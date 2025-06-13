Совет ЕС продлил меры временной защиты украинских беженцев на два года

Tекст: Вера Басилая

Совет Европейского союза продлил действие мер временной защиты для беженцев с Украины до 4 марта 2027 года, передает ТАСС.

В документе ЕС отдельно указывается, что если ситуация в зоне конфликта улучшится, Еврокомиссия должна быть готова к ускоренному возвращению беженцев на родину.

Меры временной защиты были введены в марте 2022 года. Беженцы с Украины получили право на легальное пребывание в Евросоюзе, возможность учиться, работать, получать медицинскую помощь и социальные пособия без необходимости оформлять дополнительные документы.

По данным на начало 2025 года, в странах ЕС проживают около 4,3 млн украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что временные меры поддержки граждан с Украины, ищущих убежище из-за продолжающегося конфликта, планируют продлить в странах Евросоюза до марта 2027 года.

Европейская комиссия изучает правовые основания для возможного возвращения украинских беженцев на родину.

Австрийский канцлер Кристиан Штокер настаивает на реформе европейских правил предоставления убежища.