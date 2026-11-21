19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. И недооценивать значение этого события означало бы расписаться в неуважении к поколениям русских людей, отдававших свою жизнь в борьбе с этим нашим грозным противником.0 комментариев
Половина немцев выступила за сокращение или прекращение помощи Украине
Welt am Sonntag: Почти 50% немцев выступили за урезание помощи Киеву
Почти половина жителей Германии высказалась за сокращение или полное прекращение финансовой, военной и гуманитарной поддержки Украины.
В общей сложности 49% граждан Германии выступают за уменьшение или полное прекращение многомиллиардной поддержки Киева, передает ТАСС со ссылкой на газету Welt am Sonntag.
За полную отмену военной, финансовой и гуманитарной помощи высказалась четверть респондентов, еще 24% предпочли бы ее сократить. При этом 39% опрошенных поддерживают сохранение прежних объемов содействия или их увеличение, а 11% затруднились с ответом. Издание подчеркивает заметное изменение общественных настроений по сравнению с сентябрем, когда поставки оружия считали чрезмерными 42% немцев.
Наибольшая солидарность с Украиной наблюдается среди избирателей партии «Зеленые», а также у молодежи до 29 лет и граждан старше 70 лет. В то же время среди сторонников «Альтернативы для Германии» 62% требуют полностью остановить помощь. Исследование института YouGov также выявило региональные различия: на западе страны за продолжение или расширение поддержки выступают 42% жителей, тогда как в восточных землях этот показатель составляет всего 25%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Германии вознамерились создать механизм для защиты финансирования Украины от возможных вето политиков-евроскептиков.
Ранее фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала полностью остановить поддержку Киева и нормализовать отношения с Россией.
Также немецкая пресса сообщила о нарастающей в стране усталости от регулярных украинских просьб о предоставлении оружия и денег.