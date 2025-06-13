Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.3 комментария
ЕС продлил меры временной защиты украинских беженцев на два года
Совет ЕС продлил меры временной защиты украинских беженцев на два года
Меры временной защиты для беженцев с Украины, предоставляющие легальное пребывание, работу и соцподдержку, продлены в Евросоюзе до марта 2027 года, следует из заявления совета ЕС.
Совет Европейского союза продлил действие мер временной защиты для беженцев с Украины до 4 марта 2027 года, передает ТАСС.
В документе ЕС отдельно указывается, что если ситуация в зоне конфликта улучшится, Еврокомиссия должна быть готова к ускоренному возвращению беженцев на родину.
Меры временной защиты были введены в марте 2022 года. Беженцы с Украины получили право на легальное пребывание в Евросоюзе, возможность учиться, работать, получать медицинскую помощь и социальные пособия без необходимости оформлять дополнительные документы.
По данным на начало 2025 года, в странах ЕС проживают около 4,3 млн украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что временные меры поддержки граждан с Украины, ищущих убежище из-за продолжающегося конфликта, планируют продлить в странах Евросоюза до марта 2027 года.
Европейская комиссия изучает правовые основания для возможного возвращения украинских беженцев на родину.
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