлицензию на операции по зарубежным активам «Лукойла»

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти США продлили до 27 июня разрешение на обсуждение действий по зарубежным активам «Лукойла»: вести переговоры и заключать контракты.

    «Генеральная лицензия № 131F Разрешающая проведение определенных операций для согласования и заключения условных контрактов на продажу Lukoil International GmbH и связанные с ними работы по техническому обслуживанию», – сказано в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

    Там отмечено, что разрешение касается исключительно международных подразделений организации.

    «...[они] должны быть авторизованы до 12.01 по восточному летнему времени, 27 июня 2026 года, при условии, что выполнение любого такого контракта прямо зависит от получения отдельного разрешения от Управления по контролю за иностранными активами», – уточнили в Минфине США

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США ввело санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл». Позднее США предоставили временные лицензии на сделки по продаже международного бизнеса «Лукойла». В январе США продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» для продажи Lukoil International. Лавров сообщил о планах США вытеснить российские нефтяные компании.

    29 мая 2026, 12:13 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала лишить Украину статуса «безопасного» государства

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия направила странам Евросоюза запрос с предложением активировать исключение Украины из списка безопасных государств, сообщает издание Euractiv.

    Европейская комиссия направила странам Евросоюза запрос с предложением активировать исключение Киева из списка безопасных государств, передает РИА «Новости».

    Подобная мера позволит европейским властям быстрее выдворять просителей убежища на родину. Журналисты отмечают, что инициатива появилась на фоне «обсуждения правительствами будущего временной защиты миллионов украинцев, проживающих в ЕС».

    В феврале текущего года Европарламент утвердил общий список безопасных стран, гражданам которых можно оперативно отказывать в убежище. В этот перечень вошли Тунис, Марокко, Индия, Египет, Колумбия, Бангладеш и Косово. Аналогичный статус получили также государства, претендующие на вступление в Евросоюз, включая Молдавию и Украину.

    Совет ЕС продлил действие мер временной защиты для украинских беженцев до марта 2027 года.

    Европейская комиссия изучает правовые основания для возможного возвращения переселенцев на родину.

    Ранее европейское ведомство представило список из семи безопасных стран для усложнения процедуры получения убежища.

    29 мая 2026, 09:14 • Новости дня
    IFQ: Вопрос вступления Украины в ЕС расколол Италию

    Tекст: Вера Басилая

    В итальянском руководстве произошел острый конфликт по вопросу интеграции Киева в состав Евросоюза, партия вице-премьера Италии Сальвини выступила против вступления Украины в ЕС, сообщает издание Il Fatto Quotidiano.

    В итальянском руководстве произошел острый конфликт по вопросу интеграции Киева в состав Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Il Fatto Quotidiano.

    «Вопрос о вступлении Украины в ЕС разделяет Европу, а также итальянское правительство», – отмечается в публикации.

    Политическая партия вице-премьера страны Маттео Сальвини категорически отказалась поддерживать евроинтеграцию украинского государства. Представители политической силы подчеркнули, что такой шаг нанесет колоссальный экономический и социальный ущерб всему объединению. Кроме того, Киев пока не выполнил необходимые для членства базовые условия.

    Ранее Владимир Зеленский требовал принять страну в состав европейского блока в 2027 году. Однако лидеры европейских стран неоднократно напоминали о несоответствии местного законодательства стандартам объединения и настаивали на проведении основательных реформ.

    Вице-премьер Италии Антонио Таяни счел вступление Балкан в ЕС приоритетнее Украины.

    Инициатива канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины вызвала раскол среди европейских дипломатов.

    Владимир Зеленский отверг данное предложение ради получения равных прав в Европе.


    29 мая 2026, 15:49 • Новости дня
    Медведев: Власти ЕС в одностороннем порядке вступили в войну с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство европейских государств по собственной инициативе вступило в прямую конфронтацию с Москвой, поэтому местным жителям необходимо проявлять максимальную бдительность, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев напрямую обратился к населению западных государств с важным предупреждением. Об этом политик написал на своей личной странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    «Граждане стран ЕС, вы должны понимать, что ваши власти в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Поэтому будьте бдительны и ничему не удивляйтесь», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее политик назвал европейские государства прямыми участниками войны с Россией.

    В конце апреля зампред Совбеза раскритиковал руководство Евросоюза за одержимость военными действиями.

    Еще в феврале генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Белен Мартинес Карбонель заявила о состоянии войны с Москвой.

