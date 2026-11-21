Welt am Sonntag: Почти 50% немцев выступили за урезание помощи Киеву

Tекст: Дмитрий Зубарев

В общей сложности 49% граждан Германии выступают за уменьшение или полное прекращение многомиллиардной поддержки Киева, передает ТАСС со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

За полную отмену военной, финансовой и гуманитарной помощи высказалась четверть респондентов, еще 24% предпочли бы ее сократить. При этом 39% опрошенных поддерживают сохранение прежних объемов содействия или их увеличение, а 11% затруднились с ответом. Издание подчеркивает заметное изменение общественных настроений по сравнению с сентябрем, когда поставки оружия считали чрезмерными 42% немцев.

Наибольшая солидарность с Украиной наблюдается среди избирателей партии «Зеленые», а также у молодежи до 29 лет и граждан старше 70 лет. В то же время среди сторонников «Альтернативы для Германии» 62% требуют полностью остановить помощь. Исследование института YouGov также выявило региональные различия: на западе страны за продолжение или расширение поддержки выступают 42% жителей, тогда как в восточных землях этот показатель составляет всего 25%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Германии вознамерились создать механизм для защиты финансирования Украины от возможных вето политиков-евроскептиков.

Ранее фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала полностью остановить поддержку Киева и нормализовать отношения с Россией.

Также немецкая пресса сообщила о нарастающей в стране усталости от регулярных украинских просьб о предоставлении оружия и денег.